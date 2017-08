Haxhinjtë e Maqedonisë arritën shëndoshë e mirë

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame informon familjarët të cilët për në haxh kanë përcjell anëtarët e familjeve të tyre dhe të gjithë besimtarët e opinionin publik, se: sot, (e shtunë 26.08.2017) me përcjelljen grupit të fundit të haxhinjëve, mori fund rrugëtimi i karvanit të pelegrinazhit të BFI-së.

– Të gjithë haxhinjtë kanë udhëtuar me Aeroplan, në relacionin Shkup- Antalija – Xhedda dhe që të gjithë kanë arritur shëndosh e mirë. Ata janë akomoduar në Hotele në Mekka ku vazhdojnë t`i kryejnë dispozitat e Haxhit.

– Paraprakisht Komisioni i Haxhit pranë Rijasetit tw BFI, së bashku me operativat e Muftinive kanë kryer të gjitha veprimet të parapara me ligj lidhur me udhëtimin e haxhinjëve në vendet e shenjta, siç është vaksinimi, marrja e vizave të haxhit dhe vizave dalëse.

– Përfshirë edhe ekipin udhëheqës dhe atë mjekësor gjithsejtë kanë udhëtuar 835 haxhinj nga Maqedonia. (INA)