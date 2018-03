Haxhiu 80 vjeçar nga Kumanova: “Almiri në varr, Bobani në liri, ec e mos qaj!”

Në mesin e protestuesve para qeverisë së Maqedonisë është edhe haxhi Qemal Beqiri nga fshati Rramanli i Kumanovës. Ai madje është një nga protestuesit më të zëshëm, duke mbajtur edhe fotografinë e Almir Aliut të ndjerë në dorë.

“Almiri në varr, Bobabi në liri. Jo veç me protestu, po kjo është edhe për me qajt. Deri kur ne shqiptarët do të vujm prej maqedonve dhe prej tradhtarëve tanë”, ka thënë haxhi 80 vjeçlar, raporton gazetari i Gazetës Lajm nga protesta.

Edhe pse i lodhur nga pleqëria, ai me elanin e një 18 vjeçari është aktiv gjatë protestës në të cilën po kërkohet drejtësi në rastin e Almir Aliut.