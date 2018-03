Haxhiu plak me lot në sy kërkon drejtësi për Almirin (VIDEO)

Në protestën e sotme për drejtësi të mbajtur para qeverisë për “Rastin e Almirit”, plaku nga Kumanova, Haxhi Qemali, i cili kishte ardhur në protestën e sotme për të kërkuar dënimin e Boban Iliçit. Kështu në pyetjen e gazetarit të Almakos, ai nuk mund të përmbahej me ç’rast me lot në sy – tha se vendimi i prokurorisë nuk është aspak i drejt.

“Almiri ka hy në varr, kurse maqedonasi që e vrau po rri në shtëpi. Porosia ime është që ai të burgoset qysh me nejt aj në shtëpi, as Zoti, e as drejtësia nuk thonë kështu. Unë për vete po habitem se me çfarë gjyqi kemi punë, kjo është punë e madhe. Ka ardhur puna që popullata të kërkojë të drejtën”, – tha haxhi Qemali për Almakos.

Plaku tha se nuk do të ndalen së protestuari derisa të arrijnë te drejtësia për Almiritn dhe rastet e tjera. / Almakos.com – M.I