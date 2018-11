Dy partitë qeveritare si duket ende janë larg marrëveshjes për transformimin e ligjit për fëmijën e tretë. Ministrja e Punës dhe politikës sociale, Mila Carovska sot nuk deshi të flas para kamerës, për atë se deri ku janë negociatat me BDI-në në lidhje me këtë ligj. Por, nga Ministra e punës dhe politikës sociale në përgjigjen me shkrim theksuan se këtë çështje duhet ta zgjidhin partitë politike, transmeton Tv21.

“Komentet në lidhje me negociatat për fëmijën të tretë, Ministria për punë dhe politikë sociale ua lë partive. Për më shumë informacione ju lutem drejtohuni në pres qendrat e LSDM-së dhe partnerët e saj të koalicionit. Qëndrimi i MPPS është i qartë – nuk hiqet shtesa për fëmijë të tretë, por bëhet fjalë për një pako të zgjeruar ligjesh, me të cilën sigurohet drejtësi për të gjithë”, tha Milla Carovska – Ministre e punës dhe politikës sociale .

Në BDI mbeten me qëndrimin e njëjtë se shtesa prej 8000 mijë denarëve për fëmijën e tretë nuk duhet të hiqet.

Qytetarët vazhdojnë të shprehin pakënaqësi në lidhje me ndërprerjen e kësaj ndihme. Sipas tyre në mënyrë drastike do të ulet nataliteti në Maqedoni.

G: Pak më parë thatë “shtet me qenë”?

Qenë gjithandej nëpër rrugë, a nuk i shihni! Nga ky shtet, nga kjo qeveri nuk ka asgjë, vetëm kaq mund të them. Ndërprenë ligjin për fëmijë. Unë kam një djalë, ai nuk do të vazhdojë me fëmijë të tretë as të katër, e kanë ndërprerë, turp.

Kjo do ta penalizoj lindjen e fëmijës së tretë absolutisht, çka do të ndikojë në më pak të rinj për vendin.

Duhej të vazhdoj ashtu, përse e ndërprenë. Nataliteti po bie, duhet të stimulohet që të kenë më shumë fëmijë.

Të rinjtë po shkojnë jashtë. nuk mund t’i ndalojmë dhe çfarë do të mbetet këtu, vetëm të moshuar.

Është bosh. Sheshi nuk ka popullatë, e shtet pa njerëz nuk ka. Të rinjtë na ikën. Nuk ka rroga, nuk ka fëmijë të tretë, nuk ka ndihmë sociale çfarë bëhet kështu …

Sipas propozimit të ri, në lidhje me ndryshimin e ndihmës për fëmijën e tretë, shteti nuk do të paguaj më nga 8 mijë denarë. Me ndryshimin e ri në Ministrinë e punës dhe politikës sociale, për fëmijën e tretë do të ndahen 60 mijë denarë vetëm njëherë pas lindjes.