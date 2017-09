Gazetari i njohur shqiptar, Ilir Ajdini ka reaguar lidhur me raportimin konfuz të disa gazetarëve dhe mediumeve për ligjin për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni.

“Hiç s’po i kuptoj do gazetarë e mediume. Sa qahen se ligji për shqipen është katastrofë, sa ngrenë alarmin për do konspiracione se dikush po do me e rrëzu! A po vendosni si është më mirë – a të mbrohet ky ligj, apo të rrëzohet?”, ka shkruar Ajdini.