Hidhet shorti në Ligat e dyta/ Në fillim dy derbi shqiptarë

Në “Shtëpinë e futbollit” sot është tërhequr shorti i ndeshjeve në të dyja Ligat e Maqedonisë në futboll për sezonin 2018/19. Që në fillim të këtij sezoni do të kemi dy derbi shqiptarë: Korabi e prêt Gostivarin ambicioz, kurse Gobleni i Kumanovës do të pres Struga Trim Lum, poashtu njëprej skuadrave pretendente për në Ligën e parë. Vëllazërimi i Kërcovës gjithashtu skuadër me objektiva të qarta rrugëtimin e tij për në elitën e futbollit vendor do ta nisë nga Llabunishta.

Ja çiftet, java e parë 18 gusht

Liga e dytë, Perëndim

Llabunishta-Vëllazërimi

Korabi-Gostivari

Gobleni-Struga Trim Lum

Skopje-Pelister

Gencl Kalemler-Teteks

Liga e dytë-Lindje

Vardar Negitino-Bregallnica

Kit-Go-Plackovica

Tikvesh-Kozhuv

Detonit Junior-Borec

Kamenica Sasa-Partizan