Hidhet shorti për Kupën e Maqedonisë, Shkupi përball Zajazit, Gostivari pret Shkëndijën, Renova musafire e Tikveshit

Fituesi aktual i Kupës së Maqedonisë, Pelisteri, mbrojtjen e titullit do ta nis pikërisht nga vendi ku edhe e kishte fituar atë. Skuadra nga Manastiri në 1/16 e finales do të përballet me Bellasicën, skuadër kjo që këtë vit do të garojë në Ligën e Dytë Futbollistike të Maqedonisë.

Finalistja e vitit të kaluar Shkëndija do të luaj kundër Gostivarit në transfertë, teksa në Kërçovë Zajazi në një ndeshje vëllazërore do të mirëpret FC Shkupin.

Kampioni në fuqi Vardari do të luaj në Shkup përballë Lokomotivës, Renova në Kavadar do të përballet me Tikveshin, Vëllazërimi në Veles do të ketë një përballje të vështirë ndaj Borecit, ndërkohë Struga Trim Lum do të jetë nikoqir i Makedonija Gjorçe Petrovit.

Ndeshjet e 1/16 së finales në program janë me datë 16 gusht, teksa finalja e madhe e Kupës së Maqedonisë për sezonin 2017/2018 do të zhvillohet me 09 Maj të vitit 2018-të.

Më poshtë keni të gjitha paret rivale që do të takohen në kuadër të raundit të parë të Kupës së Maqedonisë.

Kupa e Maqedonisë, 1/16 e finales:

Gostivari – Shkëndija

Zajazi – Shkupi

Tikveshi – Renova

Boreci – Vëllazërimi

Struga Trim Lum – Makedonija Gj.P

Lokomotiva – Vardari

SSK Nova – Akademija Pandev

Kozhuv – Novaci

Vardar Negotino – EuroMilk

Bellasica – Pelisteri

Pllaçkovica – Pobeda

Osogovo – Bregallnica Shtip

Mogila Bi-Milk – Sileksi

Ohrid – Skopje Lihnidos

Teteksi – Turnova

Rabotniçki i lirë