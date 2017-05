Histori për Kosovën/Ramadani me Trepça ‘89 në Ligën e kampionëve (VIDEO)

Kosova si vend fillon një histori të re të futbollit, pasi nga sezoni i ardhshëm klubet e tyre do të luajnë në garat që janë nën ombrellën e UEFA-s.

Përfaqësuesi i tyre në Ligën e kampionëve do të jetë Trepca ’89 nga Mitrovica, e cila ka fituar titullin e kampionit, tre javë para fundit të sezonit.

Trajner i skuadrës është Zekirja Ramadani. Ai flet për shanset e tyre në eliminatorët e Ligës së kampionëve.

Ata janë pajisur edhe me licencë për në Europë.

Trepca ndeshjen e parë në kualifikimet për LK do ta ketë me 27 ose 28 qershor, kurse për rival potencial do ti ketë TNS (Uels), Linfild (Irlanda Veriore), Vikingur (Ishujt Faroe), Santa Koloma (Andora) dhe Hibernians (Malta). Ndiqeni te plote intervisten me Zekirja Ramadani per Lajm Tv