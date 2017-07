Historia që po thyen rrjetin: Nxënësi bën seks me mësuesen në avion

Kjo histori vazhdon të dominojë në mediat angleze, por edhe në mbarë kontinentin. Një djalosh 16-vjeçar bëri seks me mësuesen e tij gjatë një fluturimi në avion.

Klasa po udhëtonte me mësuesen për në një ekskursion. Sipas DM, 16-vjeçari bëri seks me mësuesen e fizikës, Eleanor Wilson, dhjetë vjet më e madhe se ai.

Klasa po udhëtonte drejt Suazilandit në Afrikë. Djaloshi u rrëfeu miqve të tij atë që ndodhi.

Ai tha se pasi konsumuan disa shishe të vogla me verë në avion, ata përfunduan duke bërë seks të pambrojtur në banjën e avionit.

Jo vetëm kaq, por djaloshi nga një shkollë në Bristol të Britanisë, u tha miqve se ata bënë shpesh seks gjatë udhëtimit në Afrikë.

Një mik i djaloshit tha se ai sapo ishte ndarë nga e dashura e tij. Sipas tij, ai është një tip Kazanove pasi kishte shkuar me 15 vajza përpara mësueses së tij.

Miku i djaloshit tha për DM se marrëdhënia mes tyre vazhdoi edhe pas kthimit nga Afrika. Marrëdhënia doli në dritë kur një tjetër nxënës tentoi t’i bëjë shantazh mësueses. Ai i tha asaj se do e bënte publike aferën e saj nëse ajo nuk bënte seks me të.

Kërcënimet u raportuan në shkollë dhe më pas nisi hetimi. Mësuesja u pushua nga shkolla dhe ndaj saj ka nisur gjykimi.

Vëllai i mësueses thotë se ajo nuk ka bërë seks me ndonjë nxënës, duke theksuar se ajo është viktimë e faktit se është shumë e pashme. “E di që është shpikur gjithçka për ta shantazhuar,” tha ai.

Hetimi vazhdon.