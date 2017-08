Historike, Futsal Shkupi debuton me fitore në UEFA Futsal Cup

Futsal Shkupi ka shënuar fitore historike në debutimin e tij në UEFA Futsal Cup që po zhvillohet në Linz të Austrisë. Kampionët e Maqedonisë mposhtën Macabi Tel Aviv me rezultat 5-1 në turneun paraeliminator që nisi dje në Austri, e ku po marrin pjesë edhe kampioni i Maltës dhe i Austrisë.

Pjesa e parë përfundoi 1-1, kurse në të dytën shkupjanët realizuan edhe katër gola të tjerë, duke e nisur kështu turneun me këmbë të mbarë.

Ylber Alili e shënoi golin e parë për Futsal Shkupin, ndërsa golat mbanin firmën e Eljesa Nezirit, Erkan Seferit dhe Orhan Ibishit (2 gola).

Në ndeshjen e dytë të këtij grupi, St.Andrews deklasoi Linzin me rezultat 7-1.

Futsal Shkupi në takimin e dytë të grupit C do të përballen me Luxol St Andrews nga Malta./lajm