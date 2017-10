Historike: Zhitosha për herë të parë mund të ketë kryetar në Dollnen (FOTO)

“Të nderuar qytetar të Komunës së Dollnenit, bashkëvendas të Zhitoshes dhe ju votues të dashur. Pak ditë na ndajnë nga dita e zgjedhjeve, ditë kjo e cila është ditë shumë e rëndësishme, është ditë feste, është ditë në të cilën kemi rastin të zgjedhim në mes të bardhës dhe të zezës, të drejtës dhe të padrejtës, të ndershmes dhe të pandershmes, të dijes dhe injorancës. Ju lus që me 15 tetor masovikisht të dilni të votoni numrin 15, kandidatin për Kryetar Komune dhe listën për këshilltarë komunal, une besoj në përkrahjen e juaj se do të me jepni besimin”, kështu ka bërë apel kandidati i PDSH-së për kreun e komunës së Dollnenit, Eroll Abdiu i cili vjen nga fshati Zhitoshë.

E rëndësishme është që kandidati Abdiu i PDSH gjithmonë ka përkrahur kandidaturat nga fshatrat Cërnilishtë dhe Debresh dhe se fshati i tij Zhitoshë asnjëherë nuk ka pasur ndonjë kandidaturë për kreun e komunës së Dollnenit, ndërkohë që tash ka ardhur një moment historik që në krye të kësaj komune të ulet Eroll Abdiu nga fshati Zhitoshë.