Hojti Ji takim me Thaçin për zgjidhjen e krizës

Edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare (PDSH), Menduh Thaçi sot në Shkup zhvilloi takim me Zëvendës Ndihmës Sekretarin Shtetëror në Departamentin Amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euro – Azi, Hojt Brajan Ji.

Në takim u bisedua për krizën dhe zhvillimet e fundit në vend, si dhe ecurinë e reformave që Maqedonia duhet ti përmbush drej proceseve të integrimit në NATO dhe BE.

Thaçi siç thuhet nga komunikata partiake falenderoi përfaqësuesin e lartë amerikan për mbështetjen e vazhdueshme që SHBA e japin për zhvillimin e proceseve demokratike dhe për integrimin e vendit në strukturat euro-atlantike.

Partia Demokratike Shqiptare si opozitë që është do të jetë konsttuktive dhe do të përkrah çdo nismë institucionale që ka të bëjë me avancimin e të drejtave të shqiptarëve, reformat e mirëfillta si dhe debllokimin e proceseve integruese në NATO dhe BE.