Horoskopi, 10 tetor 2016

Dashi – Ka rrezik qe Plutoni te sjelle edhe debate, por edhe pasion te zjarrte sot ne jetën tuaj ne çift. Nuk do keni një dite te qëndrueshme dhe here pas here kjo gjë do ju mërzitë. Beqaret do e dëshirojnë me çdo kusht krijimin e një lidhjeje dhe mund te bëjnë edhe gabime për ta arritur këtë gjë. Sektori i financave do jete i qete. Nuk do ketë as përkeqësim, por as përmirësim te situatës.

Demi – Ne jetën tuaj ne çift do mbizotërojë gjate gjithë kohës qetësia sot. Planetët nuk do merren fare me ju, prandaj gjithçka ka për te qene ne dorën tuaj. Për beqaret, një miqësi e vjetër mund te shndërrohet ne diçka me shume. Ata duhet te bëhen gati edhe për ndonjë surprize. Urani do ndikoje pozitivisht tek financat dhe do ju nxite te përkujdeseni ne maksimum për to.

Binjakët – Hidheni pas krahëve te shkuarën dhe mendoni vetëm për te ardhmen e jetës tuaj ne çift ju te dashuruarit. Do ndiheni mire dhe do i shprehni me lirshëm ndjenjat. Beqaret do kenë disa takime fantastike ne orët e mbrëmjes dhe e gjithë jeta do ju ndryshoje përgjithmonë. Borxhet e marra do ju shlyhen qe ne mëngjes kështu qe gjendja financiare do filloje te normalizohet.

Gaforrja – Sot do jeni te gatshëm te flisni për çdo gjë me partnerin tuaj dhe marrëdhënia me te do vije duke u përmirësuar ndjeshëm. Nuk do keni me pengje nga e shkuara. Beqaret do realizojnë një nga takimet me te bukura te gjithë jetës se tyre. E ardhmja ka për te qene edhe me e ndriçuar. Ne planin financiar situata do përmirësohet fale përkujdesit dhe masave qe keni marre.

Luani – Dite e ngrohte do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Pranë partnerit do përjetoni emocione te papërshkrueshme dhe nuk do dëshironi qe ai te largohet për asnjë çast. Beqaret duhet te bëjnë ende pak durim ne mënyrë qe te gjejnë personin me te përshtatshëm. Ne planin financiar nuk priten vështirësi, prandaj mund t’i kryeni pa frike edhe disa shpenzime te menduara.

Virgjëresha – Disa probleme ne pune apo diku tjetër do ju afrojnë edhe me shume me partnerin tuaj sot. Tek njeritjetri do gjeni mbështetjen e duhur. Beqaret do kenë një dite te jashtëzakonshme. Personi i ëndrrave do shfaqet papritur dhe do ua ndryshoje jetën sa hap e mbyll sytë. Ne planin financiar nuk priten probleme, megjithatë mire është te tregoheni te kujdesshëm gjithë kohës.

Peshorja – Vështirësitë qe keni kaluar kohet e fundit ne jetën tuaj ne çift do ju bëjnë te keni me tepër besim tek partneri. Te dy se bashku ja dolët mbanë te kalonit sfidat qe ju dolën. Beqaret do vazhdojnë njohjet me disa persona, por nuk do ndihen gati për te hedhur hapa me tej. Financat do jene goxha delikate dhe shpesh do gjendeni ne vështirësi te mëdha.

Akrepi – Jeta juaj ne çift ka rrezik te pushtohet nga rutina sot. As ju dhe as partneri nuk do bëni asgjë për ta ndryshuar atë dhe ky do jete një gabim i madh. Beqaret do kenë veçse mundësi për aventura kalimtare dhe aspak për te filluar lidhje te qëndrueshme. Gjendja e financave do jete shume here me e mire se me pare, prandaj do bëni edhe investimet e menduara qe me herët.

Shigjetari – Dite e zakonshme dhe pa ndonjë gjë te veçante do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Për fat te mire nuk do keni as debate me partnerin. Beqaret mire është te mendohen disa here para se te dalin me dike sepse mund te bëjnë gabime. Financat nuk do jene te këqija, por as aq te mira sa për te shpenzuar me sy mbyllur për çdo gjë qe do doni.

Bricjapi – Do dini si ta mbani ne çdo moment pas vetes partnerin tuaj sot dhe marrëdhënia me te ka për te qene e shkëlqyer. Te gjithë do ju kenë zili për harmoninë qe mbizotëron rreth jush. Beqaret me mire le t”ia lënë gjerat kohës sepse po u nxituan mund te hedhin hapa te gabuara. Sektori i financave do jete disi me i qëndrueshëm se me pare, por jo ne gjendjen qe ju doni.

Ujori – Do jeni shume te hapur ndaj partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe kjo do beje qe marrëdhënia juaj te jete gjithë kohës e mire. Beqaret do marrin shume ftesa njëherësh, por asnjë nga personat nuk do ju duket aq tërheqës sa për te filluar një lidhje. Me financat tregohuni sa me te kujdesshëm dhe mos shpenzoni pa bere llogari. Vetëm ne këtë mënyrë gjendja do mbetet e mire.

Peshqit – Nëse jeni ne një lidhje duhet te mendoni te bëni surpriza dhe ta joshni partnerin tuaj. Nëse do mbizotërojë rutina, marrëdhënia mes jush do ftohet dhe ai mund t’i hedhe sytë diku tjetër. Beqaret do vendosin t’i mbyllin portat e zemrës se tyre dhe do kenë një dite monotone. Buxhetin do e menaxhoni me kujdes dhe gjendja do ketë edhe përmirësime te vogla.