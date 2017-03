Horoskopi, 11 mars 2017

Dashi – Ka rrezik që sot të mos merreni vesh mirë me partnerin tuaj ju të dashuruarit dhe herë pas here do lindin edhe mosmarrëveshje me të. Për beqaret gjërat do jenë disi më pozitive. Merkuri do nxitë takimet e njëpasnjëshme. Për sa iu përket financave, dita ka për të qene goxha e vështirë. Me zor do i kryeni edhe shpenzimet më të domosdoshme dhe në disa momente do ndiheni vërtet keq.

Demi – Dita e sotme do fillojë me trazira për juve që jeni në një lidhje, por Jupiteri do jetë planeti që do përkujdeset që gjerat te ndryshojnë sa më parë. Beqaret duhet të qëndrojnë larg të sapo divorcuarve dhe atyre qe nuk kanë pasur asnjëherë më parë ndonjë lidhje. Në planin financiar do përballeni me probleme goxha të mëdha dhe në disa momente nuk do dini çfarë te bëni për te kryer shpenzimet më të domosdoshme.

Binjakët – Falë ndikimit më të madh të Venusit, klima ne jetën tuaj në çift do ketë goxha përmirësime sot. Do jeni më të logjikshëm dhe do i kuptoni edhe disa gabime që keni bërë më parë. Beqaret do kenë një dite te qetë dhe duke ja kaluar më se miri me miqtë nuk do e ndiejnë aspak nevojën të kërkojnë një person ne krah. Te ardhurat do rriten pas një shpërblimi te mire qe do merrni nga një pune.

Gaforrja – Marrëdhënia juaj me partnerin ka për te qene dinamike dhe e mbushur gjithë kohës me risi. Me shume se zakonisht ju do jeni te ndërgjegjshëm se monotonia dhe ruitina mund te shkatërrojnë gjithçka. Nuk do mungojnë surprizat nga te dy palët. Beqareve ka mundësi qe dikush t’ua rrëmbejë zemrën. Ne planin financiar ka rrezik te keni disa probleme te vogla, por pa pasoja te renda

Luani – Nëse tregoheni pak me tolerante dhe te kuptueshëm me partnerin tuaj sot, marrëdhënia me partnerin ka partnerin ka për te qene shume here me e mire. Me kokëfortësi dhe mendjemadhësi nuk mund te arrini asgjë. Beqaret duhet te kujdesen me tepër për pamjen e tyre sepse vetëm ashtu do tërheqin ata qe pëlqejnë. Ne planin financiar do keni fat me shumice.

Virgjëresha – Dite e mbushur me vështirësi ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Do jeni shpesh te palogjikshëm me ato qe do i kërkoni partnerin dhe kjo mund ta përkeqësoje marrëdhënien mes jush. Beqaret me ne fund do realizojnë takimin e tyre te ëndrrave. Buxhetin do dini si ta menaxhoni gjate gjithë kohës kështu qe mund te programoni edhe ndonjë investim te vogël.

Peshorja – Do keni një marrëdhënie te adhurueshme me partnerin tuaj gjate kësaj dite. Do i ofroni mbështetjen dhe ngrohtësinë e duhur njeri­tjetrit. Beqaret do afrohen mjaft me disa persona interesante dhe shume shpejt mes tyre mund te linde diçka e bukur. Ne planin financiar do keni disa vështirësi te vogla, por me pak durim dhe këmbëngulje do mund t’ia dilni mbanë.

Akrepi – Sot do jeni shume me te logjikshëm ju te dashuruarit dhe do bëni gjithmonë me te mirën për lidhjen qe keni krijuar. Beqaret do jene me te logjikshëm dhe do e dine mire se çfarë hapash te hedhin. E rëndësishme është qe ata sot do ndihen mire edhe pse nuk mund te gjejnë princin e kaltër. Ne planin financiar do ju duhet jashtëzakonisht shume maturi. Ulni ne maksimum te gjitha shpenzimet.

Shigjetari – Dite plot diell do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Zemra e tyre do përjetojë vetëm emocione pozitive. Beqaret di jene tejet te ngarkuar ne pune dhe do lodhen mjaft psikologjikisht. Ata nuk do kenë as kohe te mendojnë për princin e kaltër, jo me ta kërkojnë atë. Ne planin financiar mungesa e maturisë dhe kujdesit do ju sjelle probleme serioze

Bricjapi – Harmonia, gëzimi dhe lumturia do mbizotërojë gjate gjithë kohës ne jetën tuaj ne çift. Sot do ndiheni gjithë kohës si neper ëndrra. Beqaret me mire te presin edhe pak dite sepse sot nuk është momenti i duhur për te joshur e për te hedhur hapa. Me shpenzimet do jeni te kujdesshëm dhe do i bëni gjithmonë llogarite. Situata do ketë vetëm përmirësime.

Ujori – Nëse keni për t’i bere ndonjë kritike partnerit tuaj, gjeni mënyrën e duhur për ta bere sot pasi ne te kundërt mund te keni probleme me te. Beqaret do e kenë shume te lehte ta gjejnë princin e tyre te kaltër dhe e gjithë jeta do ju ndryshoje përgjithmonë. Ne planin financiar do keni fat, por kjo nuk do te thotë qe te shpenzoni kuturu gjithë kohës. Mendoni edhe për me vone.

Peshqit – Venusi do garantoje një dite te jashtëzakonshme sot për juve qe jeni ne një lidhje. Marrëdhënia me partnerin ka për te qene e jashtëzakonshme. Beqaret mund te kenë vetëm mundësi për flirte ose aventura shume te shkurtra, asgjë me shume sesa aq. Ne planin financiar ka ardhur koha qe te merreni me seriozisht me menaxhimin e parave, pasi ne te kundërt situata mund te marre tatëpjetën.