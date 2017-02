Horoskopi, 11 shkurt 2017

Dashi – Edhe pse e dashuroni shume ate qe keni ne krah, nuk duhet te beni gjera te gabuara gjate kesaj dite. Gjithcka e ka nje kufi qe nuk duhet tejkaluar. Beqaret do jene te parrezistueshem. Do keni mundesi te shumta per te krijuar lidhje te qendrueshme. Me ne fund fati do iu buzeqeshe ne planin financiar. Do beni edhe ato shpenzime qe keni deshiruar me pare.

Demi – Merkuri do ua beje edhe me te bukur diten sot. Ambienti per ciftet do jete me i animuar dhe me i kenshem se disa kohe me pare. Beqaret do kene disa takime, por duhet te shmangin me cdo kusht krijimin e lidhjeve. Nuk ka ardhur ende momenti i duhur. Me financat do tregoheni te matur dhe do i menaxhoni me me shume kujdes ato. Situata do jete e qendrueshme.

Binjakët – Priten probleme gjate kesaj dite ne jeten tuaj ne cift. Tregohuni me te matur me fjalet dhe mundohuni te toleroni pak me teper. Per beqaret takimet do jene impresionuese. Shfrytezojini sa te mundni sepse jo gjithmone vijne mundesi te tilla. Dite pozitive per sektorin e financave. Ka ardhur koha te beni investimet qe keni menduar. Nuk do keni asnje veshtitresi.

Gaforrja – Ka mundesi qe gjate kesaj dite te ndiheni mjaft te lumtur prane atij qe dashuroni. Do kaloni edhe momente pasionante te cilat do iu kuptojne fillimet e lidhjes. Beqaret duhet te pergatiten per te takuar personin e endrrave. Sektori i financave do jete i privilegjuar. Nese nuk e teproni me shpenzimet gjerat do shkojne me se miri. Madje do keni edhe permiresime.

Luani – Asnje planet nuk do ndikoje drejtperdrejt ne jeten tuaj ne cift, prandaj gjithcka do jete ne doren tuaj. Mirekuptojeni partnerin nese vonohet pak ngaqe ka shume pune. Per beqaret nuk dpo mungojne takimet, por ne fakt nuk do kete asnje propozim per lidhje serioze.

Virgjëresha – Qielli duhet i zymte sot per jeten sentimentale te cifteve. Do kembengulni se keni ju te drejte per gjithcka dhe kjo do e acaroje jashte mase partnerin. Mos e kaloni cakun. Beqaret do jene sensuale, romantike dhe te gatshem per te filluar nje lidhje. Perfitoni nga ftesat qe do iu behen. Financat kane nevoje per nje menaxhim me te mire. Kushtojuni me teper kohe.

Peshorja – Shprehini me teper ndjenjat gjate kesaj dite nese doni ta mbani pas vetes partnerin. Dikush do mundohet ta joshe me cdo lloj mjeti. Dashuria e beqareve do jete e favorizuar. Do keni takime te vecanta, te cilat do iu emocionojne pa mase. Financat do jene goxha delikate. Ata qe do shpenzoni me shume do kene edhe me tepore veshtiresi. Beni kujdes!

Akrepi – Marredhenia juaj me partnerin do permiresohet ndjeshem gjate kesaj dite. Do filloni t’i zgjidhni nje nga nje problemet qe keni pasur dhe do ndiheni me mire. Beqaret do enderrojne ende te gjejne personin qe iu pelqen, por endrra e tyre as dot nuk do behet realitet. Ne planin financiar do benit mire te mos merrnit rreziqe te medha te cilat mund t’iu cojne ne katastrofe.

Shigjetari – Qendrueshmeria do mbizoteroje gjate kesja dite ne jeten tuaj ne cift. Nese jeni te martuar, mund te mendoni per nje femije. Beqaret duhet t’i marrin me seriozisht disa propozime qe do iu behen. Koha iken dhe mundesite gjithashtu nuk kthehen me. Financat do jene paksa problematike, megjithate disa planete do iu nxitin te merrni masat e duhura qe t’ia dilni.

Bricjapi – Dite e qete dhe pa te reja kjo e sotmja per ciftet. Per beqaret ka shume gjasa qe nje miqesi e vjeter, te kthehet ne nje lidhje me te forte gjate kesaj dite. Nese i merrni gjerat shtruar dhe nuk nxitoheni shume shpejt nuk do ndiheni me te vetmuar. Jupiteri do iu sjelle fat ne planin financiar. Do e dini mire sa te shpenzoni qe te mos perballeni me veshtiresi me vone.

Ujori – Jeta ne cift do kete ulje dhe ngritje sot. Ne mengjes do debatoni ashper me partnerin, por nga pasditja gjerat do fillojne te stabilizohen. Mos u shqetesoni, te gjitheve iu ndodhin te tilla gjera. Beqaret nuk do kene aspak kohe te kerkojne shpirtin binjak. Per sa iu perket financave, situata do jete e mire, por duhet shmangur edhe per pak kohe investimet e medha.

Peshqit – Do e merrni me seriozisht gjate kesaj dite lidhjen qe keni krijuar dhe do beshkepunoni per gjithcka me partnerin. Ka mundesi qe edhe disa mosmarreveshje qe keni pasur te zgjidhen. Beqaret do flirtojne mjaft, por me kot. Nuk eshte dita juaj me fat, mos u lodhni. Saturni do jete planeti me i favorshem per financat. Shpenzoni me maturi nese nuk doni qe te keni tronditje.