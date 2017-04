Horoskopi, 13 prill 2017

Dashi – Do ndiheni me te lire për te bere atë qe dëshironi ju te dashuruarit. Çastet e lumtura do jene te njëpasnjëshme kështu qe juve do ju ngelet vetëm t’i shfrytëzoni. Beqaret do realizojnë disa takime, por asnjeri prej tyre nuk do ju duket aq interesant sa për te hedhur hapa me tej. Sektori i financave do jete delikat. Çdo gabim sado i vogël mund te sjelle pasoja te renda për te ardhmen.

Demi – Do dashuroheni si te çmendur sot ju qe jeni ne një lidhje dhe te gjithë do ju kenë zili. Mos lejoni askënd te ndërhyjë tej jeta juaj dhe t’ua prishe planet. Beqaret nuk do kenë aspak dëshirë te fiksohen diku edhe pse ne fakt mundësitë kane për te qene te shumta. Për financat do jeni shume te me kujdesshëm kështu qe gjendja nuk do ketë asnjë lloj tronditjeje.

Binjakët – Nuk do keni me as tabu dhe as probleme ne jetën tuaj gjate kësaj dite. Do bëni ne çdo moment atë qe do mendoni si me te arsyeshme. Beqaret do kenë tërheqje te madhe fizike për dike dhe mund te bëjnë edhe sakrifica vetëm e vetëm qe ta bëjnë për vete. Ne planin financiar rekomandohet sa me shume maturi dhe përkujdes ne mënyrë qe situata te përmirësohet disi.

Gaforrja – Detajet e vogla te jetës ne çift, edhe pse mund te duken pa rëndësi, mund te ndryshojnë gjithçka. Kujdesuni sa me shume për to dhe do ndiheni me te lumtur. Beqaret do afrohen mjaft me një person sensual dhe me një bote te madhe. Gjendja financiare do konsolidohet edhe me shume pas disa masave te rëndësishme qe do merrni. Edhe pse duhet ta kishit bere me pare, me mire vone se kurrë.

Luani – Për çiftet dita e sotme ka për te qene harmonike, e veçante dhe plot ngjyra. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni, përkundrazi do e kuptoni edhe me mire qe ju dhe partneri jeni bere për njeri-tjetrin. Beqaret do gjejnë fjalët e duhura për te joshur dike dhe do ndihen te gëzuar për këtë gjë. Buxheti do jete me i kënaqshëm dhe kjo fale përkudjesit, por edhe fale ndihmës se te afërmve.

Virgjëresha – Dite shume e mërzitshme ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do ju lere pas dore për shkak te angazhimeve ne pune dhe ne disa momente do ndiheni edhe te braktisur. Beqaret nuk do kënaqen me takimet qe do realizojnë dhe do preferojnë qe edhe sot te qëndrojnë vetëm. Me shpenzimet tregohuni akoma me te arsyeshëm nëse nuk doni te keni probleme e vështirësi.

Peshorja – Edhe pse do bëni disa gabime gjate kësaj dite, partneri do dije t’iu fale dhe nuk do e prishe marrëdhënien me ju. Falënderojeni për këtë sepse jo te gjithë do vepronin ne këtë mënyrë po te ndodheshin ne te njëjtën situate. Beqaret do jene këmbëngulës dhe do arrijnë ta bëjnë për vete atë qe pëlqejnë. Për financat duhet t’i dëgjoni me kujdes këshillat qe do iu jepen dhe gjendja ka për te mbetur e mire.

Akrepi – Ka mundësi te keni shume mosmarrëveshje ne jetën tuaj ne çift sot dhe ne disa momente do ndiheni keq. As ju dhe as partneri nuk do hapni rruge. Beqaret do merren me një çështje shume te rëndësishme dhe nuk do kenë aspak kohe te mendojnë për dashurinë. Ne planin financiar jo vetëm qe nuk do keni probleme, por gjendja do jete edhe me e mire se me pare.

Shigjetari – Duhet te reflektoni disa here para se te flisni sot ju te dashuruarit sepse partneri nuk do jete ne humor dhe mund t’iu dalin te papritura te pakëndshme. Beqareve do ju ndodhe diçka e jashtëzakonshme qe as nuk e kishin imagjinuar. Zemra do ju rrahe me shume se kurrë ndonjëherë. Me financat duhet thjesht pak me tepër maturi dhe gjendja d mbetet e mire.

Bricjapi – Fale ndikimit pozitiv te Merkurit dhe te Diellit, sot nuk do keni për çfarë te qaheni ju te dashuruarit. Do jeni me te disponueshem ndaj njeri-tjetrit. Beqaret do kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare te cilat do bëjnë mire t’u shfrytëzojnë për te përjetuar emocione. Për financat dëgjojini me kujdes këshillat e te afërmve sepse përndryshe do gaboni rende.

Ujori – Te dashuruarit do kenë një dite normale dhe pa ndonjë emocion te veçante. Duhet te presin edhe pak për ndryshimet e mëdha. Beqaret nuk do e kenë aspak mendjen për te krijuar një lidhje sepse do jene shume te zënë me pune dhe angazhime te tjera. Perspektivat financiare janë goxha te mira. Mund te bëni edhe investime afatgjata te cilat para pak kohesh nuk i mendonit si te mundura.

Peshqit – Dite mjaft e animuar ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni aq mire pranë partnerit saqë do jeni gati edhe për te hedhur hapa me rëndësi jetike. Beqaret do fillojnë te ndiejnë shume për dike, por nuk do mundin dot t’ia shprehin ndjenjat plotësisht. Me financat do jeni te matur dhe do filloni te hiqni edhe disa para mënjanë. Vazhdoni kështu dhe gjendja shume shpejt do ketë përmirësime.