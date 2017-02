Horoskopi, 14 shkurt 2017

Dashi – Venusi dhe Marsi, dy planetet e dashurise do iu gjenden prane gjate kesaj dite dhe do kaloni momente te kendshme me partnerin tuaj. Beqaret duhet t’i shfrytezojne sa me shume takimet. Ka mundesi qe shume shpejt statusi juaj te ndryshoje. Financat ne pergjithesi do jene te ekuilibruara. Disa planete do iu nxitin te tregoheni edhe me te matur me shpenzimet.

Demi – Gjate kesaj dite do reflektoni me shume per te ardhmen e jetes tuaj ne cift dhe do mendoni te krijoni nje familje me ate qe keni ne krah. Beqaret nuk duhet te bejne cmendurira vetem e vetem qe te krijojne nje lidhje. Cdo gje ka kohen e vet. Tregohuni me te duruar. Ne planin financiar duhet te merrni sa me shpejt masa nese nuk doni te keni probleme te medha.

Binjakët – Jo cdo gje do shkoje me se miri sot ne jeten tuaj ne cift. Ne mengjes do debatoni paksa me ate qe keni ne krah dhe do e ngrini pak me shume sesa duhet zerin. Kujdes! Beqaret duhet te marrin iniciativa dhe te pranojne ftesat qe do iu behen. Vetem ne kete menyre mund te krijojne nje lidhje. Fale ndihmes se Plutonit ju do i menaxhoni me me teper kujdes financat.

Gaforrja – Klima ne cift do jete shume e mire gjate kesaj dite. Do bashkepunoni gjate gjithe kohes me ate qe keni ne krah dhe mund te merrni nje vendim me rendesi. Ambienti yjor do jete i favorshem edhe per beqaret. Mos i merrni gjithmone gjerat me shaka, por tregohuni me serioze. Situata financiare do konsolidohet. Mundesite per ndonje shpenzim me teper do rriten.

Luani – Keni pasur probleme te medha ne jeten tuaj ne cift keto kohe? Beni disa perpjekje per ta rivendosur komunikimin dhe gjerat do marrin drejtimin e duhur. Edhe per beqaret klima do jete romaneske dhe takimet do shtohen se tepermi. Shfrytezojini! Ne planin financiar situata nuk do jete e qendrueshme. Mos shpenzoni kuturu sepse do keni probleme te medha.

Virgjëresha – Me ne fund do liroheni nga rutina e se perditshmes sot dhe do i jepni me teper intensitet jetes suaj ne cift. Partneri do kete menduar edhe disa surpriza te kendshme. Beqaret do benin mire te mos filloni angazhime gjate kesaj dite sepse ambienti nuk do jete fort i pershtatshem. Fale nje strategjie te mire financiare, buxheti do kete permiresime.

Peshorja – Dita e sotme do jete me e bukur per ata qe kane kohe qe jane ne cift. Emocionet do jene te medha dhe mbremja do jete elektrizuese. Beqaret duhet ta lene veten me te lire dhe te perfitojne nga te gjitha mundesite qe do iu jepen per takime. Gjithsesi, per te marre vendime te medha prisni pak. Financat do jene te mire. Vazhdoni te tregoheni te matur me shpenzimet.

Akrepi – Ambienti yjor do jete shume i pershtatshem gjate kesaj dite per beqaret. Me ne fund ata do takojne personin e endrrave dhe do ndihen te plotesuar. Ciftet nga ana tjeter do kene nje dite te qete, te cilen duhet ta shfrytezojne per te folur mbi tema delikate. Financat do stabilizohen. Vazhdoni te tregoheni te matur dhe te arsyeshem me shpenzimet.

Shigjetari – Plutoni do jete planeti me i pershtatshem per jeten tuaj ne cift gjate kesaj dite. Klima do jete pasionante dhe emocionet te medha. Shfrytezojeni cdo sekonde. Beqaret do jene magnetike dhe do terheqin pas vetes cilindo qe do iu pelqeje. Per sa iu perket financave priten turbullira. Kerkoni ndihem e specialisteve ose miqve besnike sepse vete nuk do ia dilni dot.

Bricjapi – Dite jo shume e mire kjo e sotmja per ata qe jane ne nje lidhje. Do debatoni ashper me ate qe keni ne krah dhe kjo do iu merzite pa mase. Beqaret do kene nje dite te zakonshme. Nuk priten takime sentimentale, prandaj do benit mire te qendronim e te argetoheshit me miqte. Me financat duhet pasur me teper kujdes se kurre. Nese shpenzoni kuturu do keni tronditje.

Ujori – Venusi do jete aleati i cifteve ne sektorin e dashurise. Jo vetem qe nuk do keni probleme te medha, por priten edhe surpriza ne mbremje. Merrini gjerat si t’iu vijne. Beqaret do benin mire te mos filloni asnje histori dashurie te nxituar. Nese keni takime, njihuni me mire me ata persona para se te hidhni cdo hap. Ne planin financiar do kryeni disa transaksione te rendesishme.

Peshqit – Marredhenia juaj me partnerin do permiresohet mjaft gjate kesaj dite. Nuk do mbani inate dhe do tregoheni me tolerante. Beqareve do iu jepen disa mundesi per te filluar aventura emocionuese. Perfitoni sepse raste te tilla nuk vijne shpesh. Financat nga ana tjeter nuk do kene asnje problem. Hiqni disa lek menjane dhe beni investimet e duhura.