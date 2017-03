Horoskopi, 15 mars 2017

Dashi – Ju qe jeni ne çift duhet ta lini veten te lire gjate kësaj dite dhe t’i lini emocionet t’iu udhëheqin. Pritet te kaloni momente te këndshme e te lumtura. Beqaret, edhe ata qe nuk e kane ëndërruar dashurinë, do kenë takime te veçanta e emocionuese. Financat duan një riorganizim me te kujdesshëm. Vetëm kështu do arrini ta stabilizoni situatën.

Demi – Jeta ne çift do jete ne qendër te vëmendjes gjate kësaj dite. Do tregoheni tolerante dhe ne çdo moment do mendoni si t’ia bëni qejfin partnerit. Për beqaret mund te lindin vetëm dashuri platonike. Do ëndërroni gjate gjithë kohës dhe kur te ktheheni ne realitet do mërziteni. Planetët do jene te favorshëm për financat. Pritet qe çdo gjë te shkoje mire.

Binjakët – Çiftet do kenë disa mosmarrëveshje te vogla, por do pajtohen sa hap e mbyll sytë. Mos u alarmoni kot sepse këto janë gjera qe ndodhin ne çdo lidhje. Ambienti për beqaret do jete shume i ngrohte dhe i favorshëm për takime impresionuese. Shfrytëzojeni çdo mundësi qe do iu jepet. Ne planin financiar do keni fat me shumice. Ka gjasa qe buxheti te rritet jashtë mase.

Gaforrja – Dite e mire kjo e sotmja për te dashuruarit. Vazhdoni te tregoheni realiste dhe merrni gjerat shtruar. Nëse i keni kërkuar diçka partnerit, do merrni një përgjigje pozitive. Nëse jeni beqar dhe me pas se 30 vjeç, jeta do iu ndryshoje si me magji. Përgatituni për emocione te mëdha. Sektori i financave do jete i mbrojtur gjate gjithë kohës. Mund te shpenzoni edhe pak me shume.

Luani – Do jeni shume romantike gjate kësaj dite ju qe jeni ne një lidhje. Do mendoni ne çdo çast si ta surprizoni partnerin, ne mënyrë qe te përjetoni edhe me tepër emocione. Beqaret do kërkojnë dashurinë e madhe, por nuk do e gjejnë dot. Mos e humbni shpresën për asnjë çast. Financat nuk do jene te mira. Studiojeni mire situatën para se te veproni.

Virgjëresha – Pozicionimi i Venusit do jete mjaft pozitiv për jetën sentimentale te çifteve. Nëse keni kohe qe jeni bashke mund te mendoni te hidhni disa hapa me tej. Beqaret nga ana tjetër do jene sharmante dhe joshës, Hiqeni turpin nëse doni te krijoni një lidhje për se mbari. Konfigurimi jo i mire i yjeve mund te sjelle probleme financiare. Beni shume kujdes nëse nuk doni qe situata te jete katastrofike.

Peshorja – Sot priten probleme te mëdha ne jetën ne çift. Do keni divergjenca me partnerin dhe nuk do arrini dot te komunikoni ashtu si duhet. E vështirë do jete te dilni nga situata ku jeni futur. Për beqaret do jete një dite e rëndësishme ne dashuri. Takimet do jene impresionuese. Ambienti ne planin financiar nuk do jete i favorshëm për te kryer transaksione te mëdha. Tregohuni te matur.

Akrepi – Do ndiheni aq mire pranë atij qe dashuroni saqë nuk do iu vije aspak ndërmend t’i hidhni sytë diku tjetër. Edhe partneri do kujdeset për ju dhe do iu beje te përjetoni emocione te mëdha. Për beqaret pritet një takim i rëndësishëm i cili do ua ndryshoje jetën përgjithmonë. Shfrytëzojeni! Me financat do keni fat. Përfitoni nga kjo për te kryer edhe ndonjë investim te nevojshëm.

Shigjetari – Te shumte do jene planetët qe d e mbrojnë jetën ne çift gjate kësaj dite. Atyre qe janë te martuar do iu duket sikur do kalojnë një muaj mjalti te ri. Beqaret nuk duhet te bëjnë sakrifica stratosferike vetëm e vetëm për te krijuar një lidhje. Çdo gjë e ka një kufi. Tregohuni sa me te kthjellet ne planin financiar dhe shpenzoni me maturi e përkujdesje. Vetëm kështu do i rritni te ardhurat.

Bricjapi – Jeta ne çift do jete me e thjeshte dhe me bukur sot. Partneri do iu tregoje një sekret i cili do iu beje ta adhuroni edhe me tepe rate. Dielli do favorizoje dashuriçkat e beqareve. Me ne fund edhe ju do iu shfaqet buzëqeshja dhe do ndiheni te lumtur. Ne planin financiar mos prisni qe gjerat te rregullohen përnjëherësh, por merrni masa strikte qe t’ia dilni.

Ujori – Klima ne çift nuk do jete shume e ngrohte sot. Nuk do bini dakord për shume gjera me partnerin dhe kjo do sjelle debate dhe tension te madh. Beqaret do e shkruajnë me “D” te madhe dashurinë. Pas një kohe te gjate pritjeje me ne fund do takoni personin e ëndrrave. Financat do jene te mire dhe nuk do keni probleme te mëdha. Beni edhe shpenzimet e domosdoshme.

Peshqit – Do përballeni fort me partnerin gjate kësaj dite për një teme delikate. Secili do ketë mendimin e tij dhe nuk do pranoje kurrsesi idetë e tjetrit. Kujdes! Beqaret me mire te qëndrojnë vetëm edhe sot, sesa te krijojnë një lidhje e cila do i beje te vuajnë. Financat nuk do jene te këqija, madje buxheti do jete i mire, por duhet te bëni kujdes me shpenzimet.