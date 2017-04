Horoskopi, 15 prill 2017

Dashi – Do bëni mire te tregoheni me realiste sot ju te dashuruarit sepse ne te kundërt mund te zhgënjeheni e mund te lëndoheni. Beqaret do argëtohen pafund me personat qe do takojnë dhe ka mundësi te ndihen gati edhe për t’i çuar gjerat me tej me ta. Buxheti do jete aq i mire saqë mund ta kryeni pa frike edhe ndonjë investim me te madh se zakonisht.

Demi – Nuk do e duroni dot rutinën sot ju te dashuruarit dhe kjo do ju shtyje te ndërmerrni edhe rreziqe vetëm për ta ndryshuar njëherë e mire. Beqaret nuk duhet kurrsesi te tregohen te pakujdesshëm me premtimet qe do bëjnë apo përgjigjet qe do japin sepse prej tyre do varet e ardhmja. Ne planin financiar do e keni shume te qarte gjendjen ne te cilën ndodheni dhe do jeni te kujdesshëm.

Binjakët – Dite shume e veçante do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Planetët do mendojnë ne çdo moment qe ju te ndiheni sa me mire, kështu qe nuk do mungojnë as surprizat. Beqaret edhe pse nuk do e gjejnë shpirtin e tyre binjak, serish nuk do mërziten asnjë moment, përkundrazi çdo çast do argëtohen dhe do gëzohen pranë miqve. Financat do jene si zakonisht.

Gaforrja – Mos bëni premtime për te cilat nuk jeni te sigurte nëse do i mbani dot gjate kësaj dite sepse do e zhgënjeni partnerin dhe ai mund te largohet prej jush. Beqaret do gjejnë një person impresionues me te cilin mund te fillojnë edhe lidhje afatgjata. Ndryshimet do ndodhin me shpejt nga sa e kishit menduar. Te ardhurat do përmirësohen ne mënyrë te menjëhershme fale një shpërblimi profesional.

Luani – Me ne fund dialogu do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Me partnerin do i zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur dhe madje do kërkoni edhe falje për gabimet. Beqaret jo vetëm qe do kenë flirtime interesante, por do hedhin edhe hapat e para drejt një lidhjeje pasionante. Buxheti me ne fund do ekuilibrohet dhe do jeni shume here me te qete.

Virgjëresha – Sot do i keni te gjitha planetët ne anën tuaj ju te dashuruarit dhe marrëdhënia ne çift do ketë përmirësime te dukshme. Për beqaret ka mundësi qe një miqësi e vjetër te shndërrohet ne diçka me te madhe dhe do ua ndryshoje jetën përgjithmonë. Financat do jene te kënaqshme, por kjo nuk do te thotë qe ju te shpenzoni pafund duke mos menduar për te ardhmen. Ky do ishte një gabim fatal.

Peshorja – Dite shume e bukur do jete kjo e sotmja për ju te dashuruarit. Do dilni e do argëtoheni me partnerin dhe me fëmijët tuaj nëse keni. Beqaret do preferojnë vetëm te joshin e te flirtojnë me personat qe do takojnë. Ata nuk do ndihen ende gati për te hedhur hapa serioze. Me financat ka rrezik te bëni disa gabime te pafalshme te cilat mund te ndikojnë tej mase tek e ardhmja.

Akrepi – Shume gjera do ndryshojnë sot për juve qe jeni ne një lidhje kështu qe duhet te përgatiteni shpirtërisht. Çdo gjë do varet nga mënyra sesi jeni sjelle se bashku kohet e fundit. Beqaret do jene shume te pavendosur edhe pse ne fakt njohjet e reja do jene goxha interesante. Ne planin financiar do i keni idetë shume te qarta dhe nuk do bëni aspak gabime.

Shigjetari – Do kaloni plot momente te bukura sot ju te dashuruarit dhe ne disa momente madje do ju duket vetja si neper ëndrra. Partneri mund t’iu beje edhe ndonjë propozim interesant ne mbrëmje. Beqaret do kenë disa takime, por asnjeri prej tyre nuk do mund te thellohet aq sa për te filluar një lidhje. Ne planin financiar do i keni idetë shume te qarta dhe nuk do hidhni hapa te gabuara.

Bricjapi – Jeta juaj ne çift ka për te qene edhe me intensive sot. Do bëni gjithçka qe keni ne dore ne mënyrë qe te shtoni alegrinë dhe ngjyrat. Kujdes duhet te bëni edhe me xhelozinë. Beqaret me mire te qëndrojnë edhe pak kohe vetëm sesa te rrezikojnë shume për te filluar një lidhje se cilës nuk i dihet e ardhmja. Buxhetin do e menaxhoni ne mënyrë te arsyeshme dhe nuk do keni asnjë lloj problemi.

Ujori – Çiftet do jene sentimentale dhe te fiksuar edhe pas detajeve. Te qenit shume strikte mund te sjelle edhe ndonjë mosmarrëveshje me partnerin. Ju beqaret do e gjeni me ne fund shpirtin binjak dhe çdo çast do ju duket si një ëndërr e vërtetë. Për financat duhet te jeni shume me te kujdesshëm nga me pare sepse shpesh mund te gjendeni para zgjedhjeve te vështira.

Peshqit – Dite shume e qete do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do jeni me te duruar dhe me te sjellshëm me ata qe keni ne krah. Beqaret do takojnë një person vërtet me vlera dhe nuk do presin gjate për te hedhur hapa te rëndësishme me te. Ne planin financiar do bëni mire te tregoheni me te kujdesshëm ne mënyrë qe situata te mos ketë asnjë lloj tronditjeje.