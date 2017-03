Horoskopi, 17 mars 2017

Dashi – Prezenca e Plutonit do jete mjaft pozitive gjate kësaj dite për jetën tuaj ne çift. Do bashkëpunoni gjate gjithë kohës dhe krijoni një ambient te ngrohte. Neptuni dhe Jupiteri do krijojnë kushtet e duhura qe beqaret te krijojnë një lidhje te bukur dhe afatgjate. Bëhuni gati për ndryshime. Financat do jene te privilegjuara. Beni shpenzimet me te nevojshme dhe po mundet hiqni disa lek mënjanë.

Demi – Ju qe jeni ne çift mos u tregoni aspak kapricoze dhe me teka. Pranojeni partnerin ashtu si është mos u mundoni t’i vishni një petk tjetër. Beqaret duhet te përfitojnë sa te mundin nga kjo dite e mbushur me surpriza. Edhe nëse nuk do gjeni personin e ëndrrave, nuk do e ndjeni mungesën e tij fale miqve. Financat do jene goxha te destabilizuara për shkak te shpenzimeve te mëdha.

Binjakët – Do i jepni me shume rëndësi sot stabilitet te jetës suaj ne çift dhe për këtë arsye do e toleroni me tepër partnerin. Vazhdoni sa te mundni ne këtë rruge. Beqaret do jene joshës dhe tërheqës. Te shumte do jene personat qe do iu vijnë rrotull. Ne planin financiar mos shpresoni te fitoni ndonjë lotari qe ta përmirësoni buxhetin. Një strategji e mire do iu çoje atje ku dëshironi.

Gaforrja – Vetëm fakti qe partneri do iu beje komplimente here pas here do iu entuziazmoje sot. Mos harroni as ju t’ia bëni qejfin atij dhe te mendoni për diçka romantike. Personi qe keni ne krah duhet surprizuar here pas here. Beqaret do ëndërrojnë shume për një person qe kane pëlqyer, por nuk do kenë guxim t’ia thonë atij këtë. Financat do jene përgjithësisht te stabilizuara.

Luani – Mos u alarmoni menjëherë pas ndonjë debati me partnerin. Do fryje thjesht pa ere me e forte, nuk do ndodhin furtuna te mëdha. Një takim impresionues qe do kenë beqaret do i beje ata te dalin nga realiteti dhe te humbin nocionin e kohës. Mundohuni te qëndroni te kthjellet. Yjet këshillojnë te merreni me tepër me menaxhimin e te ardhurave. Sot është dita e duhur.

Virgjëresha – Ju qe jeni ne një lidhje do e keni te vështirë t’i rezistoni tundimit për te provuar eksperienca te reja me dike tjetër dhe kjo do sjelle debate te ashpra me partnerin. Ai ka te drejte kështu qe nëse nuk doni ta humbni, ndryshoni. Beqaret do përfitojnë nga çdo mundësi qe do iu jepet për aventura. Ne planin financiar do keni shume fat dhe do i përmirësoni shpejt te ardhurat.

Peshorja – Do jeni shume besnike ndaj partnerit gjate kësaj dite dhe asgjë nuk do iu beje ta tradhtoni atë. Për disa do rizgjohet pasioni. Shfrytëzojeni ditën deri ne maksimum. Beqaret me mire te mos fillojnë aventura sepse ato do jene te ndërlikuara dhe do iu sjellin probleme. Financat do jene te mira, megjithatë nuk rekomandohet as te jepni hua dhe as te shpenzoni pa fund.

Akrepi – Zemra e çifteve do jete e mbushur me gëzim gjate kësaj dite. Do kaloni momente te zjarrta dhe do ndiheni me se miri. Disave do iu duhet te marrin edhe masa drastike vetëm qe te qëndrojnë pranë atij qe dua. Beqaret do jene posesive dhe do flasin me shume sesa duhet. Kujdes, askush nuk iu pëlqen kështu. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rëndësishme.

Shigjetari – Jeta ne çift do jete shume e bukur sot. Edhe pse nuk e prisnit partneri do iu beje propozimin qe keni ëndërruar gjithmonë. Do iu duket vetja sikur jeni ne ëndërr. Beqaret nuk do kenë shume fat ne dashuri, por me miqtë do kalojnë momente te paharruara. Te ardhurat do vijnë duke u përmirësuar. Vazhdoni te shpenzoni me kursim te paktën derisa te arrihet një ekuilibër.

Bricjapi – Nëse tregoheni me te hapur dhe tolerante ne çift do keni një dite me te bukur sot. Lidhja juaj do evoluoje ne drejtimin e duhur dhe do ia kaloni për mrekulli. Nga ana tjetër po u treguat strike dhe kokëfortë do keni konflikte. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte me personat qe do takojnë. Nuk i dihet si do shkojnë gjerat me pas. Financat do jene te paqëndrueshme. Kujdes!

Ujori – Emocionet dhe kënaqësitë do jene ne program gjate kësaj dite. Do jeni gati te bëni edhe sakrifica vetëm qe te ndiheni mire dhe te qëndroni pranë atij qe dashuroni. Beqaret nuk do vuajnë aspak nga vetmia. Mundësitë për takime interesante do shumëfishohen. Ne planin financiar situata do jete e ndërlikuar. Nuk do mendoheni fare para se te shpenzoni.

Peshqit – Çiftet do fillojnë te realizojnë një projekt te përbashkët qe do ua beje ditën edhe me te bukur. Ata beqare qe do nisen ne ndonjë udhëtim, te shkurtet apo te gjate, do kenë mundësi te takojnë personin ideal. Te tjerët duhet te presin edhe disa kohe. Ne planin financiar duhet te veproni me takt dhe delikatese. Ne këtë mënyrë do shmangni gabimet dhe do përmirësoni buxhetin.