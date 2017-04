Horoskopi, 17 prill 2017

Dashi – Jeta juaj ne çift nuk do jete për asnjë moment e trishtuar sot. Partneri do bëni çdo gjë qe t’iu argëtojë dhe t’iu beje te ndiheni për mrekulli. Beqaret do kenë vetëm disa flirte, por nuk do ndihen aspak keq edhe ashtu. E rëndësishme për ta do jete shmangia e monotonisë. Gjendja e financave ka për te qene goxha delikate kështu qe duhet te merrni masa sa me pare qe situata te mos përkeqësohet me tepër.

Demi – Venusi dhe Marsi do e mbrojnë gjate gjithë kohës jetën tuaj ne çift. Ata do ju nxitin te jeni me te hapur ndaj atij qe dashuroni dhe te mos mbani inate për gjera te kota. Beqaret do kenë mbështetjen e yjeve dhe për ta çdo gjë do jete ndryshe nga me pare. Periudha e vetmisë ka për te marre fund. Financat do kenë përmirësime te jashtëzakonshme. Përgatituni për te investuar atje ku keni dashur.

Binjakët – Sot do prekni disa tema shume te ndjeshme ju te dashuruarit dhe kjo mund te nxisë debate dhe mosmarrëveshje te shumta ne çift. Partneri nuk do jete me i gatshëm te toleroje apo te fale. Beqaret do jene pafund joshës dhe do marrin propozime te njëpasnjëshme. Kjo do iu krijoje atyre mundësinë te bëjnë edhe zgjedhjen me te mire. Shpenzimet duhet t’i kontrolloni me kujdes ne mënyrë qe gjendja mos behet problematike.

Gaforrja – Edhe sot duhet te vazhdoni përpjekjet për te risjelle ngjyrat tek jeta juaj ne çift. Marrëdhënia mes jush dhe partnerit do lere shume për te dëshiruar. Beqaret do kenë disa takime, por asnjë nuk do i beje qe t’iu rrahe zemra fort. Ata do preferojnë te presin edhe pak kohe për te pasur ndryshime. Ne planin financiar mund te kryeni edhe transaksione dhe gjendja do mbetet e njëjtë.

Luani – Dite mjaft sensuale dhe e mbushur me momente te veçanta do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni gjate gjithë kohës mire pran atij qe dashuroni. Beqaret me ne fund do e realizojnë takimin qe kane ëndërruar gjate gjithë kohës, por nuk do kenë guxim te hedhin hapa. Ne planin financiar duhet te reflektoni disa here para se te kryeni ndonjë shpenzim.

Virgjëresha – Sot do bashkëpunoni për çdo gjë me partnerin tuaj dhe marrëdhënia ne çift do ndryshoje për mire. Mbi njeri-tjetrin nuk do vini asgjë tjetër. Beqaret do kenë dashuri platonike dhe asgjë reale. Për disa momente do ndihen te kënaqur, por rikthimi ne realitet do i mërzitë. Financat nuk do jene shume te mira gjate kësaj dite, prandaj matuni mire para se te kryeni çdo lloj shpenzimi.

Peshorja – Dite shume e zakonshme do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Për fat te mire mes jush nuk do lindin aspak probleme apo mosmarrëveshje, por qetësia do jete mbizotëruesja. Beqaret do i kenë te gjitha mundësitë për te filluar një lidhje te bukur dhe afatgjata, fiks ashtu si e kishin ëndërruar. Plutoni do ndikoje negativisht tek financat kështu qe mundohuni te ulni ne maksimum shpenzimet.

Akrepi – Do jeni me optimiste dhe me te dashur sot ju te dashuruarit. Jeta me atë qe keni ne krah do behet edhe me e bukur dhe me interesante. Beqaret nga ana tjetër kane për te pasur një dite normale dhe pa ndonjë takim mbresëlënës. Për te pasur ndryshime do duhet te presin ende. Për te përmirësuar financat nuk duhet kurrsesi te besoni tek lojërat e fatit sepse do zhgënjeheni pamase.

Shigjetari – Nuk do e menaxhoni si duhet kohen e lire sot ju te dashuruarit dhe kjo mund te shkaktoje probleme te mëdha ne çift. Po e late shume pas dore ai mund te kërkojë dike tjetër. Beqaret do kenë konkurrente te forte ne dashuri kështu qe duhet te gjejnë mënyrat e duhura te joshjes, ne mënyrë qe te dalin ata fitimtare. Sektori i financave do jete përgjithësisht i qete dhe pa probleme.

Bricjapi – Jeta juaj ne çift do mbrohet gjate gjithë kohës nga yjet sot. Do ketë vetëm bashkëpunim, harmoni, emocione dhe gëzim për ju. Beqaret do takohen me persona diskrete, por do kenë diçka mjaft tërheqëse. Nëse vërtet do ju pëlqejnë nuk duhet t’iu ndahen asnjë moment. Me financat do keni probleme goxha te mëdha dhe nuk do ndiheni aspak te qete.

Ujori – Do keni mosmarrëveshje te forta me partnerin tuaj gjate gjithë kësaj dite dhe nuk do bëni asnjë lloj tolerimi. Asgjë nuk do ece ashtu si e kishin ëndërruar deri me sot. Beqaret do argëtohen pafund me personat qe do takojnë dhe do bien dakord edhe për aventura kalimtare. Ne planin financiar nuk duhet te luani shume me zjarrin sepse do digjeni keq.

Peshqit – Dite shume e mire ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Çdo gjë mes jush dhe atij qe keni ne krah do shkoje perfekt. Beqaret nuk duhet te ndryshojnë asgjë nga vetja e tyre vetëm për te ndryshuar statusin sepse asgjë nuk mund te funksionoje gjate duke u shtirur. Ne planin financiar do përballeni me surpriza te mëdha e mjaft te kënaqshme.