Horoskopi, 19 shkurt 2017

Dashi – Se bashku me partnerin tuaj do beni disa cmenduri gjate kesaj dite, vetem e vetem qe te perjetoni emocione te medha. Do kaloni caste te paharruara e magjepsese. Edhe per beqaret pritet te ndodhin gjera emocionuese dhe te kendshme. Disa do fillojne aventura sharmante. Financat do jene te qendrushme, por duhet te vazhdoni te tregoheni te kursyer me shpenzimet.

Demi – Jeta juaj ne cift do jete me e qete se kohet e fundit sot. Do kuptoheni me lehte me partnerin dhe do filloni t’i zgjidhni te gjitha mos marreveshjet qe keni pasur. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte nese duan te fillojne nje histori dashurie serioze. Ne planin financiar situata do jete me e favorshme. Pas kaq kohesh do e stabilizoni buxhetin dhe do jeni me te qete.

Binjakët – Dite shume e mire dhe plot emocione kjo e sotmja per ata qe jane ne nje lidhje. Partenri do iu beje te ndiheni si ne enderr. Beqaret, fale ndikimit pozitiv te disa planeteve do e gjejne personin qe kane kerkuar prej kohesh. Do ndiheni te plotesuar me ne fund. Me shpenzimet nuk do i keni punet shume mire. Nese nuk merrni masa, financat do marrin tatepjeten.

Gaforrja – Klima yjore nuk do jete shume e mire gjate kesaj dite. Ata qe jane ne nje lidhje do kene debate te forta me personin qe kane ne krah dhe do jene gjithe kohes te merzitur. Beqaret duhet t’i marrin gjerat si t’ju vijne. Mos e kaloni cakun per asgje. Financat nuk do jene aspak te qendrueshme. Tregohuni te kujdesshem dhe mos shpenzoni pa u menduar.

Luani – Mos i kerkoni partnerit gjera te pamundura sot, por tregohuni sa me realiste. Nga ana tjeter nuk duhet ta ngrini edhe shume zerin sepse do keni debate te zjarrta. Beqaret do kene rrahje te shpeshta zemre fale nje takimi impresionues qe do bejne. Ne planin financiar yjet keshillojne maturi dhe vetem maturi. Po shpenzuat pa mase, duhet t’i merrni me mend edhe problemet.

Virgjëresha – Pas nje periudhe te zymte dhe me probleme ne cift, sot do dalin rrezet e para te diellit. Do filloni t’i kuptoni gabimet qe keni bere dhe ta pranoni fajin. Beqaret do kene takime mjaft interesante nga te cilat duhet te perfitojne sa me shume qe te mundnin. Ne planin financiar situata nuk do jete e qendrueshme. Do keni shume deshire te shpenzoni pa mase dhe kjo do e pakesoje buxhetin.

Peshorja – Partneri do e kete te veshtire t’ua plotesoje qejfet gjate kesaj dite sepse as ju vete nuk e dini cfare doni. Qartesohuni njehere me veten. Beqaret do perzgjedhin shume dhe nuk do ndryhsojne status as sot. Nje takim i rendesishem pritet pas disa ditesh. Me financat do keni goxha veshtiresi. Merrni sa me shpejt masa nese nuk doni te ngeleni pa asnje lek ne xhep.

Akrepi – Gjate kesaj dite do kaloni shume momente emocionuese prane partnerit tuaj. Do keni cdo gje me te qarte per te ardhmen dhe disa mund te marrin vendime te rendesishme. Beqaret duhet ta lene veten te liri dhe t’i lene emocionet t’i udheheqin. Financat nuk do jene problematike. Shmangni lojerat e fatit sepse do humbni me shume sesa mund ta mendoni.

Shigjetari – Te dashuruarit do kalojne nje dite harmonike dhe te mbushur me pasion. Nese partneri iu ben nje propozim, mendohuni njehere para se te jepni nje pergjigje. Nese jeni ende nje zemer e vetmuar, Venusi dhe Marsi do iu ndihmojne te gjeni dike interesant. Financat do jene te mira, por mos premtoni te ndihmoni te tjeter nese nuk doni te keni tronditje.

Bricjapi – Ka mundesi qe deshira seksuale e atyre qe jane ne nje lidhje te shtohet gjate kesaj dite. Do kaloni momente te paharruara prane atij qe dashuroni. Beqaret nga ana tjeter duhet te tregohen te duruar dhe te mos marrin vendime te pamenduara. Ne planin financiar duhet te beni kursime te medhe nese doni t’ia dilni. Familjaret do iu gjnden prane dhe do iu ndihmojne.

Ujori – Dite jo e mire kjo e sotmja per te dashuruarit. Xhelozia e tepruar mund te coje ne debate te zjarrta. Kujdes me ato qe do thoni sepse as partneri nuk do duroje shume. Beqaret nuk duhet te deshperohen ngaqe nuk do gjejne shpirtin binjak. Kaloni me teper kohe me miqte. Ne planin financiar duhet te degjoni me teper keshillat e miqve sepse do iu ndihmojne.

Peshqit – Dite plot diell dhe e mbushur me emocione kjo e sotmja per ciftet. Do tregoheni me te gatshem te provoni eksperienca te reja me ate qe dashuroni dhe do ndiheni mire. Beqaret do kene disa takime, por qe nuk ia vlejne aq sa per te krijuar nje lidhje te qendrueshme. Financat do jene ne qendre te vemendjes. Shmangni shpenzimet e pamenduara.