Horoskopi, 2 prill 2017

Dashi – Sot do e keni me te lehte për te ruajtur një klime te ngrohte ne jetën tuaj ne çift. Bashkëpunimi me partnerin do jete gjithë kohës i jashtëzakonshëm. Beqaret duhet te qartësohen njëherë vete për hapat qe duan te hedhin para se te tentojnë te joshin dike. Me financat duhet te tregoheni sa me te kujdesshëm qe te mundeni pasi po filluan problemet do e keni te vështirë qe t’i zgjidhni.

Demi – Dite e bukur do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do dini si t’i shprehni ndjenjat gjithë kohës dhe marrëdhënia ne çift do mbetet e mire. Beqaret do jene shume përzgjedhës dhe nuk do kënaqen me personat qe do njohin. Ne planin financiar do ju gjeni zgjidhje problemeve tuaja pasi gjendja do përmirësohet mjaft nga një shume e madhe qe do iu japin familjaret.

Binjakët – Ka mundësi te mos i kushtoni shume vëmendje atij qe keni ne krah gjate kësaj dite dhe ai mund t’i hedhe sytë gjetiu. Beqaret do dine çfarë te bëjnë ne mënyrë qe te fillojnë lidhjen qe kane ëndërror gjithmonë. Bota do ju duket shume me e bukur tashme. Gjendja e financave do varet tërësisht nga mënyra sesi ju do silleni me to. Po bëtë çmenduri mund te keni probleme serioze.

Gaforrja – Ka rrezik qe çështjet materiale te sjellin probleme ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Do grindeni here pas here dhe ne disa momente do ndiheni vërtet keq. Beqaret nuk do jene aspak te logjikshëm me hapat qe do hedhin dhe mund te bëjnë gabime te mëdha. Buxheti do jete i shkëlqyer ne çdo moment kështu qe mund te përfitoni për te bere edhe ndonjë investim me tepër nga zakonisht.

Luani – Lidhja juaj me partnerin ka për te qene shume problematike sot. Nuk do ndiheni mire asnjë moment dhe ne disa çaste madje do qani e do mbylleni ne vetvete. Beqaret duhet t’i shmangin ne maksimum personat qe kane pasur lidhje shume te gjata sepse dashuri te tilla nuk harrohen lehtësisht. Financat do jene mjaftueshëm te mira sa për te bere edhe investime te mëdha.

Virgjëresha – Ka mundësi te jeni shume impulsive sot ju te dashuruarit dhe kjo mund t’iu shtyje drejt gabimeve te mëdha. Asgjë nuk do ju ece ashtu si e kishit parashikuar. Beqaret do fillojnë te bëjnë plane afatgjata menjëherë pasi te takojnë disa persona. Buxheti do jete goxha i mire kështu qe mund ta kryeni pa frike edhe ndonjë shpenzim me tepër nga zakonisht.

Peshorja – Dite jo shume mire do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do keni here pas here debate me partnerin dhe nuk do ndiheni te qete. Beqaret do jene gati edhe për aventura kalimtare, mjafton qe te mos mbeten me te vetmuar si deri me sot. Financat nuk do jene te këqija, por për shkak te prishjes se një aparati elektrik mund t’iu duhet te shpenzoni me tepër.

Akrepi – Sot do rizgjoheni nga gjumi letargjik ju te dashuruarit dhe do mundoheni te bëni diçka ndryshe qe te përjetoni me tepër emocione. Beqaret nuk do arrijnë dot te fiksohen vetëm pas një personi sepse do ju pëlqejnë disa njëherësh. Ne planin financiar mos prisni përmirësime te menjëhershme, por tregohuni sa me te duruar ne mënyrë qe te keni edhe me shume përfitime.

Shigjetari – Do ndiheni shume konfuze sot ju te dashuruarit dhe ne disa momente nuk do dini as çfarë hapash te hidhni me atë qe keni ne krah. Beqaret do bëjnë zgjedhjet me te mira dhe jeta do ju ndryshoje menjëherë. Gjithçka për ta ka për te qene shume me e veçante. Buxheti do jete i mire dhe do përmirësohet akoma me tepër nëse vazhdoni te shpenzoni me kujdes.

Bricjapi – Jeta juaj ne çift do konsolidohet edhe me tepër gjate kësaj dite. Do jeni me te logjikshëm me ato qe do i thoni partnerit dhe mund te merrni vendimet te mëdha. Beqaret do ndihmohen nga disa te afërm dhe do gjejnë personat qe do iu përshtaten me tepër. Për ta do filloje një epoke e re. Financat do i menaxhoni me shume përkujdes dhe nuk do keni asnjë tronditje ne këtë sektor.

Ujori – Sot do keni shume luhatje te humorit ju te dashuruarit dhe kjo mund te nxisë disa debate dhe probleme mes jush. Për çdo gjë mire është te flisni paraprakisht me atë qe keni ne krah dhe t’ia sqaroni gjerat. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si janë prandaj nuk do e kërkojnë me ngulm një lidhje. Ne planin financiar do jeni shume me te motivuar dhe do bëni zgjedhje te përkryera.

Peshqit – Dite e mbushur me momente te lumtura do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do ua plotësojë te gjitha dëshirat do mundohet t’iu beje te ndiheni si mbi re. Beqaret do kenë një takim pune, i cili do ju krijoje mundësinë te realizojnë njohjen e jetës. Ne planin financiar duhet te bëni pak me tepër përpjekje për ta ekuilibruar buxhetin. Nëse i lini gjerat zvarre keni për te pasur probleme nesër.