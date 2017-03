Horoskopi, 20 mars 2017

Dashi – Fale ndikimit te Neptunit edhe sot jeta juaj ne cift do te rrethohet nga problemet dhe ndryshimet e humorit. Gjithsesi, Jupiteri do iu ndihoje qe ne mbremje te reflektoni me mire. Nga ana tjeter, mjdisi yjor parashikon nje dite intesive per beqaret. Do jeni sensuale dhe sentimentale. Dite e pershtatshme per te kryer operacione financiare interesante. Do e keni te qarte strategjine drejt rritjes se buxhetit.

Demi – Sentimentalizmat ne cift do jene te shumta por xhelozia do jete me e madhe se zakonisht dhe rrezikon te shkaktoje deme te medha. Beni shume kujdes me ato qe do thoni! Beqaret edhe vetem me nje shikim do terheqin vemendjen e seksit te kundert. Do filloni betaja pak te veshtira por me sukses. Nese shpenzoni pa para sa keni ne xhep do rrezikoni durtuna ne planin financiar.

Binjakët – Te frymezuar nga Jupiteri, ju do e rregulloni sjelljen e koheve te fundit vetem e vetem per te vendosur harmonine ne cift. Vensin e debateve dhe konflikteve do e zere bashkepunimi dhe dialogu. Perfitoni! Beqaret do kene nje dite jashtezakonisht romantike. Pritet nje lidhje serioze dhe e beukur. Financat do jene goxha te mira dhe do vazhdojne te rriten nese nuk shpenzoni me sy mbyllur.

Gaforrja – Ne pergjithesi marredhenia me partnerin do jete e mire sot. Mundohuni te jeni sa me objektive qe te mos keni asnje mosmarreveshje. Ju mundeni! Beqaret do shpenzojne jashtezakonisht per veshje ne menyre qe te bien ne sy. Fatkeqesisht mundi do iu ike kot. Tregojeni miresine qe keni ne shpirt here tjeter dhe do dilni te fituar. Situata financiare nuk do kete probleme te medha. Qetesohuni!

Luani – Ne vend qe te luani si macja me miun me ate qe keni ne krah, qetesohuni dhe diskutoni. Nje pjese e cifteve do i besojne me teper partnerit dhe nuk do lejojne tensionin te behet pjese e tyre. Beqaret do vazhojne edhe sot te kene kete status. Nese nuk hiqni turpin kjo situate nuk do ndryshoje shpejt. Buxheti do jetei stabilizuar por per cdo shpenzime mendohuni mire para se ta beni.

Virgjëresha – Ju cifte duhet te pergatiteni sot te shijoni momente te mrekullueshme te cilat dojene dhurate nga yjet. Do e forconi me teper bashkepunimin dhe besimi tek njeri-tjetri. Edhe beqaret do mund te kene pervoja te kendshme te cilat shume shpejt mund te kthehen ne dashuri te verteta. Fati do jete ne anet tuaj ne planin financiar por ju do keni tendence te beni shpenzime marramendese. Kujdes!

Peshorja – Nese keni kohe qe jeni ne nje lidhje, nuk do tundoheni fare nga aventurat por do i kushtoni gjithe kohen e duhur atij qe keni ne krah. Do jepni dhe do merrni mjaft kenaqesi sot. Beqaret do kene flirte dhe emocione por ende nuk do gjejne prinin e tyre te kalter. Largoni sa te mundni deshiren e shfrenuar per te bere shpenzime ne menyre qe situata financiare mos kete probleme.

Akrepi – Beqare, Marsi do iu jape sot mundesi te shumta per te takuar personin e duhur. Qendroni te vemendshem dhe bejini syte kater. Pasioni do te rritet ne jeten sentimentale te cifteve. Planetet do iu mbrojne nga cdo problem dhe konflikt. Jetojeni qetesisht kete te marte pa menduar cfare do ndodhe neser. Ne planin financiar nuk do kete ndryshime te medha te situates qe eshte krijuar.

Shigjetari – Nen influencen e Merkurit dhe Neptunit do jeni shume te qete ne jeten tuaj sentimentale por sharmi nuk do iu mungoje. Ju beqare duhet te jeni me te rezervuar dhe te mos hapeni shume me personat qe sapo do takoni. Mbani distanca derisa t’i njihni me mire. Plenetet do iu bejne te merreni me seriozisht me menaxhimin e financave. Do e stabilizoni buxhetin dhe do ndiheni me mire.

Bricjapi – Ne parim kjo dite do jete e qete per te dashuruarit. Nga ana tjeter duhet te beni shume kujdes nga efektet perverse te Venusit qe mund t’iu bejne me kritike sesa duhet. Gjithcka mund te shkoje ne disfavori tuaj po nuk u treguat te vemendshem. Sensuale dhe sharmante, ju beqare do keni gjithcka per te bere per vete ate qe doni. Situate e shkelqyer financiare. Perfitoni sa te mundni!

Ujori – Jeta sentimentale e cifteve nuk do jete shume e qarte dhe do kene keqkuptime te shumta me partnerin. Gjithsesi Urani do jape mbeshtetjen e tij ne menyre qe situata te qartesohet sa me shpejt. Beqaret duhet te tregohen me te hapur ndaj takimeve me seksin tjeter qe te gjejne dashurine. Ka mundesi qe te keni rritje te papritura te financave dhe situata te permiresohet ndjeshem.

Peshqit – Jeta juaj ne cift mund te kaloje nje dite delikate sot, te mbushur me konflikte dhe debate. Mundihuni te qetesoni veten sepse situata mund te perkqesohet me shume sesa ju mendonit. Nje takim ka mundesi te vije per beqaret. Hidhini hapat nje nga nje pa u nxituar ne menyre qe te perjetoni me shume kenaqesi. Tregoni maturni me financat dhe nuk do keni asnje problem me to.