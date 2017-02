Horoskopi, 20 shkurt 2017

Dashi – Konfigurimi i yjeve do jete shume i favorshem gjate kesaj dite per jeten tuaj ne cift. Mirekuptimi dhe bashkepunimi do mbizoteroje gjate gjithe kohes. Beqaret do hapin nje faqe te re ne jeten e tyre. Nuk do jeni me vetem dhe do perjetoni kenaqesi te reja. Ne planin financiar gjerat do shkojne me se miri. Do shpenzoni me maturi dhe me shume kujdes.

Demi – Me ne fund ata qe jane ne nje lidhje do i zgjidhin mosmarreveshjet qe kane pasur dhe do ndihen me te qete. Do flasin edhe per tema delikate qe dikur as nuk kane guxuar t’i mendojne. Beqaret do e kene te veshtire ta gjejne shpirtin binjak edhe pse do mundohen mjaft. Ne planin financiar mund te lindin probleme te vogla sepse nuk do i rezistoni tundimit per shpenzime.

Binjakët – Fale mbeshtetjes qe do iu jape Dielli dhe Hena do keni mundesi ta stabilizoni jeten ne cift gjate kesaj dite. Ai qe keni ne krah eshte mashkulli i jetes suaj keshtu qe ia vlen te beni ndonje tolerim te vogel. Beqaret do kene takimin qe kane enderruar prej kohesh. Zemra do iu rrahe fort. Financat do kene permiresime. Kujdes, kjo nuk do te thote qe iu te filloni menjehere shpenzimet.

Gaforrja – Tregohuni sa me te matur sot kur te flisni mbi nje teme delikate me partnerin sepse pa dashje mund ta lendoni ate. Beqaret do kene mundesi te takime impresionuese, por qe duhet te bejne kujdes mos nisen nga pamja e jashte per te krijuar nje lidhje. Ka disa persona qe mund ta kene shpirtin me te bukur. Financat do jene delikate sepse do shpenzoni pa mase.

Luani – Venusi do iu ndihmoje sot te zgjidhni problemet ne jeten tuaj ne cift. Do i pranoni gabimet dhe dini te kerkoni falje. Beqaret nuk duhet te fillojne aventura kalimtare vetem e vetem sa per te kaluar rradhen sepse do lendoheshin mjaft. Ne planin financiar planetet do iu gjenden prane dhe do iu nxitin ta menaxhoni em meturi buxhetin. Pritet qe situata te stabilizohet shpejt.

Virgjëresha – Ata qe jane ne nje lidhje do kene debate te zjarrta sot me partnerin. Do vendoset distanca dhe ka gjasa qe lidhja te ftohtet. Beqaret nga ana tjeter nuk duhet te kene frike te dalin neper takime. Askush nuk iu detyron te merrni vendime te padeshiruara. Ne planin financiar beni kujdes nga influenca negative e planeteve. Mos shpenzoni pa u menduar!

Peshorja – Gjate kesaj dite do beni gjithcka qe ta permiresoni ambientin ne jeten tuaj ne cift dhe te ndiheni me mire. Me pak perpjekje do ia arrini. Ata qe jane vetem nuk do kene mundesi as sot te ndryshojne status. Gjithsesi shpresa nuk duhet humbur per asnje moment. Ne planin financiar ka ardhur koha per te bere investimet e medha. Do arrini suksesin e deshiruar.

Akrepi – Dita e sotme do jete me e favorshme per ata qe jane vetem. Gjithe dita do jete e mbushur me flirtime dhe me emocione. Shfrytezojeni s ate mundni sepse mundesite per te takuar personin e endrrave do jene te medha. Jeta sentimentale e cifteve nuk do kete as probleme, por as pasion te madh. Ne planin financiar ambienti nuk do jete i favorshem per investime.

Shigjetari – Do keni me teper besim tek njeri-tjetri ju qe jeni ne cift dhe do flisni hapur per gjithcka. Nese keni menduar per dicka interesante, mos ngurroni ta provoni. Rrethanat nuk do jene te favorshme qe beqaret te nisin aventura. Mos hidhni hapa per te cilat do pendoheni shpejt. Jupiteri do ndikoje pozitivisht ne sektorin e financave dhe te ardhurat do kene permiresime.

Bricjapi – Jeta ne cift nuk do kete asgje interesante gjate kesaj dite. Cdo gje do jete rutine dhe emocionet do jene te njejta. Beqaret nese tregohen te vemendshem mund te kene dashuri me shikim te pare. Ne planin financiar nuk pritet te kete ndryshime te medha, megjithate buxheti di stabilizohet dhe do ndiheni me te qete per kete. Vazhdoni te tregoheni te matur me shpenzimet.

Ujori – Qetesia do mbizoteroje gjate gjithe kesaj dite ne jeten tuaj ne cift. Edhe pse nuk do kete pasion te zjarrte pritet qe t’ia kaloni mire me partnerin. Beqaret nuk duhet te dalin ne perendime te menjehershme sapo te kryejne nje takim. Po nuk e njohet mire personin qe do takoni nuk mund ta kuptoni tipin e tij. Situata financiare do kete permiresime te ndjeshme.

Peshqit – Nese partneri ju kerkon te beni dicka per te, mos e neglizhoni nese nuk doni te keni mosmarreveshje. Ai nuk do jete shume ne humor prandaj do benit mire te tregoheshit me te duruar dhe me tolerante. Beqaret do jene plot angazhime dhe nuk do gjejne kohe per te kerkuar personin e duhur. Financat do jene te qendrueshme. Beni investimet e menduara.