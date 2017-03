Horoskopi, 21 mars 2017

Dashi – Saturni do te influencoje sektorin tuaj te dashurise sot. Dita do jete e zakonshme dhe pa ndonje histori te vecante. Beqaret do kene takime me shumice dhe do kene mundesine te krijojne edhe lidhje serioze. Merrini gjerat lehte dhe lerjani gjithcka kohes. Ne planin financiar do keni mundesi te beni edhe transaksione. Situata do jete e qendrueshme dhe pa asnje problem.

Demi – Nese jeni ne cift, mundohuni t’i shprehni sa me shume ndjenjat. Mos beni gjera te cilat nuk jane ne stilin tuaj sepse partnerit nuk do i pelqeje aspak. Sinqeriteti eshte ,mbi te gjitha. Beqaret do kene nja takim te qete por interesant. Analizoni cdo gje me kujdes para se te merrni vendime te medha. Influenca tek financat do jete i dyzuar. Tregohuni sa me te arsyeshem dhe me te organizuar.

Binjakët – Ju qe jeni prej disa kohesh ne cift do kaloni momente te paharrueshme me partnerin tuaj. Do beni cmos qe te ndiheni te lumtur dhe do ia shprehni pa pushim ndjenjat atij. Beqaret do dalin me miqte per te festuar dicka dhe atje papritur do ndodhe takimi i shumepritur. Tregohuni sa me te hapur. ne planin material, fati do iu buzeqeshe. Do kryeni transaksione te rendesishme dhe afatgjata.

Gaforrja – Venusi do jete mjaft i favorshem sot per jeten tuaj ne cift. Do jeni sharmante dhe partneri do e shprehe shpesh kenaqesine e te qenit prane jush. Do ndiheni mjaft mire. beqaret duhet te jene me realiste. Mos kerkoni me ngulm personin perfekt sepse ai nuk ekziston. Buxheti do te rritet me shume sesa ju e kishit parashikuar. Nuk do keni per cfare te qaheni ne kete pike, qetesohuni.

Luani – Jeta ne cift do jete mjaft harmonike sot. Do jeni ne qejf dhe do beni gjithcka qe ambienti te jete i ngrohte. Momentet e intimitetit do jene teper te vecanta. Nje takim qe kane bere kohet e fundit beqaret do kthehet ne dicka me te thelle. Pergatituni per emocione dhe rrahje zemre. Financiarisht nuk do keni asnje problem. Hyrjet e parave do jene konstante, vetem vazhdoni te kujdeseni per shpenzimet.

Virgjëresha – Marredhenia me partnerin do jete e mire sot dhe nuk do keni asnje problem. Do ndani me te cdo mendim apo opinion. Duhet ta dini se komunikimi eshte ajo qe e mban gjalle nje lidhje. Pasioni per beqaret? Mos e prisni sot sepse nuk do te vije. Mundohuni te merreni me dicka tjeter. Me financat nuk do merreni shume. Ato nuk do kene asnje luhatje nese tregoheni te matur.

Peshorja – Nese jeni ne cift duhet te mundoheni shume e te luftoni me veten per t’i qendruar besnike partnerit. Te shumta do jene tundimet. Nen ndikimin e Diellit beqaret do i shtojne dozat e joshjes. Ka shume gjasa qe rrahjet e zemres dhe emocionet te shtohen. Mundesite nuk do mungojne, iu ngelet ju te beni zgjedhjet e duhura. Problemet financiare me ne fund do te zgjidhen.

Akrepi – Qetesia do te mbizoteroje ne jeten tuaj ne cift sot. Planetet do kujdesen qe marredhenia me partnerin mos kete asnje problem dhe bashkepunimi te perforcohet. Pozicioni i yjeve ne qiellin e beqareve do favorizoje me shume miqesite sesa pasionin e zjarrte. Ne sektorin financiar nuk do keni per cfare te shqetesoheni. Situata do jete e qendrueshme edhe pse do beni ndonje shpenzim me teper.

Shigjetari – Nese kohet e fundit lidhja juaj ka kaluar nje faze te veshtire, Jupiteri do iu ndihmoje t’i vendosni gjerat ne vije. Dialogu do iu ndihmoje te stabilizoni gjithcka. Beqaret duhet ta heqin menjehere turpin nese duan te bejne per vete dike. Mos i humbni mundesite e mira qe do iu jepen. Perfitoni nga kjo dite e mire per te vene ne vend edhe te gjitha problemet financiare. Do ia dilni mbane!

Bricjapi – Atmosfera ne cift do jete e ngrohte. Perfitoni per te rregulluar mosmarreveshjet e vogla qe keni pasur dhe te beni plane mbi te ardhmen. Beqaret ka shume gjasa te kene dashuri me shikim te pare. Me ne fund edhe ju nuk do ndiheni me vetem. Me financat duhet te tregoheni te kujdeshsem. Ndryshe nga zakonisht do jeni impulsive dhe do beni shpenzime pa menduar.

Ujori – Ju qe jeni ne cift do bashkepunoni shume me partnerin tuaj sot dhe do krijoni nje ambient shume te favorshem. Beqaret do jen shume te ndjeshem. Ka mundesi te provoni eksperienca te reja mjaft interesante sidomos ese personat qe do keni prane keni disa kohe qe i njihni. Situata financiare do jete kontradiktore. Dielli do iu shtyje te shpenzoni ndersa Jupiteri te kurseni sa me shume.

Peshqit – Jeta juaj sentimentale do jete mjaft konfuze sot. Tregohuni sa me te sinqerte qe te mundni sepse perndryshe do keni probleme. Mos flirtoni me dike tjeter sepse partneri do jete shume xheloz. Beqaret nuk do kene fat dhe nuk do e gjejne personin qe kane enderruar prej kohesh. Ne planin financiar gjerat do kthehen ne favorin tuaj. Perfitoni nga influenca e Uranit per te zgjidhur veshtiresite.