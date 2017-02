Horoskopi, 21 shkurt 2017

Dashi – Pjesa me e madhe e atyre qe jane ne nje lidhje do kerkojne qetesine ne cift sot. Do beni gjithcka te largoni edhe rutinen qe mbizoteronte prej kohesh. Beqaret do jene e sharmante dhe joshes. Te shumte do jene ata qe do iu vijne nga pas, por ju do keni te drejten e zgjedhjes. Financat do jene te paqendrueshme. Mos shpenzpni shume qe te mos bini ne humnere.

Demi – Nen ndikimin e Venusit jeta juaj ne cift do jete shume delokate dhe nga momenti ne moment mund te lindin mosmarrveshje te medha. Nese jeni te pasigurt per vazhdimesine reflektoni mire. Beqaret mund te kene ede dashuri me shikim te pare, por disa edhe zhgenjime. Financat duhet t’i menaxhoni me kujdes dhe maturi. Pritet qe situata te jete e qendrueshme dhe te merrni disa vendime.

Binjakët – Ata qe jane ne cift do kalojne nje dite te kendshme prane atij qe dashurojne. Shfrytezoni cdo moment kur te jeni me te. Klima yjore do jete e favorshme per takime interesante. Me ne fund beqaret nuk do ndhenme vetem dhe me brenge ne shpirt. Per financat do kujdeseni me teper dhe nuk do beni asnje cmenduri. Hidheni cdo hap me shume kujdes.

Gaforrja – Nese jeni ne cift duhet te pergatiteni per disa momente delikate te cilat mund t’ua ndryshojne njehere e pergjithmone jeten. Tregohuni me e matur me gjithcka qe do thoni. Beqaret nga ana tjeter jo vetem qe do kene takime, por ato mund te sjellin edhe lidhje afatgjata. Financat do jene pozitive. Buxheti do stabilizohet ndjeshem dhe do mund te beni ndonje shpenzim me teper.

Luani – Gjate kesaj dite do keni mundesi te flisni me hapur me partnerin tuaj dhe bashkepunimi do te perforcohet. Toleranca dhe mirekuptimi do jene dy pika te tjera kyce. Edhe per beqaret do filloje nje tjeter etape ne planin sentimental. Pergatituni per emocione. Nese shpenzoni me shume sesa duhet per rehatine tuaj, financat mund te kene ndonje tronditja te vogel.

Virgjëresha – Fale bekimit te yjeve, jeta ne cift do jete harmonike sot. Pas nje periudhe gjate se ciles e keni lene pas dore partnerin, sot do kujdeseni me teper per te. Beqaret edhe pse do kene takime, duhet te reflektojne mire para se te marrin vendime te rendesishme. Per sa iu perket financave duhet thene se to do jene goxha te paqendrueshme. Merrni masa dhe ulni sa me shpejt shpenzimet.

Peshorja – Vleresojeni me shume ate qe keni ne krah sot sepse po e humbet nuk do kete me kthim pas. Mos mendoni se ai qe ka ne krah shoqja juaj eshte me i mire, gjithmone pula tjetrit duket me e majme. Beqaret nuk duhet ta kerkojne me ngulm dashurine, por duhet ta lene veten sa me te lire dhe te presin. Ne planin financiar situata mund te nderlokohet se tepermi. Kujdes!

Akrepi – Jeta ne cift do shkoje me se miri gjate kesaj dite. Do flisni per gjithcka dhe do bashkepunoni ne cdo moment me partnerin tuaj. Disa mund te zgjidhin edhe nje teme delikate. Beqaret nuk duhet te kerkojne parate, por personin qe do i beje te ndihen mire. Mundesite do ekzistojne sot. Ne planin financiar do keni fat dhe do e stabilizoni situaten. Beni shpenzimet me te domosdoshme.

Shigjetari – Yjet do ua bejne shume te lumtur dhe te gezueshme jeten tuaj ne cit gjate kesaj dite. Do e dini mire cilat pika te prekni qe ai qe keni ne krah te beje gjithcka qe ju deshironi. Do i kushtoi me teper kohe atij. Beqaret do kene nje takim mbreselenes, i cili mund t’ua ndryhsoje jeten njehere e pergjithmone. Per shkak te shpenzimeve te tejskajshme, financat do jene te paqendrueshme.

Bricjapi – Dite interesante kjo e sotmja per jeten tuaj ne cift. Do i jepni me teper rendesi intimitetit dhe do kaloni momente te mrekullueshme prane atij qe dashuroni. Beqaret me mire te qendrojne vetem dhe sot sesa te perballen me zhgenjime qe do t’i lendojne. Me financat do keni fat. Edhe pse do shpenzimi pas me shume per disa gjera te nevojshme ato nuk do tronditen.

Ujori – Ne planin sentimental te cifteve cdo gje do shkoje mire sot. Klima do jete e ngrohte dhe harmonia do mbizoteroje ne cdo moment. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte me personat qe do takojne sepse vetem ne kete menyre mund te nisin nje histori te bujur dashurie. Me shpenzimet tregohuni sa me te kujdesshem dhe mos shpenzon shume. Nuk eshte momenti.

Peshqit – Jeta juaj ne cift do jete e qete dhe pa probleme. Do jeni me te qarte per ate qe doni dhe kjo do iu nxite te mos beni gabime. Nese partneri ne nje moment inatoset me dicka, gjeni menyren e duhur per ta qetesuar. Planetet do shtojne mundeste e beqareve per takime. Shfrytezojini! Financat do jene me te mira se disa dite me pare dhe ju do ndiheni me te qete.