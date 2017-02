Horoskopi, 23 shkurt 2017

Dashi – Ju sot keni nevoje qe te provoni diçka paksa ndryshe, por nëse e bëni, ju mund te bëni aq shume pune sa ju duhet te kaloni ne një truk te ri përfundimisht. Është e parehatshme ne fillim, por ndryshimi gjithmonë vjen.

Demi – Ju ndiheni me produktiv se kurrë sot – por ju mund te mos keni shume zgjedhje ne at ecka do bëni. Është një nga ato ditët ku ju jeni te sigurt se ka akoma diçka te mbetur për tu bere.

Binjakët – A mund ta merrni te gjithë ditën pushim dhe te qëndroni ne shtëpi? Kjo mund te mos jete e gjitha praktike, por ju te paktën duhet te shikoni nëse mund te bëni qe familja te dale ndërsa ju pastroni. Ose thjeshte te bëni një banje te qete dhe te ngrohte.

Gaforrja – Çdo gjë është rreth familjes sot, ose te paktën po nëse ju keni ndonjë gjë për te thëne mbi ketë çështje. Është një kohe e shkëlqyer për tu takuar se bashku me shokët – ose te gatuani një darke romantike me një shoqe. Çfarëdo lloje gjeje qe te funksionoje për ju!

Luani – Modestia juaj e natyrshme është rritur sot – ndoshta nga këmbëngulja juaj! Ju duhet te ngriheni për veten tuaj te paktën njëherë, por mund te jete shume me e vështire sesa zakonisht. A janë njerëzit te gatshëm qe t’ju dëgjojnë?

Virgjëresha – Çfarë jeni duke planifikuar me infuzionin e sotëm te madhe te energjive pozitive? Mos u zgjasni shume mbi ketë pyetje.

Peshorja – Ju duhet te shikoni nëse mund te vini ne një përdorim te mire ca nga energjitë tuaja te mira – te gjithë njerëzit ne jetën tuaj janë duke u përpjekur ne mënyrat e tyre, dhe nëse ju mund tu ndriçoni shpirtrat e tyre, ju do te bëni një gjë te mire.

Akrepi – Ju nuk mund te kontrolloni këdo dhe çdo gjë, sigurisht, dhe energjia e madhe e sotme ju ndihmon qe ta përballoni – dhe te hiqni dore. Është dita e përkryer për ju qe thjesht ta lini atë fëmije qe te beje rrëmujë apo te harroni qe te merrni miratimin e shefit.

Shigjetari – Jeta është duke u bere mjafte e çuditshme sot, por ju ne kthim mund te bëheni po aq te çuditshëm nëse jepni gjithçka tuajën! Ne fakt ju thjesht mund te doni te shikoni dhe prisni për atë qe do te ndodhe para se te bëni planet tuaja.

Bricjapi – Energjia juaj ekstreme është duke e bere jetën mjaft te frikshme – për ju dhe ata rreth jush. Mund te jete e vështirë për ju qe te parashikoni ndryshimet tuaja te sjelljes, por ju e dini qe me siguri ato do ndryshojnë, prandaj planifikoni për to.

Ujori – Kafshët janë me tërheqëse – dhe komunikuese me – ju sot. Ju mund te vini re disa sekrete qe njerëzit kurrë nuk mund ti thonë juve sepse ato nuk janë te dukshme ne atë nivel te vetëdijes.

Peshqit – Dashuria është ne mendjen tuaj – romantike dhe ndryshe – dhe gjendja juaj emocionale është ajo e duhura për ta shprehur atë. Bëjini te ditur shokëve dhe familjes thjesht se ku jeni, dhe se çfarë pëlqeni rreth tyre.