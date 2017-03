Horoskopi, 25 mars 2017

Dashi – Do jeni me nerva ne pjesën me te madhe te kohës sot dhe ka rrezik qe here pas here t’iu lindin probleme me partnerin tuaj. Debatet kane për te qene te zjarrta. Beqaret do i marrin gjerat si t’iu vijnë dhe kane për te kaluar një dite fantastike. Asnjë çast nuk do jene te mërzitur. Dielli do jete planeti me i favorshëm për financat kështu qe priten vetëm përmirësime ne këtë sektor.

Demi – Marrëdhënia juaj me partnerin ka për te qene me romaneske gjate kësaj dite. Ne program do jete: dashuria, pasioni, xhelozia dhe zhgënjimi. Çdo gjë mund te ndodhe ne çdo moment kështu qe bëhuni gati. Beqaret do jene me te paqëndrueshëm se me pare dhe as vete nuk do dine çfarë zgjedhjeje te bëjnë. Financat për fatin e madh do jene shume me te qëndrueshme.

Binjakët – Euforia do mbizotërojë gjate gjithë kohës sot për juve qe jeni ne një lidhje. Do ndiheni gjithë kohës me se miri dhe zemra do ju rrahe fort. Beqaret do joshin pafund, por kur t’iu bëhen propozime nuk do ndihen gati për te hedhur ndonjë hap. Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire te mundshme, megjithatë nëse dini sa te shpenzoni situata ka për te mbetur e mire.

Gaforrja – Vazhdimësia e jetës tuaj ne çift do varet plotësisht nga situata dhe nga sjellja e te dyve gjate kësaj dite. Nëse nuk tregoheni te kujdesshëm dhe te matur mund te keni edhe debate. Beqaret me ne fund do bien koke e këmbë ne dashuri me një person i cili ka kohe qe i josh dhe do ua beje jetën me te bukur. Financat duhet t’i mbani gjate gjithë kohës nen kontroll sepse ne te kundërt mund te keni tronditje.

Luani – Dite shume konfuze ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do gjendeni shpesh përpara situatave te vështira dhe nuk do dini çfarë te bëni. Mundohuni qe gjithmonë te flisni hapur me partnerin sepse vetëm se bashku mund te gjeni zgjidhje për gjithçka. Beqaret do jene pa fat ne dashuri. Financat do jene te mira, por po nuk u treguat te arsyeshëm mund ta boshatisni llogarinë bankare.

Virgjëresha – Dita e sotme nuk do jete aspak e mire për ata qe janë ne një lidhje. Ne disa momente mund te lindin edhe probleme serioze për shkak te fjalëve te thëna pa i menduar me kujdes. Beqaret do pëlqejnë tej mase dike qe është shume me i madh ne moshe, por qe di si ta trajtojnë mire çdo njeri qe ka pranë. Ka gjasa qe te ndodhe diçka e bukur mes tyre. Financat do jene te favorizuara.

Peshorja – Pas një periudhe delikate dhe te mbushur me debate, sot do jeni me te logjikshëm dhe do pajtoheni me atë qe keni ne krah. Secili do mbaje përgjegjësi për gabimet e veta. Beqaret duhet te tregohen shume te matur pasi disa persona do kërkojnë thjesht te tallen me ta. Buxhetin duhet ta menaxhoni me kujdesin maksimal ne mënyrë qe gjendja mos ketë probleme.

Akrepi – Do jeni ne humor te mire gjate kësaj dite ju te dashuruarit dhe do argëtoheni pafund me atë qe keni ne krah. Do qeshni gjithë kohës dhe zemra do ju ndihet mire. Beqaret duhet te bëjnë edhe pak durim ne mënyrë qe gjerat t’iu ndryshojnë për mire. Ne planin financiar e vetmja qe gjë duhet te bëni është te kufizoni ne maksimum shpenzimet te paktën për disa kohe.

Shigjetari – Mundohuni te mos e idealizoni shume atë qe keni ne krah ju te dashuruarit sepse mund te zhgënjeheni me tepër nga sjellja e tij sot pasdite. Do ndodhe diçka e papëlqyeshme. Beqaret do pëlqejnë mjaft disa persona, te cilët nuk do kenë një pëlqim reciprok. Me mire te mundohen te merren me diçka tjetër dhe t’i harrojnë ata. Buxheti do përmirësohet dhe do kryeni edhe investime.

Bricjapi – Jeta juaj ne çift do jete tej mase e begate gjate kësaj dite. Ne çdo moment do ndiheni mire me partnerin dhe qëndrueshmëria do mbizotërojë gjithë kohës. Beqaret do kenë një takim te veçante, i cili shume me shpejt nga sa mendonin do shndërrohen ne diçka me tepër. Buxheti do ekuilibrohet me shpejt nga sa mendonit edhe fale një shpërblimi te majme qe do merrni.

Ujori – Dita do filloje me mosmarrëveshje te vogla ne çift dhe do mbaroje po ne këtë mënyrë. Do keni kokëfortë ne çdo moment dhe nuk do hapni rruge për asnjë çast. Beqaret do ndihen me se miri pranë miqve dhe nuk do kenë asnjë lloj nevoje për dike ne krah. Ne planin financiar do jeni te logjikshëm dhe do e mbani gjithë kohës situatën te stabilizuar. Mund te bëni edhe ndonjë shpenzime me tepër.

Peshqit – Çdo gjë ka për te ndodhur ashtu si e keni menduar ju qe jeni ne një lidhje. Surprizat nuk do mungojnë për asnjë moment kështu qe përgatituni shpirtërisht. Beqaret nuk do influencohen pozitivisht nga yjet, përkundrazi. Sado qe do e kërkojnë princin e kaltër, ata nuk kane për ta gjetur dot. Buxhetin do arrini ta mbani nen kontroll edhe pse do ju duhet te kryeni edhe disa shpenzime me tepër.