Horoskopi, 26 dhjetor 2016

Dashi – Do keni debate dhe zënka me partnerin tuaj sot. Ai nuk do duroje dot me te qëndroje afër jush dhe do orientohet për diku tjetër. Mundohuni te ulni gjakrat dhe te sqaroheni pa qene vone. Beqaret do kenë aventura te cilat do iu sjellin mjaft kënaqësi. Do merrni atë qe keni kërkuar! Financat mund te dobësohen. Do gjendeni para disa problemeve delikate dhe te vështira për t’u zgjidhur.

Demi – Klima ne çift do jete pasionante gjate kësaj dite. Do ndiheni mjaft mire pranë atij qe dashuroni dhe do i shprehni me tepër ndjenjat. Beqaret me ne fund do përjetojnë emocione te mëdha fale disa takimeve impresionuese qe do kryejnë. Erdhi dhe dita juaj me fat. Ne planin financiar do mbështeteni nga Jupiteri. Ai do iu mbroje nga problemet dhe iu beje me vigjilente.

Binjakët – Do vendosni te bëni paqe me partnerin nëse keni kaluar dite te vështira. Mundohuni te jeni me te sinqerte dhe t’i shprehni hapur ato qe mendoni pa mbajtur rezerva. Beqaret kësaj here do tregohen te fshehte persë iu përket ndjenjave. Disa do krijojnë një lidhje por nuk do i tregojnë askujt. Ne planin material do iu rikthehet besimi tek vetja. Shlyeni borxhet qe te jeni edhe me te qete.

Gaforrja – Ne jetën ne çift do ndërmerrni disa rreziqe sot te cilat mund ta dëmtojnë se tepërmi atë. Mendjelehtësia ndonjëherë duhet mbajtur e lidhur me zinxhir. Beqaret do jene edhe sot ne kërkim te shpirtit binjak por nuk do e gjejnë. Ne fakt ai do vije vetëm pas pak kohesh. Merrni masat e nevojshme qe te ruani qëndrueshmërinë financiare. Mos u zbavitni duke shpenzuar pa menduar.

Luani – Ne përgjithësi dita do jete e mire për çiftet. Edhe pse nuk do ketë ndonjë pasion ekstrem ju gjithsesi do krijoni një klime harmonike. Dëshirat e beqareve ka shume mundësi qe te realizohen. Do keni një takim romantik dhe mjaft serioz. Ka shume nga ata qe pas pak kohesh do krijojnë një lidhje te forte. Mos bëni çdo shpenzim qe t’iu vije ne mendje sepse buxheti është i dobët.

Virgjëresha – Venusi, specialisti i dashurisë do provokoje ngjarje te rëndësishme ne dashuri. Ai gjithashtu do ua beje ditën me te këndshme dhe me te ngrohte. Çdo gjë do shkoje për mrekulli. Beqaret duhet te bëhen me te duruar dhe te mos nxitohen sepse do lëndohen thelle. Ne sektorin e financave do jete një nga ditët me te mira. Do keni asin nen mëngë dhe do ia dilni te plotësoni dëshirat.

Peshorja – Ju qe jeni ne çift do tregoheni me te disponueshëm gjate kësaj dite ndaj partnerit dhe do ia plotësoni atij dëshirat me te zjarrta. Ai nga ana tjetër do iu përgatisë surpriza te këndshme. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri kështu qe me mire te mos mundohen fare. Perspektivat financiare priten te jene te mira. Do mund te kryeni edhe transaksione te rëndësishme.

Akrepi – Nëse keni pasur probleme me partnerin kohet e fundit, sot ka ardhur momenti te hidhni ju hapin e pare dhe te zgjidhni keqkuptimet. Do e dini t’i gjeni fjalët e duhura. Beqaret do jene te privilegjuarit e yjeve dhe do kenë fat ne dashuri. Shfrytëzojeni ditën deri ne minutën e fundit. Situata financiare nuk do jete e qëndrueshme. Kujdes me çdo shpenzim sado te vogël qe do bëni.

Shigjetari – Mos e lini jetën profesionale apo veprimtaritë e tjera te shkelin mbi lidhjen ne çift. Jepini atij qe keni ne krah gjithë meritat qe i takojnë dhe do ndiheni edhe vete me mire. Ju beqare qe jeni ne kërkim te shpirtit binjak duhet te shtoni kontaktet dhe te pranoni ftesat për te dale. Financat nuk do jene problematike dhe ju do keni mundësi te kryeni edhe transaksionet e nevojshme. Përfitoni!

Bricjapi – Dite mjaft pozitive për jetën sentimentale te çifteve. Planetët do krijojnë një klime te bashkëpunimit do mbizotëroje gjate gjithë kohës. Beqaret nga ana tjetër do kenë një takim emocionues. Njiheni me mire personin qe do keni pranë para se te vendosni çfarë do bëni ne te ardhmen. Sektori financiar nuk do jete me fat gjate kësaj dite. Kujdes me çdo hap qe do hidhni.

Ujori – Do shkoni ne qiell te shtate sot dhe pasioni do te mbizotëroje gjate gjithë ditës. Yjet do iu bëjnë te shijoni kënaqësitë e jetën ne çift. Intimiteti do përmirësohet ndjeshëm. Edhe beqaret nga ana tjetër do kenë mundësi te dashurojnë si adoleshente. Dita do jete me e gëzuar sesa ju e prisnit. Ne parim klima financiare do jete e qete, por për te ruajtur sa me shume ekuilibrin duhet te tregoheni te matur.

Peshqit – Mundohuni ta përforconi bashkëpunimin ne çift sot. Pritet qe se shpejti te ketë tension dhe veten ata qe kane krijuar një lidhje te forte do mund t’i bëjnë balle. Beqaret do jene mjaft romantike. Kujdes nga iluzionet e tepruara sepse edhe pse do iu duket sikur do takoni personin e duhur nuk do jete kështu. Ruajuni nga zhgënjimet. Merkuri do iu ndihmoje te përmirësoni buxhetin.