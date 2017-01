Horoskopi, 26 Janar 2017

Dashi – Do të gjeni mënyrën për vendosur rregull mes gjërave personale dhe të rishikoni me kujdes të kaluarën, duke shfletuar fotografitë. Në punë do të kaloni një fazë të vështirë, për shkak të disa keqkuptimeve. Në dashuri, jepini vetes hapësirë për të shijuar çdo gjë.

Demi – Tani nuk do t’ju duhet më të bëni përpjekje të mëdha për t’u kuptuar nga të tjerët dhe për të kapërcyer vështirësitë e vogla të përditshme. Në punë ka gjasa që të përfshiheni nga diçka negative, por mënyra juaj e të parit të gjërave do t’ju ndihmojë që t’i zgjidhni ato.

Binjakët – Do të keni mundësinë që të konfirmoni aftësitë tuaja në të gjitha fushat e përditshmërisë suaj. Në punë, gjatë kësaj periudhe, do të përballeni me një person të veçantë që do t’ju japë ide të reja. Në dashuri do të keni një fazë zhvillimi.

Gaforrja – Do të keni një përballje jo fort të këndshme me një nga familjarët tuaj. Në punë do të keni mundësinë ta shfaqni veten dhe të fitoni mundësi të reja. Në dashuri, reagoni me indiferencë, për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve.

Luani – Tensionet e përditshme do t’ju nervozojnë dhe do t’jua bëjnë situatat më të vështira. Në punë do të jeni në gjendje të merrni vendimet e duhura, në momentin e duhur. Në dashuri, ndoshta do të keni një njohje të re të këndshme.

Virgjëresha – Do të ndjeni dëshirën që të shfaqeni para të tjerëve dhe nuk do ta keni të vështirë të tërhiqni vëmendjen e tyre. Në punë, do të keni mundësinë të bëni gjithçka që kishit menduar. Në dashuri, një person do t’ju japë disa këshilla të mençura.

Peshorja – Sot yjet ju këshillojnë të mos këmbëngulni, por kërkojini ndihmë njerëzve të dashur e familjarëve. Në punë parashikohen rritje të të ardhurave. Në dashuri, do të kaloni një natë romantike me partnerin.

Akrepi – Gjatë kësaj faze duhet të pranoni kompromiset, sidomos në jetën familjare. Në punë, do të keni një keqkuptim të vogël me një epror. Në dashuri, do të keni mundësinë për të ndryshuar

Shigjetari – Do të merrni një ftesë dhe do të jeni tepër të kënaqur sepse do t’ju japë mundësinë të rishihni miqësitë e vjetra. Në punë, lodhja juaj do të shpërblehet. Në dashuri nuk duhet të dorëzoheni, edhe pse mendoni se nuk është momenti i duhur.

Bricjapi – Do të reagoni në mënyrë të pazakontë ndaj një provokimi të bërë nga një miqësi e vjetër. Në punë, do të ndiheni të shpërblyer, sepse gjithçka do të shkojë mirë. Në dashuri do të jeni shumë sensualë dhe ka gjasa që të lindë një marrëdhënie e re.

Ujori – Duhet të kujdeseni më shumë për interesat tuaja, edhe nëse dikush mund t’ju këshillojë se gjithçka do të ndreqet vetë. Në dashuri do të hasni disa vështirësi, por do t’i kapërceni me ndihmën e një miku. Në dashuri, do të jeni shumë të gjallë dhe humori juaj i mirë do të jetë ilaç për çdo sëmundje.

Peshqit – Sot nuk do të keni dëshirë të rrezikoni dhe do të kërkoni siguri për gjithçka. Në punë, do të kërkoni shpjegime për gjithçka që do të jetë e paqartë. Në dashuri, do të keni mundësi të tregoni të gjitha cilësitë tuaja.