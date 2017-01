Horoskopi, 27 janar 2017

Dashi – Sot duhet te përfitoni sa me shume qe te mundeni kur te jeni ne krahët e partnerit tuaj sepse jo gjithmonë do iu jepet mundësia te kaloni kaq shume kohe bashke. Beqaret me ne fund do mund ta gjejnë një person me te cilin do ja vleje te fillojnë një lidhje. Situata financiare do jete shume here me e stabilizuar se me pare kështu qe mund te bëni edhe disa shpenzime me shume për gjera qe ju duhen.

Demi – Jeta juaj ne çift mund te kaloje edhe vështirësi gjate kësaj dite. Shpesh do jeni te nxituar me ato qe do thoni dhe mundet edhe ta lëndoni atë qe keni ne krah. Beqaret do kenë disa takime, por ato do shkojnë deri tek aventurat kalimtare. Për dashuritë e mëdha do ju duhet te presin ende. Gjendja financiare do ketë përmirësime te mëdha aq sa mund te bëni edhe investimet e menduara me herët.

Binjakët – Jeta juaj ne çift do forcohet edhe me shume gjate kësaj dite. Do arrini ti sqaroni disa keqkuptime te vogla qe keni pasur dhe do çliroheni njëherë e mire. Beqaret do jene mjaft sociale dhe gati për te pasur njohje te reja. Disa persona mund t’i shohin edhe me një sy tjetër. Buxhetin duhet ta menaxhoni me sa me shume përkujdes, maturi dhe seriozitet ne mënyrë qe te mos ju dalin probleme.

Gaforrja – Dite e qete do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Mes tyre dhe partnerit nuk do dalin aspak te papritura te pakëndshme. Beqaret duhet t’i marrin gjerat me sa me shume qetësi pasi ne te kundërt mund te bëjnë gabime te parikuperueshme. Ne plani financiar do arrini te gjeni zgjidhje për te gjitha problemet qe keni pasur dhe për asnjë moment nuk do gjendeni ne vështruesi.

Luani – Jeta juaj ne çift do jete si një lume i qete gjate kësaj dite. Do diskutoni gjere e gjate me partnerin për te shkuarën dhe për te ardhmen qe ju pret. Beqaret do bëjnë mire te presin edhe pak kohe para se te hedhin hapa me dike pasi është mire te njohin çdo ane te tij. Ne planin financiar fati do jete gjate gjithë kohës ne anën tuaj dhe gjendja do mbetet e mire.

Virgjëresha – Do jeni mjaft impulsive sot ju te dashuruarit dhe mund te bëni edhe gjera te gabuara te cilat nuk do i pëlqejnë aspak atij qe keni ne krah. Kujdes! Beqaret duhet te përgatiten shpirtërisht për dashuri me shikim te pare. E gjithë bota do ju ndryshoje brenda disa orëve. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë duhet patjetër te shmangni shpenzimet e paarsyeshme.

Peshorja – Do keni një marrëdhënie shume te mire sot me atë qe keni ne krah dhe askush nuk do mund t’ua prishe harmoninë qe mbizotëron. Beqaret do takojnë disa persona joshës dhe interesante te cilëve nuk do ju do iu ndahen për asnjë moment. Buxheti do ketë disa tronditje te vogla, megjithatë me pak me shume përkujdes dhe maturi gjithçka do zgjidhet shpejt.

Akrepi – Jeta juaj ne çift do ece me se miri. Do jeni edhe me shprehës se me pare dhe për asnjë moment nuk do keni debate apo konflikte. Beqaret do e kenë te lehte ta joshin personin qe pëlqejnë dhe gjithçka ka për te qene shume me ndryshe për ta. Për financat duhet te këshilloheni me disa specialiste ne mënyrë qe gjendja te stabilizohet e te përmirësohet.

Shigjetari – Marrëdhënia juaj me partnerin nuk ka për te qene aspak ashtu si ju e kishit menduar. Pas debateve dhe problemeve te fundit do rikthehet menjëherë ngrohtësia, sensualiteti dhe emocionet pozitive. Edhe beqaret do kenë një dite euforike dhe te mbushur me takime. Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire, por për fat do jene familjaret ata qe do iu huazojnë para.

Bricjapi – Sot do jete një dite e mbushur me momente te lumtura për juve qe jeni ne një lidhje. Emocionet do shtohen furishëm dhe shpesh do ju duket sikur jeni neper ëndrra. Beqaret do takojnë shume persona, por asnjë nuk do ju pëlqejë aq sa dikush qe e kane ne zyre. Ne planin financiar atmosfera do jete gri. Asgjë nuk do ece mes jush dhe atij qe keni ne krah.

Ujori – Pasioni do mungoje tërësisht sot ne jetën tuaj ne çift dhe ne përgjithësi dita do jete rutine dhe e mërzitshme. Ne disa momente do mbylleni ne vetvete dhe do reflektoni për ato qe duhet te bëni. Beqaret do realizojnë me ne fund një takim te veçante i cili do ua ngrohe zemrën. Buxhetin mbajeni gjithë kohës te stabilizuar sepse shume shpejt do keni nevoje për me tepër te ardhura.

Peshqit – Lumturia dhe çastet e bukura ne jetën tuaj ne çift do vazhdojnë edhe sot. Ne disa momente mund te përjetoni edhe emocione me te forta se me pare. Beqaret duhet te bëjnë shume kujdes me personat qe do i rrethojnë pasi jo te gjithë do jene te sinqerte. Ne planin financiar po nuk treguat kujdes dhe maturi gjerat do marrin tatëpjetën. Kujdes!