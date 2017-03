Horoskopi, 27 mars 2017

Dashi – Dita e sotme nuk do jete plotësisht e qete sot për juve qe jeni ne një lidhje. Here pas here mund te mos bini dakord me atë qe keni ne krah dhe kjo do e përkeqësoje situatën. Për beqaret do jene te favorizuara takimet kështu qe atyre do ju mbetet vetëm ta shfrytëzojnë sa me shume çdo çast. Për te përmirësuar buxhetin mos u mbështesni tek miqtë, por merrni masa dhe gjejini vete zgjidhjet.

Demi – Për shkak te turbullirave yjore, jeta juaj ne çift nuk do ju ece ashtu si e kishit parashikuar. ne disa momente mund te lindin edhe debate te zjarrta për gjera tërësisht elementare. Mundohuni te jeni te logjikshëm dhe jo kokëfortë. Beqaret ka mundësi te kenë një takim shume te veçante, i cili do i beje ta braktisin njëherë e mire vetminë. Ne planin financiar do dini si ta ruani qëndrueshmërinë.

Binjakët – Sot do kaloni aq shume momente te lumtura me partnerin tuaj saqë do e harroni te shkuarën delikate dhe do mundoheni te përfitoni nga çdo sekonde. Edhe beqaret do e gjejnë personin ideal ne momentin kur nuk e presin. Buzëqeshja nuk do j largohet gjate gjithë ditës. Me shpenzimet tregohuni me te kufizuar dhe keni për ta pare qe gjendja do përmirësohet.

Gaforrja – Sot do jeni shume te ngarkuar emocionalisht për shkak te problemeve qe keni pasur ne pune dhe ka mundësi qe t’i thoni partnerit gjera qe mund ta lëndojnë pa mase. Beqaret gjithashtu nuk do jene ne humorin e duhur për te dale neper takime dhe për te njohur persona te rinj. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë për te shmangur çdo te papritur, bëjini me kujdes llogarite para se te shpenzoni.

Luani – Dite e mbushur me aventura dhe me momente te jashtëzakonshme do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Shfrytëzojeni sa me shume qe te mundeni dhe nuk keni për t’u zhgënjyer. Beqaret duhet ta lënë me te lire veten e tyre sepse vetëm ashtu do mund ta ndryshojnë te ardhmen. Ne planin financiar yjet do kenë ndikim negativ kështu qe gjendja do vije duke u përkeqësuar.

Virgjëresha – Dite rutine ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do keni debate apo mosmarrëveshje me partnerin tuaj, por nga ana tjetër nuk do përjetoni dot emocionet qe keni ëndërruar prej kohesh. Beqaret nuk duhet te ankohen aspak sepse për ta ka për te qene një dite e begate. Financat do përmirësohen shume fale një trashëgimie apo një shume te dhënë nga disa te afërm.

Peshorja – Do jeni tej mase realiste sot ju te dashuruarit dhe pasi t’i kuptoni gabimet qe keni bere ndaj partnerit do mundoheni te gjeni edhe mënyrën e duhur për te kërkuar falje. pasditja dhe mbrëmja kane për te qene te jashtëzakonshme. Beqaret nuk duhet te bëjnë me gabimet e se shkuarës sepse do zhgënjehen serish. Ne planin financiar mund te keni disa vështirësi te vogla, por jo alarmante.

Akrepi – Jeta juaj ne çift do jete plotësisht e qete dhe pa probleme sot. Nuk do keni asgjë për çfarë te ankoheni ndaj partnerit tuaj. Beqaret ka rrezik te jene te paduruar dhe mund te bëjnë disa gabime te pafalshme ne jetën e tyre. Kujdes me gjithçka. Dielli do ju ndihmoje te menaxhoni me maturi dhe kujdes buxhetin. Ky sektor do jete gjithë kohës i mbrojtur dhe pa probleme.

Shigjetari – Ka mundësi qe kjo e sotmja te jete dite e turbullt për te dashuruarit. Ata do kujtojnë disa detaje te trishta te se shkuarës dhe mund te kenë serish debate te forta. Beqaret do nxitojnë te fillojnë një lidhje, por për fatin e tyre te mire gjerat do ju ecin si duhet. Te ardhurat do përmirësohen pa mase nëse ju arrini t’i menaxhoni me kujdes ato para qe do keni neper duar.

Bricjapi – Dite mjaft romantike ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Ne çdo moment do dashuroheni pa dorashka me partnerin tuaj dhe do ja shprehni atij çdo gjë qe do keni ne zemër. Beqaret as nuk do duan te bëjnë ndryshime te statusit edhe pse mundësitë për te thënë te vërtetën do jene te shkëlqyera. Ne planin financiar do ju mbështesin te afërmit dhe do i kaloni vështirësitë.

Ujori – Sot me ne fund do pajtoheni me partnerin tuaj ju te dashuruarit dhe do ndiheni me te qete. Me ne fund do e kuptoni se me kokëfortësi dhe me inat nuk mund te arrihet asgjë. Beqaret nuk duhet t’i hedhin sytë tek persona qe e kane tashme një lidhje sepse mund te lëndohen pamase. Buxhetin nuk do e mbani dot nen kontroll sepse dëshira për shpenzime do jete e papërmbajtshme.

Peshqit – Sot do jeni shume me te hapur me partnerin tuaj ju te dashuruarit dhe marrëdhënia me te do filloje dalëngadalë te përmirësohet mjaft. Do ndiheni plotësisht te qete. Beqaret do kenë një dite gjithashtu pozitive dhe te mbushur me njohje interesante. Me shpenzimet do jeni me pak impulsive dhe kjo do beje qe gjendja juaj te qëndrojë e stabilizuar.