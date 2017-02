Horoskopi, 27 shkurt 2017

Dashi – Duke filluar qe sot do hyni ne nje periudhe me te qete te jetes suaj ne cift. Si ju ashtu edhe parneri do mbaje pergjegjesite e vete dhe secili do kujdeset qe te ndiheni sa me mire. Jeta sentimentale e beqareve do jete me e animuar dhe e mbushur me takime interesante. Ne planin financiar do gjeni strategjine e duhur per te arritur atje ku deshironi. Gjerat do ecin me se miri.

Demi – Fale mbeshtetjes qe do iu jape Venusi, do mbizoteroje harmonia ne jeten tuaj ne cift. Partenri do kujdeset qe t’ua plotesoje deshirat me te zjarrta. Per beqaret nuk priten te reja. Do vazhdoni te njejten rutine dhe nuk do e ndryshoni as statusin. Merrni pak me teper me menaxhimin e financave nese nuk doni te perballeni me surpriza te keqija.

Binjakët – Jeta sentimentale e cifteve do jete e mbrojtur gjate kesaj dite. Do jeni me tolerante dhe me solidare me ate qe keni ne krah. Nga ana tjeter, yjet keshillojne te mos iu besoni te gjitha atyre qe do iu thone mikeshat. Beqaret do kene me teper mundesi ta arrijne ate qe duan. Tregohuni me te hapur. Reflektoni mire para se te shpenzoni ne menyre qe financat mos kene probleme.

Gaforrja – Nese kontribuoni te dy per harmonine e jetes ne cift do arrini ate qe doni. Nga ana tjeter nese e beni etem njeri kete, dita do jete e zakonshme dhe pa asnje lloj emocioni. Kujdes edhe me xhelozine! Beqaret do duan te jene te pavarur dhe nuk do kerkojne dashurine. Financat nuk do ndikohen nga asnje planet keshtu qe po u treguat te kujdesshem nuk do keni probleme.

Luani – Jeta ne cift do jete e kenaqshme gjate kesaj dite. Do kuptoheni mire me ate qe keni ne krah dhe do diskutoni qetesisht per gjithcka. Beqaret do takojne disa persona interesante. Lerjuni atyre se i pelqeni, por tregohuni te matur me joshjen dhe gjestet. Financat do jene me te mira sesa e kishit menduar. Do kryeni transaksione te rendesishme dhe do e stabilizoni situaten.

Virgjëresha – Gjate kesaj dite do benit mire te mos e tepronit me xhelozine. Ai qe keni ne krah iu dashuron me shume sesa e mendoni edhe pse nuk ua shpreh teresisht ndjenjat. Beqaret do jene dyshues me te gjithe persinat qe do takojne dhe do qendrojne serish vetem. Bejini rezistence deshires se madhe per shpenzime nese doni qe financat te mos kene tronditje.

Peshorja – Neptuni do iu keshilloje te tregoheni me te hapur gjate kesaj dite ne jeten tuaj ne cift. Vetem ne kete menyre do i sqaroni shpejt problemet e vogla qe mund t’iu dalin. Beqaret do kene mundesi me shumice per aventura kalimtare, ndersa per dashurine e madhe duhet te presin ende. Ne planin financiar do programoni gjithcka dhe nuk do keni asnje problem.

Akrepi – Qetesia do mbizoteroje gjate gjithe kesaj dite ne jeten tuaj ne cift sot. Do flisni per ato qe keni kaluar dhe do buzeqeshni kur te jeni prane njeri-tjetrit. Beqaret do kene me teper mundesi per te gjetur shpirtin binjak. Dilni me teper me miqte. Ne planin financiar nuk do ndikoje asnje planet. Menaxhojeni me kujdes buxhetin nese nuk doni te keni tronditje.

Shigjetari – Jeta sentimentale e cifteve nuk do jete shume e mire gjate kesaj dite. Nese tregoheni kokeforte dhe nuk pranoni asnje gabim mund te keni edhe mosmarreveshje te medha. As beqaret nuk duhet te luajne me zjarrin. Do digjeni shpejt dhe do vuani. Ne planin financiar do keni veshtiresi. Merrini gjerat shtruar dhe si fillim ulni shpenzimet e tejskajshme.

Bricjapi – Venusi do e mbroje gjate gjithe kohes sot jeten tuaj ne cift. Do komunikoni me teper dhe do beni leshime. Edhe pse kete duhet ta kishit bere prej kohesh, asnjehere nuk eshte vone. Beqaret do benin mire te mos merrnin asnje vendm per te krijuar lidhje gjate kesaj dite sepse nuk do kishin fat. Ne planin financiar situata do jete goxha e qendrueshme.

Ujori – Beni cmos ta perballoni tundimin sot per te perjetuar nje aventure kalimtare sepse do ishit vete firmetaret e nje ndarjeje. Beqaret nga ana tjeter do terhiqen se tepermi nga aventurat pa te ardhme. Te rendesishme per ju do jete emocionet e momentit. Per shkak te disa shpenzimeve te nevojshme qe do iu duhet te kryeni, financat do kene tronditje.

Peshqit – Dashuria per ata qe jane ne nje lidhje do jete romaneske sot. Qe nga mengjesi dhe deri en darke partneri do iu pergatise surpriza te njepasnjeshme. Shfrytezojeni diten. Beqaret duhet ta shfrytezojne diten per te reflektuar mbi te ardhmen. Takimet nuk do jene ato qe keni pritur. Per sa iu perket financave, duhet te tregoheni me te kujdesshem dhe mos shpenzoni kuturu.