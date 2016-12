Horoskopi, 28 dhjetor 2016

Dashi – Fale influences mjaft pozitive te Venusit, do gjeni me ne fund qetesine dhe harmonine ne cift. Do e largoni rutinen dhe emocionet qe do perjetoni do jene te njepasnjeshme. Edhe per beqaret do jete dite e favorshme per takime. Askush nuk do qendroje indiferent ndaj sharmit tuaj.Me financat do keni fat. Do kryeni disa transaksione te rendesishme qe do e stabilizojne situaten.

Demi – Gjate kesaj dite te gjithe ciftet do kene nje jete sentimentale te paqendrueshme. Shmangni me cdo kusht ta kritikoni apo t’i ngrini zerin personit qe keni ne krah sepse cdo gje do te nderlikohet! Beqaret nuk duhet te fillojne asnje angazhim sepse nuk eshte dita e duhur. Fale Saturnit do e menaxhoni me me zgjuarsi buxhetin tuaj kete te diele dhe nuk do rrezikoni asgje. Mos harroni vigjilencen!

Binjakët – Xhelozia do arrije kulmin sot. Kujdes, sepse pasojat mund te jene shume negative dhe mund te sjellin probleme qe as qe i kishit menduar. Beqaret, fale planeteve, nuk do kene ambientin e duhur per te dashuruar. Beni dhe pak durim dhe ruani optimizmin! Neptuni do sjelle gabime dhe peshtjellim ne planin financiar. Mund eshte momenti i pershtatshem te beni shpenzime te medha.

Gaforrja – Edhe pse planetet nuk do jene te vendosur shume mire ne qiellin tuaj te dashurise, ju do beni cmos te ruani nje klime te qete dhe te ngrohte. Beqaret duan te bien ne dashuri por kane edhe frike nga ajo qe i pret. Gjithsesi sot do keni takime per te cilat ia vlen te rrezikoni. Merkuri do te influencoje tek financat. Ai do iu beje me inteligjente dhe me te kujdesshem me menaxhimin e tyre.

Luani – Ata qe jane ne cift do tundohen nga dikush tjeter sot dhe do e kene te veshtire te mos tradhetojne. Mendohuni mire, sepse nuk do kete kthim prapa. Venusi i pozicionuar mire sot ne qiellin e beqareve, do i beje ata me joshes se kurre. Sapo te takoni dike do iu shkoje mendja te martoheni. Kujdes, cdo gje ka kohen e vet! Financat nuk do kene asnje problem, por ju tregohuni te matur.

Virgjëresha – Do kerkoni me shume liri sot ne jeten tuaj ne cift. Kerkojeni me delikatese dhe pa vene ne rrezik lidhjen qe keni krijuar. Beqaret do kene nje dite te mbushur me dashuri dhe emocione pa fund. Nuk do kete dashuri me shikim te pare por pelqime te forta do kete me shumice. Financiarisht do perballeni me nje dite te veshtire. Gjithesesi Urani do iu ndihmoje ta kaloni me lehtesi gjithcka.

Peshorja – Marredhenia juaj me ate qe keni ne krah do jete e shkelqyer sot! Do i kushtoni shume vemendje dhe do beni cmos qe ai te ndihet si mbi re prane jush. Do ia dilni! Beqaret do kene ndryshime ne jeten sentimentale. Emocionet qe do perjetoni do jene te forta! Ne planin financiar mund te gjendeni perballe nje situate te pakendshme. Tregohuni me ta arsyeshem dhe merrni masa per ta rregulluar.

Akrepi – Partneri juaj do iu coje ne qiell te shtate sot dhe ju do ndiheni jashtezakonisht mire. Do donit qe kjo dite te mos mbarronte kurre! Beqaret eshte me mire te tregohen te kujdesshem me personat qe do takojne sepse do kete edhe nga ata qe do tallen. Fale perkrahjes se Merkurit ne sektorin financiar, do ruani nje ekuiliber. Cdo gje do shkoje me se miri. Shfrytezojeni kete dite Krishtlindjesh!

Shigjetari – Duhet te jeni me te hapur ndaj dialogut ne cift sot ne menyre qe cdo gje te shkoje me se miri. Mbremja do te nxehet! Per beqaret kjo dite nuk do jete e lehte per t’u kaluar. Do jeni kontradiktore me ato qe do mendoni! Here do pelqeni aventurat dhe here nje lidhje serioze. Sqarohuni njehere me veten tuaj! Urani do te ndikoje tek financat dhe do vendose nje ekuiliber.

Bricjapi – Sot do hyni ne nje faze te rendesishme te jetes suaj ne cift. Harmonia do te mbizoteroje gjate gjithe dites! Per beqaret kje e diele do jete plot surpriza te kendshme. Yjet do iu premtojne nje takim mjaft te vecante. Perfitoni! Duke qene me te bindur ne vetvete do ruani qendrueshmerine financiare. Edhe pse do beni ndonje shpenzim te vogel do i menaxhoni mire financat tuaja. Bravo!

Ujori – Perfitoni nga dita e sotme per te zgjidhur nje problem qe keni me partnerin tuaj. Nese vonoheni edhe pak gjerat do nderlikohen me shume! Beqaret do joshin dhe do joshen gjate gjithe kohes. Shfrytezojeni te gjitha armet qe keni per te bere per vete ate qe iu pelqen. Edhe perspektivat financiare do jene te mira. Nese jeni artist, yjet do te favorizojne sukses dhe rritje te buxhetit.

Peshqit – Kenaqesi dhe mireqenie sot ne jeten tuaj ne cift. Do ndiheni mire prane njeri-tjetrit dhe marredhenia me partnerin do jete me harmonike. Dite e bukur ne kete atmosfere Krishtlindjesh. Beqaret do jene me pasionante dhe do bejne cmos qe te kene nje takim me personin qe pelqejne. Shpenzimet e tejskajshme qe do kryeni do e pakesojne buxhetin. Beni kujdes!