Horoskopi, 28 shkurt 2017

Dashi – Dita e sotme nuk do jete as e shkëlqyer, por as shume problematike për ata qe janë ne një lidhje. Duhet patjetër te mendojnë te bëjnë diçka ndryshe nëse nuk duan qe shume shpejt rutina te sjelle mërzitje te mëdha. Beqaret qe kane pritur gjithë këto kohe për te realizuar takimet e ëndërruara, sot do ndihen mire. Ne planin financiar duhet te merrni masa drakonike qe t’ia dilni mbanë.

Demi – Marrëdhënia juaj me partnerin ka për te qene e jashtëzakonshme gjate kësaj dite. Do zbuloni edhe disa ane te tjera te karakterit te partnerit te cilat do ju bëjnë ta dashuroni edhe me tepër. Për beqaret jeta do marre një tjetër drejtim pasi një shoqëri e hershme do shndërrohet ne diçka me tepër. Shpenzimet duhet t’i kryeni gjithmonë te mirëmenduara nëse nuk doni te keni probleme me vone.

Binjakët – Dite shume konfuze do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Shpeshherë do gjenden edhe ne situata te vështira dhe nuk do dine çfarë te bëjnë. Beqaret do bien koke e këmbë ne dashuri me një person qe do takojnë dhe gjasat janë qe te filloje një lidhje e bukur. Financat do i menaxhoni me shume përkujdes dhe maturi, kështu qe nuk do keni aspak tronditje ne jete sektor.

Gaforrja – Nëse kohet e fundit jeta juaj ne çift ka pasur disa tronditje, sot situata do ndërlikohet edhe me tepër. Disa persona te jashtëm do kenë ndikim te madh dhe do ua prishin plotësisht harmoninë. Beqaret do jene shume te pavëmendshëm ndaj personave qe do ju kalojnë pranë dhe mund te humbasin mundësi te shkëlqyera. Ne planin financiar nuk pritet asnjë lloj vështirësie kështu qe mos u shqetësoni aspak.

Luani – Dita e sotme do ketë zhvillime mjaft pozitive. Entuziazmi do rikthehet ne jetën tuaj dhe kënaqësitë do shumëfishohen. Ja pra pse asnjëherë nuk duhet humbur besimi. Për beqaret gjithashtu do ketë surpriza te njëpasnjëshme dhe deri ne fund te ditës pjesa me e madhe do e ketë gjetur shpirtin binjak. Buxheti ka për te qene goxha i mire, por duhet t’i shmangni tani për tani investimet e mëdha.

Virgjëresha – Merkuri do ju beje me idealiste sot ju te dashuruarve. Do jepni shume nga vetja ne mënyrë qe ta kënaqni partnerin dhe ta bëni te ndihet i plotësuar. Beqaret do realizojnë disa takime te ethshme qe me siguri shume shpejt do shndërrohen ne diçka me tepër. Buxhetin do dini si ta organizoni ne çdo moment dhe gjendja ka për te qene e shkëlqyer ne çdo çast.

Peshorja – Sot do ju ndodhe diçka e veçante juve qe jeni ne një lidhje dhe zemra do ju rrahe akoma me fort se me pare. Përgatituni sepse këtë gjë as nuk e kishit imagjinuar ndonjëherë. Beqaret do e gjejnë shpirtin binjak, por do preferojnë te presin ende edhe pak për te hedhur hapa me tej. Buxheti nuk do jete as shume i mire as shume i keq, por me pak maturi mund t’ia dilni mbanë.

Akrepi – Dite e mërzitshme ka për te qene kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Shpesh do ndiheni keq pranë partnerit dhe mund te mendoni te bëni edhe një pushim për disa kohe. Për çdo gjë duhet te merrni vendime se bashku. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare dhe jeta do ju ndryshoje për mire. Edhe ne planin financiar fati do ju buzëqeshë dhe do ndiheni për mrekulli.

Shigjetari – Nëse i përkushtoheni sa duhet partnerit tuaj sot, marrëdhënia ne çift do jete edhe me e mire. Ndjenjat duhet t’i shprehni ashti si do i keni ne zemër. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri, megjithatë fale ngarkesës ne pune nuk do e mbajnë mendjen atje. Ne planin financiar do i keni mendimet shume te qarta dhe do hidhni hapat e duhura.

Bricjapi – Sot ka rrezik te tundoheni nga disa persona te rinj qe do takoni dhe mund ta tradhtoni atë qe keni ne krah. Ky ne fakt do jete një gabim qe do sjelle pasoja për te ardhmen. Beqaret do kalojnë një dite interesante edhe pse nuk do fillojnë një lidhje. Nëse ne planin financiar keni probleme, prisni edhe pak dite qe t’i rregulloni ato. Sot nuk duhen ndërmarrë rreziqe.

Ujori – Edhe pa folur do i kuptoni shume mire ndjenjat e njeri­tjetrit sot dhe marrëdhënia ne çift ka për te qene akoma me e mire. Shfrytëzojeni çdo sekonde deri ne maksimum. Beqaret ka rrezik te bëjnë edhe sakrifica ekstreme vetëm për ta gjetur shpirtin binjak, por jo te gjithë do ja arrijnë qëllimit. Me shpenzimet tregohuni sa me te arsyeshëm dhe nuk do keni probleme.

Peshqit – Çdo gjë do ece ashtu si ishte menduar sot ne jetën tuaj ne çift. Me partnerin do keni një marrëdhënie te shkëlqyer dhe aspak problematike. Beqaret me mire le presin edhe pak kohe para se te hedhin hapa me rëndësi pasi sot nuk është ende çasti i duhur. as ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni rreziqe pasi nuk ka ardhur ende momenti. I duruari, i fituari.