Horoskopi, 30 dhjetor 2016

Dashi- Edhe pse e doni shume ate qe keni ne krah atmosfera ne cift sot do jete e ftohte. Nga ana tjeter xhelozia do jete me e madhe dhe mund te lindin mosmarreveshje. Per beqaret dashurickat qe mund te lindin do jene te rrezikshme. Tregohuni te kujdesshem qe te mos keni probleme. Ne planin financiar do keni fat me shumice. Beni investimet e duhura dhe ato me te domosdoshmet.

Demi- Nese jeni ne nje lidhje, do e kaloni ne planin te dyte dashurine sepse do keni gjera me te rendesishme me cfare te merreni. Kujdes sepse kjo mund te sjelle debate. Beqaret edhe sot do e kene te veshtira ta bejne per vete ate qe pelqejne. Gjithsesi mos e humbni shpresen. Financat do jene kryesisht te stabilizuar keshtu qe mund te blini ato qe keni menduar per festen e Vitit te Ri.

Binjakët- Me shume se kurre do keni nevoje te verifikoni aftesine tuaj joshese sot. Gjithsesi nese jeni ne cift beni kujdes te mos i kaloni limitet sepse do perballeni me surpriza te keqija. Beqaret duke filluar qe sot do e harrojne vetmine. Nje takim interesant do ua mbushe zemren me gezim. Ne planin financiar do korrni ato qe keni mbjelle. Nese nuk jeni treguar te matur pergatituni per tronditje.

Gaforrja- Dashuria ne cift do jete e mbrojtur gjate kesaj dite dhe ju nuk do keni as me te voglin problem me ate qe keni ne krah. ne mbremje mund te kaloni edhe disa momente pasionante dhe emocionuese. Edhe beqaret mund ta zbulojne “thesarin” qe aq shume kane kerkuar. Si do jene financat? Qetesohuni sepse jo vetem qe nuk do kete probleme por priten edhe permiresime.

Luani- Venusi do e influencoje pozitivisht sot jeten tuaj ne cift. Do jeni me afer partnerit dhe bashkepunimi do filloje te perforcohet. Shprehini pak me teper ndjenjat. Me pak me teper besim ne vetvete edhe beqaret do e gjejne personin e shumekerkuar. Ne planin financiar mos shpenzoni me teper sesa duhet sepse do keni probleme te medha.

Virgjëresha- Fale Venusit, perendeshes se dashurise, do kaloni nje dite euforike dhe te mbushur me pasion. Do kujedeni me teper qe personi ne krah te ndihet mire dhe bashkepunimi do forcohet. Beqaret do jene sensuale dhe te parrezistueshem. Do keni goxha takime keshtu qe bejini syte kater. Per sa i perket sektorit te financave duhet thene se me pak maturi do ruani stabilitetin dhe nuk do keni probleme.

Peshorja- Mjedisi yjor do favorizoje nje jete sentimentale te mbushur me emocione dhe ndjenja te forta. Do nidheni mjaft mire prane atij qe dashuroni dhe do doni qe dita te mos mbaroje. Beqaret eshte me mire te qendrijne vetem sesa te nisin nje lidhje qe nuk do iu sjelle aspak emocione. Ne planin financiar situata do jete pergjithesisht e qendrueshme. Kujesuni qe kjo te mos ndryshpje.

Akrepi- Ju qe jeni ne nje lidhje, do merrni bekimin e yjeve sot dhe do kaloni nje nga ditet me emocionuese. Mbajini edhe disa premtime qe i keni bere partnerit para disa kohesh ne lidhje me jeten intime. Beqaret jo vetem qe do kene takime, por priten edhe dashuri me shikim te pare. Financat do jene te paqendrueshme keshtu qe tregohuni te matur per te mos ngelur pa lek.

Shigjetari- Plutoni do ndikoje negativisht sot ne jeten tuaj ne cift dhe do perballeni me probleme goxha te medha. Mosmarrveshjet do iu duken te pafundme. As beqaret nuk duhet t’iu besojne shume premtimeve qe do iu bejne disa persona te panjohur. Pa qene te sigurt mos hidhni asnje hap. Ne planin financiar eshte momenti i duhur per te bere investimet e shumeperitura.

Bricjapi- Kujdes sot ne jeten ne cift. Nese do mundoheni ta komandoni patnerin dhe te kerkoni qe ai te beje gjithcka doni ju do keni probleme te pafundme. Beqaret nga ana tjeter do kene nje dite te zakonshme dhe pa takime. Mundohuni te merreni me dicka tjeter qe te mos merziteni. Sektori i financave nuk do jete i keq megjithate po shpenzuat me shume sesa duhet do keni tronditje.

Ujori- Gjate kesaj dite ju qe jeni ne cift do ndheni te lumtur. Lereni veten sa me te lire dhe dashuroni ashtu si e ndjeni pa menduar per asgje tjeter. Nese jeni beqare prej disa kohesh, priten takime interesante. Mos u nxitoni, por ngjitini shkallet nje nga nje. Ne planin financiatr ka ardhur koha te beni pak ekonomi. Vetem keshtu do e stabilizoni buxhetin. Te gjitha mundesite do i keni.

Peshqit- Do e keni shume te veshtire t’i qendroni besnik partnerit sot duke qene se nje peron joshes do iu vije rrotull. Ne fakt ketu do duket dashuria qe keni per personin ne krah. Beqaret nuk duhet ta humbin shpresen deri ne minuten e fundit. Asnjehere nuk i dihet cfare ndodh. Per shkak te disa shpenzimeve te domosdoshme por paska te tepruara financat nuk do jene te qendrueshme.