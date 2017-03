Horoskopi, 30 mars 2017

Dashi – Fale ndikimit te madh te Saturnit, jeta juaj ne çift do vazhdoje te jete ne qendër te vëmendjes edhe gjate kësaj dite. Do kujdeseni qe çdo gjë mes ju te dyve te ece sa me mire. Beqaret do përjetojnë emocione akoma me te forta fale një surprize qe do iu bëjnë disa miq. ne planin financiar do bëni te pamundurën qe ta mbani situatën nen kontroll dhe do ja dilni mbanë.

Demi – Disa planetë do bëhen bashke gjate kësaj dite ne mënyrë qe t’iu krijojnë një klima sa me te ngrohte ju te dashuruarve. Kënaqësitë dhe emocionet do jene here pas here shume te forta. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare dhe ka mundësi te hedhin menjëherë hapa te mëdha. Financat duhet te mundoheni t’i përmirësoni duke kërkuar te arrini sa me shume ne pune.

Binjakët – Nuk do silleni aspak mire me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe kjo mund te shkaktoje here pas here probleme te mëdha mes jush. Mundohuni te mos mendoni vetëm për veten sepse do shkatërroni gjithçka. Për beqaret mesdita do jete momenti ideal për te joshur e për te hedhur hapa me rëndësi. Ne planin financiar do jete Merkuri ai qe do iu sjelle fat me shumice.

Gaforrja – Mundohuni ta mbani sa me pranë partnerin tuaj gjate kësaj dite pasi dikush tjetër ka kohe qe pret gabimin tuaj me te vogël. Ai mund te përfitojë për t’ua marre atë. Beqaret do ëndërrojnë shume, do joshin pafund dhe ne fund do arrijnë ta bëjnë për vete atë qe duan. Financat do dini si t’i menaxhoni gjate gjithë kohës dhe për fatin tuaj te mire gjendja do mbetet gjithë kohës e qëndrueshme.

Luani – Dite elektrizuese ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do nxeheni edhe për gjerat me te vogla dhe gjithë kohës do konfliktoheni. Beqaret do përfitojnë nga flirtet dhe mundësitë për aventura dhe do jene te ndërgjegjshëm qe nuk kane për t’iu ndodhur gjera serioze. Për financat do jete dite negative dhe e mbushur me probleme. Kërkoni sa me pare ndihme.

Virgjëresha – Sot do jeni shume me te logjikshëm ju te dashuruarit dhe do bëni te pamundurën qe t’i zgjidhni një e nga një te gjitha problemet qe keni pasur. Beqaret nuk do jene me shume fat, prandaj jo te gjithë do mund te kenë mundësi për lidhje serioze. Financat ne tërësi do jene te mira, por ato do mund te përmirësohen edhe me tepër nëse dini si t’i menaxhoni dhe disi sa te shpenzoni.

Peshorja – Dite shume e bukur do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do merrni vesh për mrekulli me atë qe keni ne krah dhe çdo çast do jete plot ngjyra. Beqaret me ne fund do mund te krijojnë një lidhje sensuale dhe te qëndrueshme. Ne planin financiar gjendja do jete aq e mire saqë ju mund te bëni edhe disa investime te guximshme dhe afatgjata.

Akrepi – Dite mjaft delikate do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Mundohuni te tregoheni te kujdesshëm edhe me fjalët edhe me gjestet me te vogla nëse nuk doni probleme. Beqaret me ne fund do takojnë një person shume serioz me te cilin do mund te fillojnë një lidhje te jashtëzakonshme. Financat do i përmirësoni tej mase fale mënyrës suaj te menaxhimit.

Shigjetari – Dita e sotme ka për te qene e mbushur edhe me momente tensioni dhe konfliktesh, por edhe me çaste pasioni. Do përjetoni emocione vërtet te forta. Beqaret me mire le te qëndrojnë edhe pak kohe vetëm sot, pasi yjet nuk do i favorizojnë aspak takimet serioze. Me financat dojeni shume te logjikshëm dhe përpara çdo investimi do i bëni me kujdes llogarite.

Bricjapi – Ka rrezik qe sot edhe juve qe jeni ne një lidhje te flirtoni me shikime me dike tjetër. Ky ne fakt ka për te qene një gabim i madh, i cili do sjelle pasoja te renda. Për beqaret mund te lejohet gjithçka qe ata do e bëjnë me zemër. Ne mbrëmje emocionet kane për te qene edhe me te forta. Edhe buxheti do jete gjithë kohës i favorizuar. Do kryeni shpenzimet e dëshiruara dhe serish gjendja do mbetet e mire.

Ujori – Dite e mbushur me dialog, bashkëpunim dhe fjale te ngrohta do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk ekziston asnjë rrezik për tension apo mosmarrëveshje. Beqaret do fiksohen keq pas një personi dhe ka mundësi te fillojnë një lidhje pasionante me te. Buxhetin duhet t’ua besoni sa me pare disa specialisteve sepse vete nuk do mund te ruani një gjendje te qëndrueshme.

Peshqit – Dialogu, bashkëpunimi, respekti dhe mirëqenia do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Do ndiheni vërtet me fat qe keni dike si partneri ne krah dhe do jeni gjithë kohës te buzëqeshur. Beqaret sado qe te mundohen dhe te bëjnë sakrifica për ta ndryshuar jetën sentimentale, nuk do ja dalin dot. Financat nuk do jene te këqija, por do jeni ju qe do tregoheni te palogjikshëm.