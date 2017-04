Horoskopi, 30 prill 2017

Dashi – Nuk do keni asnjë lloj problemi me partnerin tuaj gjate kësaj dite, përkundrazi do jeni me te qete dhe do flisni me te edhe për disa tema delikate. Me ne fund do gjeni edhe për ato një zgjidhje. Beqaret do i japin prioritet absolut jetës sentimentale dhe deri ne fund te ditës do e gjejnë personin për te cilin do iu rrahe zemra fort. Financat do jene shume me te mira nga me pare.

Demi – Gjerat ne jetën tuaj ne çift nuk priten te jene te mira sot. Ose do largoheni nga ai qe keni ne krah, ose do keni mosmarrëveshje te ashpra dhe nuk do ndiheni asnjë çast te qete. Beqaret nga ana tjetër me ne fund do pranojnë te dalin me një person qe ka kohe qe i josh. Për ta gjerat mund te marrin një drejtim fantastik. Ne planin financiar tregohuni realiste dhe shpenzoni me kujdes.

Binjakët – Jeta juaj ne çift do jete e paqëndrueshme gjate kësaj dite. Ne shume momente do keni debate te forta me partnerin edhe pse nervat do ju bien shpesh dhe do pendoheni. Do përjetoni stres dhe ankth gjithë kohës. Beqaret mund te përballen me vuajtje me vone nëse nuk tregohen realiste sot. Me shpenzimet tregohuni te arsyeshëm dhe nuk keni për te pasur asnjë problem.

Gaforrja – Ka mundësi qe sot te përballeni me zhgënjime ju te dashuruarit. Partneri nuk do jete ne humorin e duhur dhe nuk do ua plotësojë aspak ato qe iu kishte premtuar. Ata qe janë vetëm do kenë disa takime, por për asnjërin zemra nuk do iu rrahe aq fort sa për te hedhur hapa me tej. Financat nuk do i mbani dot nen kontroll kështu qe me mire kërkoni ndihme sa pa filluar problemet serioze.

Luani – Mosmarrëveshjet me partnerin tuaj ka rrezik te shtohen gjate kësaj dite. Për shume gjera nuk do merreni vesh fare dhe do bëni atë qe do mendoni me te logjikshme. Me e mira do jete te mbani pak largësi për disa kohe sa te qetësohet situata. As beqaret nuk do jene me fat ne dashuri. Ne planin financiar rekomandohet me shume maturi me shpenzimet.

Virgjëresha – Mundohuni te mos i dramatizoni gjerat sot ju te dashuruarit sepse debate te vogla kane te gjithë. Nga ana tjetër do bëni mire te toleroni pak me tepër dhe te mendoni për diçka ndryshe nga rutina e përditshme. Beqaret do argëtohen gjithë kohës me miqtë e ngushte dhe nuk do e ndiejnë te nevojshme te kenë një person tjetër ne krah. Financat për fatin e mire do përmirësohen ndjeshëm.

Peshorja – Ka rrezik te mos i qëndroni besnike partnerit tuaj gjate kësaj dite sepse disa persona joshës do flirtojnë me ju dhe do iu bëjnë te dilni nga realiteti. Beqaret do jene te hapur për gjithçka dhe mund te fillojnë edhe lidhje te menjëhershme. Për ta me te rëndësishme do jene emocionet e momentit. Gjendja financiare do ketë vetëm përmirësime, kështu qe do jeni te qete ne këtë plan.

Akrepi – Dialogu do mbizotërojë gjate gjithë kohës ne jetën tuaj ne çift sot kështu qe jo vetëm qe nuk do keni mosmarrëveshje, por do përjetoni edhe emocione te veçanta pranë njeri-tjetrit. Secili do mendoje te beje surpriza. Beqaret do kenë miqtë e ngushte këshilltarët me te mire dhe mund te hedhin edhe hapa drejt një lidhjeje me dike. Ne planin financiar me mire ulni shpenzimet qe te jeni me te mbrojtur.

Shigjetari – Nëse jeni ne një lidhje mundohuni te jeni sa me realiste sot dhe te mos kërkoni për asnjë çast gjera te pamundura. Jeta nuk është telenovele kështu qe qëndroni me këmbë ne toke. Beqaret do përjetojnë çaste te këndshme fate disa takimeve qe do realizojnë. Perspektivat do jene te mira. Te ardhurat do rriten, por duhet patjetër te gjeni një mënyrë me te mire menaxhimi ne mënyrë qe t’i siguroni edhe për me vone.

Bricjapi – Do keni teka te shumta sot ju te dashuruarit dhe partneri për fat te keq nuk do arrije dot t’ua plotësojë te gjitha. Kjo mund t’iu mërzitë për momentin, por kur te reflektoni ne qetësi do e kuptoni se keni gabuar ju. Beqaret duhet te presin edhe pak kohe për te pasur ndryshimet qe kane dashur. Financat do jene te shkëlqyera kështu qe mund t’i bëni te gjitha investimet e menduara.

Ujori – Ju te dashuruarit keni për te pasur një dite te begate dhe te mbushur me emocione te forta sot. Do merreni vesh për çdo gjë me atë qe keni ne krah dhe bashkëpunimin tuaj do e kenë zili te gjithë. Edhe për beqaret do ndodhin gjera te bukura dhe mjaft interesante sot. Për financat do jete dite e qëndrueshme. Mundohuni qe ne çdo rast shpenzimet t’i bëni me llogari.

Peshqit – Jeta juaj ne çift do konsolidohet edhe me shume gjate kësaj dite. Klima do jete ne çdo moment pasionante dhe tejet e këndshme. Beqaret nuk do lodhen shume për te gjetur personin e përshtatshëm sepse miqtë do mendojnë për gjithçka deri ne detaje. Buxhetin do e keni me tepër se kurrë nen kujdes dhe do gjeni zgjidhje për te gjitha problemet.