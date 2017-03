Horoskopi, 4 mars 2017

Dashi – Gjate kësaj dite do iu pëlqejnë shume aventurat juve qe jeni ne një lidhje. Nëse partneri iu ka lënë pas dore kohet e fundit mund te vendosni edhe t’i jepni fund lidhjes qe keni me te. Beqaret do e kenë te lehte te joshin, por shume te vështirë te fillojnë një histori dashurie serioze. Ne planin financiar do keni mundësi te realizoni transaksione te rëndësishme.

Demi – Dashuria për ata qe janë ne një lidhje do shkoje me se miri sot. Do komunikoni ne çdo moment dhe nuk do lindin mosmarrëveshje. Beqaret nga ana tjetër nuk do kenë një jete te qëndrueshme dhe përgjithësisht do ndjekin instinktet e momentit. Mos filloni angazhime ne një kohe kur as vete nuk e dini çfarë doni. Ne planin financiar situata do jete e paqëndrueshme. Kujdes!

Binjakët – Kjo dite do jete një nga me te bukurat e vitit për te dashuruarit. Neptuni do iu nxite te tregoheni me tolerante dhe te bëni lëshime here pas here. Beqaret nuk do kenë fare kohe te merren me jetën sentimentale duke qene se do kenë plot angazhime te tjera. Ne planin financiar nuk duhen hedhur hapa te nxituara. Mos ndërmerrni rreziqe qe mund t’iu çojnë ne katastrofe.

Gaforrja – Ata qe kane kohe qe janë ne një lidhje do ndihen me te dashuruar se kurrë gjate kësaj dite dhe do ndihen gati te bashkëjetojnë. Beqaret do kenë një takim mjaft interesant. Mos u mendoni me shume sesa duhet sepse dikush tjetër mund t’ua rrëmbejë “gurin e çmuar”. Nen ndikimin e Marsit do bëni çfarë te mundni për ta përmirësuar buxhetin. Do ia dilni mbanë.

Luani – Gjate kësaj dite do kaloni shume momente te lumtura pranë atij qe dashuroni dhe do ndiheni shpesh si mbi re. Shfrytëzojeni ditën deri ne minutën e fundit. Beqaret do ndihen mire edhe me statusin qe kane, por një person joshës do i shpërqendrojë papritur me një propozim te veçante. Financat nuk do jene te këqija, megjithatë nuk është ende koha për investime te mëdha.

Virgjëresha – Nëse keni takuar një person interesant kohet e fundit mos ngurroni t’ia shprehni atij dashurinë. Ne kohen qe po jetojnë nuk duhet te jete gjithmonë mashkulli qe te beje propozimin. Çiftet do kenë një dite te qete dhe shume te zakonshme. Maturi dhe sa me shume maturi duhet sot ne planin financiar. Shpenzimet duhen ulur ne maksimum.

Peshorja – Nëse rutina po iu rendon shume ne jetën tuaj ne çift, flisni me partnerin dhe bëni çmos qe ta largoni atë. Te dy se bashku mund te përballoni çdo lloj sfide. Beqaret do abuzojnë me aftësinë e tyre joshëse, por as sot nuk do e gjejnë personin e përshtatshëm. Financiarisht nuk do keni asnjë tronditje. Beni transaksionet e duhura dhe hiqni disa para mënjanë.

Akrepi – Nëse partneri juaj është autoritar do keni goxha mosmarrëveshje gjate kësaj dite. Atmosfera do jete gjithë kohës e tensionuar dhe debatet do duken te pafundme. Beqaret nga ana tjetër do kenë një takim vendimtar i cili do ua ndryshoje përgjithmonë te ardhmen. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj. Shfrytëzojeni për te shlyer borxhet dhe për te bere investimet e duhura.

Shigjetari – Me ne fund klima ne çift do jete e ngrohte. Mund ta kritikoni për diçka te vogël partnerin, por ai do tregohet i kuptueshëm dhe nuk do keni asnjë debat. Beqaret do jene luftarake dhe nuk do dorëzohen derisa ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Ne planin financiar mund te përballeni me probleme dhe vështirësi. Do bënit mire te mos e humbnit shpresën.

Bricjapi – Venusi do ndikoje me se shumti ne jetën sentimentale te çifteve. Nëse keni kohe qe jeni ne një lidhje do mendoni te hidhni disa hapa me tej. Çdo gjë do jete ne dorën tuaj, prandaj mos dëgjoni askënd tjetër rreth e rrotull. Beqaret nuk duhet te joshin personin e pare qe do iu vije vërdallë. Për financat duhet te kujdeseni me tepër. Nuk është ende koha për investime apo transaksione.

Ujori – Do jeni nervoze dhe me humor te keq gjate kësaj dite. Do kapeni për gjënë me te vogël me partnerin dhe atmosfera ne çift do jete e trazuar. Kujdes mos e teproni! Beqaret do bënin mire te mos fillonin asnjë lloj angazhimi sepse nuk do jete kohe e përshtatshme. Ne planin financiar duhet te këshilloheni me disa specialiste para se te merrni një vendim te rëndësishëm.

Peshqit – Dite mjaft premtuese kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni me fat qe keni partnerin ne krah dhe qe ua bën ditët kaq te bukura. Mendoni te përgatisni ndonjë darke me qirinj. Beqaret do kenë ftesa te shumta për takime. Mos ngurroni t’i pranoni disa para se te keni reflektuar mire. Ne planin financiar mund te bëni investimet qe kishit menduar. Situata do jete e qëndrueshme.