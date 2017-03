Horoskopi, 5 mars 2017

Dashi – Për shkak te një mjedisi yjor te trazuar, ka rrezik te keni mosmarrëveshje te shumta me partnerin tuaj. Beni çfarë te mundni qe ta largoni rutinën nëse nuk doni qe gjerat te marrin tatëpjetën. Beqaret do kenë mundësi te shumta për aventura dhe kjo do i kënaqë pa fund. Ne planin financiar do jeni me fat, por ne asnjë mënyrë nuk duhet te rrezikoni shume.

Demi – Do ndiheni mjaft mire gjate kësaj dite pranë atij qe doni dhe marrëdhënia ne çift do jete mjaft harmonike. Vazhdoni t’i shihni gjerat me optimizëm dhe nuk do keni asnjë problem. Beqaret me shume gjasa do e gjejnë dashurinë e jetës se tyre. Përgatituni për ndryshime te mëdha. Financat do jene goxha te paqëndrueshme. Kujdes me çfarëdo lloj shpenzimi qe do iu duhet te bëni.

Binjakët – Saturni do ndikoje negativisht gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Priten shume debate ne çift, kështu qe kujdes me ato qe do thoni. Mos mendoni se ai qe keni ne krah iu tradhton vetëm se nuk ua plotëson disa dëshira. Beqaret mund te pëlqejnë dike ne pune. Situata financiare do ketë përmirësime te ndjeshme. Beni investimet e duhura dhe qe iu nevojiten me tepër.

Gaforrja – Ne çift, marrëdhënia do jete me e mire se kohet e fundit. Si ju ashtu edhe ai qe keni ne krah do tregoheni me te hapur dhe me te kuptueshëm me njeri-tjetrin. Beqaret duhet te jene shume te sigurte ne vetvete nëse duan te hedhin hapa me tej ne jetën sentimentale. Financat do jene te mbrojtura. Nëse shpenzoni me maturi situata nuk do jete aspak problematike.

Luani – Mendoni te bëni diçka interesante dhe te veçante gjate kësaj dite nëse doni qe ta largoni rutinën nga jeta ne çift. Ne përgjithësi dita për te dashuruarit nuk do jete problematike. Beqaret nuk duhet te përziejnë dashurinë me financat sepse do i bënin shume dem vetes. Ne planin financiar nuk është ende koha e duhur për te bere investime te mëdha. Kujdes!

Virgjëresha – Çiftet qe kane kohe bashke do e përforcojnë edhe me tepër lidhjen e tyre gjate kësaj dite dhe do ndihen mjaft mire pranë atij qe duan. Keqkuptimet do i zgjidhni menjëherë. Beqaret do t’i marrin gjerat si t’iu vijnë dhe do përfitojnë nga mundësitë për takime. Financat duan me shume kujdes se kurrë. Nëse shpenzoni kuturu mund te futeni ne një situate te turbullt.

Peshorja – Nëse keni probleme me partnerin, mundohuni ta merrni situatën ne dore dhe t’i zgjidhni një nga një ato. Mos lejoni askush te ndikoje tej ju nëse doni t’i sqaroni shpejt mosmarrëveshjet. Beqaret duhet te bëjnë ende durim. Nuk është momenti me i përshtatshëm për te filluar njohje. Klima yjore do jete e përshtatshme për transaksione dhe investime te rëndësishme.

Akrepi – Ne planin sentimental do keni me shume nevoje për siguri gjate kësaj dite. Flisni me partnerin për këtë sepse vetëm te dy mund te gjeni zgjidhjen e duhur. Beqaret duhet ta shfrytëzojnë ditën për te dale neper takime. Mund te ndodhe qe te keni edhe dashuri me shikim te pare. Për financat mos u shqetësoni aspak, çdo gjë do shkoje me se miri.

Shigjetari – Dita e sotme do jete e qete dhe pa probleme për jetën tuaj ne çift. Do e mendoni me pozitivizëm te ardhmen dhe do tregoheni me realiste. Nëse për ju beqare zemra do filloje te rrahe fort, besojini vetes dhe shume shpejt do ndiheni te lumtur e te plotësuar. Financat nuk do jene te këqija megjithatë do bënit mire te mos shpenzonit pa u menduar aspak.

Bricjapi – Gjate kësaj dite do t’i jepni me shume rëndësi jetës suaj sentimentale dhe do bëni me tepër lëshime se kohet e fundit. Beqaret do kenë takime me shumice por asnjë person nuk do ua mbushe mendjen për te krijuar një lidhje. Ju e dini me mire çfarë te bëni. Ne planin financiar do favorizohen transaksionet dhe investimet e rëndësishme. Gjithçka do shkoje me se miri.

Ujori – Ka rrezik qe Saturni t’iu shtyje te thoni gënjeshtra gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Mos e teproni sepse shume shpejt mund te përballeni me ndarje. Beqaret do jene te favorizuar dhe ka shume mundësi te takojnë personin e ëndrrave. Tregohuni sa me te hapur. Financat do jene siç kane qene. Mire do ishte te mos shpenzonit pa u menduar për te mos pasur probleme.

Peshqit – Ju ëndërroni një dite pasionante dhe te veçante sot, por partneri nuk i shkëpusë për asnjë moment këmbët nga toka dhe nuk do ua plotësojë dëshirat. Beqaret do kenë një takim te papritur i cili mund t’i beje te dridhen. Jepuni personave qe do takoni mundësi për t’i njohur. Ne planin financiar nuk duhet te nxitoheni për asgjë. Pak nga pak do arrini ta stabilizoni situatën.