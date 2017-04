Horoskopi, 5 prill 2017

Dashi – Perspektivat për jetën tuaj ne çift do jene te mira gjate kësaj dite. Se bashku me partnerin do përgatisni një darke romantike dhe mjaft te këndshme. Kritikat lërini për me vone. Beqaret ka shume mundësi te pëlqejnë një person te huaj, i cili ka ardhur këtu vetëm për çështje pune. Ne planin financiar kujdes me shpenzimet dhe me transaksionet e pamenduara.

Demi – Lidhja juaj do jete e forte dhe mjaft harmonike gjate kësaj dite. Nuk pritet as problemi me i vogël kështu qe shfrytëzojeni ditën sa te mundni. Beqaret duhet t’i mendojnë mire gjerat para se te fillojnë një histori dashurie. Disa gjera do ndryshojnë, a jeni ju te gatshëm? Financat do jene edhe sot delikate. Beni shume kujdes nëse nuk doni te keni probleme.

Binjakët – Klima yjore do jete shume e mire për çiftet gjate kësaj dite. Do keni me shume besim tek njeri-tjetri dhe nuk do ngurroni te merrni vendime me rëndësi te madhe. Edhe për beqaret dashuriçkat do jene premtuese. Do iu duket sikur keni filluar një jete te re, me emocionuese. Situata financiare do Jete pak me e qëndrueshme se kohet e fundit, megjithatë maturia duhet te mbizotërojë.

Gaforrja – Dita e sotme do jete e bukur dhe e mbushur me emocione gjate kësaj dite. Përfitoni sa te mundni për te kaluar me shume kohe me partnerin dhe për te planifikuar te ardhmen. Beqaret, edhe pse nuk po kërkojnë me ngulm te krijojnë një lidhje,do ndihen gati sot fale një takimi mjaft interesant qe do bëjnë. Mundohuni te bëni pak kursim ne planin financiar.

Luani – Ambienti për çiftet do jete me pak euforik gjate kësaj dite. Do kërkoni te dominoni mbi partnerin dhe kjo do sjelle disa mosmarrëveshje me te qe ne mëngjes. Kujdes! Beqaret do përballen me disa surpriza te pakëndshme. Me mire qëndroni edhe sot vetëm. Po u treguar kapricoze ne planin financiar do keni probleme te mëdha gjate kësaj dite. Tregohuni me te kujdesshëm.

Virgjëresha – Shtojini dozat e fantazisë ju qe jeni ne çift nëse doni te kaloni momente te paharrueshme me partnerin. Yjet do jene ne anën tuaj dhe do iu japin ide shume te mira. Beqaret do kenë vetëm flirtime, asgjë me shume. Mos bëni gabim te filloni angazhime sepse do zhgënjeheni shpejt. Financat do jene kryesisht te mira, por kjo nuk do te thotë qe ju te nxitoheni dhe te shpenzoni pa menduar.

Peshorja – Venusi dhe Marsi do jene planetët qe do ndikojnë me se shumti sot ne jetën tuaj ne çift. Ata do krijojnë një klime te ngrohte, ne te cilën do mbizotërojë gjate gjithë kohesh bashkëpunimi dhe mirëkuptimi. Beqaret do kenë mundësi te mira për te kryer një takim vendimtar. Ne planin financiar do jete Plutoni ai qe do ndikoje me se shumti. Pjesa me e madhe do ketë vështirësi.

Akrepi – Angazhimet e shumta familjare dhe shoqërore nuk do iu lënë shume kohe sot për jetën sentimentale. Nëse jeni ne çift do e lini pas dore partnerin, ndërsa nëse jeni beqare nuk do mendoni aspak për te krijuar një lidhje. Te ardhurat nga ana tjetër do jene mjaft te privilegjuara dhe do ketë përmirësime te ndjeshme. Shfrytëzojeni ditën për te bere investimet e duhura.

Shigjetari – Prioritet për ju do keni ndjenjat sot. Do bëni gjithçka qe keni ne dore për te qëndruar me shume pranë partnerit dhe për ta surprizuar atë. Edhe ai nga ana e tij do mendoje te njëjtën gjë. Beqareve do iu realizohen disa nga ëndrrat me te bukura. Personi qe keni ëndërruar do shfaqet para jush sot. Ne planin financiar mos hidhni asnjë hap pa pasur garancitë e duhura.

Bricjapi – Do e toleroni me tepër partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe nuk do ia merrni për keq çfarëdo qe do iu thotë. Ne mbrëmje ambienti do marre flake. Beqareve do iu duhet te bëjnë disa zgjedhje te vështira, por qe do ua ndryshojnë tërësisht jetën. Ne planin financiar nuk duhet t’i lini çdo gjë kohës, por duhet te mundoheni ta përmirësoni situatën sa te mundeni.

Ujori – Marrëdhënia me partnerin do jete e mire gjate kësaj dite. Do tregoheni me realiste dhe me te arsyeshëm me çdo hap qe do hidhni. Disa do diskutojnë qetësisht edhe për një teme delikate. Beqaret do kënaqen edhe me dashuriçka kalimtare sot. Për ta e rëndësishme është te përjetojnë emocione. Ne planin financiar do jeni me te qarte për atë qe duhet te bëni.

Peshqit – Dite shume e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk jeni treguar te sinqerte me partnerin gjate kësaj kohe dhe kjo do krijoje here pas here debate. Beqaret duhet te shijojnë momentin ashtu si t’iu vije dhe te mos nxitohen për asgjë. Ne planin financiar nuk iu lejohen gabimet. Duhet te ndiqni me patjetër një disipline strikte dhe te ulni shpenzimet.