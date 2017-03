Horoskopi, 6 mars 2017

Dashi – Ata qe janë ne një lidhje do kenë përshtypjen se nuk e kane shfrytëzuar aq sa duhet jetën. Flisni me partnerin për këtë dhe kërkojini atij ato qe doni. Beqaret do mbështeten nga Venusi ne planin sentimental dhe mund te fillojnë histori dashurie te lumtura dhe emocionuese. Ne planin financiar duhet te bëni kujdes me operacionet e mëdha. Nuk ka ardhur ende koha e përshtatshme.

Demi – Dashuria e çifteve nuk do këtë as problemin me te vogël. Ata qe janë te martuar mund te mendojnë te ngjizin një fëmijë. Takimet për beqaret do favorizohen mjaft gjate kësaj dite. Shfrytëzojeni gjithsecilin sa me shume te keni mundësi. Dite e favorshme ne planin financiar për te bere investime dhe për te kryer transaksione. Shume shpejt situata do ketë përmirësime te ndjeshme.

Binjakët – Si ju ashtu edhe partneri do tregoheni optimiste gjate kësaj dite për jetën tuaj ne çift. Dialogu nuk do reshte për asnjë moment dhe do ndiheni mjaft mire. Nen influencën e Plutonit beqaret do kenë një takim impresionues. Merrini gjerat shtruar qe ta shijoni çdo moment. Ne planin financiar do iu jepen mundësi te mira për ta stabilizuar situatën. Shfrytëzojeni sa te mundni.

Gaforrja – Mos e refuzoni dialogun dhe komunikimin ne çift gjate kësaj dite sepse do përballeni me mosmarrëveshje te shumta me vone. Beqaret do jene te shpërqendruar dhe nuk do e kenë fare mendjen te kërkojnë një person interesant. Financat do jene edhe me te mira sesa ju i mendonit. Kryeni investimet qe keni dashur dhe mundohuni te hiqni disa lek mënjanë.

Luani – Dite mjaft dinamike dhe e mbushur me risi kjo e sotmja për çiftet. Lëreni gjithçka te rrjedhe vete dhe do ta shihni qe nuk do keni për çfarë te ankoheni. Mire do jete te bëni kujdes me xhelozinë. Beqaret do kenë një jete sociale aktive dhe kjo do i ndihmoje te gjejnë personin e ëndrrave. Nëse nuk tregoheni impulsive dhe reflektoni mire para se te shpenzoni, financat do jene te mira.

Virgjëresha – Kushtojini me shume kohe sot atij qe keni ne krah sepse ne fakt e keni lënë paksa pas dore. Mos lejoni me asnjë kusht qe ai te shohë dike tjetër. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri, por fatmirësisht miqtë nuk do i lënë për asnjë moment te mërziten. Dita do jete e bukur. Situata financiare do jete e qëndrueshme. Do jeni me te përgjegjshëm për hapat qe do hidhni dhe do ndiheni me te qete.

Peshorja – Fale bekimit te yjeve, jeta juaj ne çift do jete mjaft harmonike gjate kësaj dite. Mos harroni ta përkëdhelni me tepër partnerin dhe t’ia shprehni me tepër ndjenjat atij. Beqaret do jene shume te sigurte ne vetvete dhe nuk do kenë frike te fillojnë aventura. Situata financiare nuk do jete aspak e mire. Shmangni shpenzimet e tejskajshme nëse nuk doni te ngeleni pa para.

Akrepi – Ne jetën ne çift do bënit mire te mos krijonit debate me partnerin. Klima nuk do jete shume e ngrohte dhe gjithçka mund te kthehet ne disavantazhin tuaj. Beqaret do ngelen serish vetëm dhe do e ndiejnë shume prezencën e një personi. Mos e humbni shpresën sepse shume shpejt situata juaj do ndryshoje. Financiarisht gjendja do jete e paqëndrueshme. Kujdes me shpenzimet.

Shigjetari – Partneri juaj nuk do parapëlqeje te tregoheni shume te drejtpërdrejtë me te sepse e di qe mund ta kritikoni. Do bënit mire te tregoheshit te matur dhe te ruani qetësinë. Beqaret nuk do kenë takimet e pritura. Mos e humbni shpresën sepse gjithçka është e shkruar ne këtë bote. Ne planin financiar duhet te tregoheni realiste dhe t’i zgjidhni një nga një problemet qe keni pasur.

Bricjapi – Sot do përjetoni momente te mrekullueshme pranë atij qe dashuroni. Ndjenjat do jene te thella dhe kënaqësitë qe do përjetoni, te papërshkrueshme. Beqaret do jene shume kërkues dhe nuk do përfitojnë aspak nga mundësitë qe do iu jepen për takime. Ne planin financiar do keni fat me shumice. Shlyeni fillimisht borxhet e me pas vazhdoni me shpenzimet e nevojshme.

Ujori – Çdo gjë qe keni dashur do iu realizohet gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Do kaloni momente te këndshme pranë partnerit dhe do ndiheni me te dashuruar se kurrë. Beqaret do jene romantike, por nuk do e gjejnë as sot princin e tyre te kaltër. Te ardhurat do kenë përmirësime, megjithatë ju duhet te vazhdoni te tregoheni te arsyeshëm me shpenzimet.

Peshqit – Beni shume kujdes me xhelozinë ndaj partnerit sot nëse nuk doni te keni probleme me te. Nga ana tjetër mos u tregoni as posesive dhe mos kërkoni me shume sesa jepni. Beqaret do kenë me shume dëshirë te argëtohen sesa te fillojnë një histori dashurie serioze. As mos merrni dhe as mos jepni hua gjate kësaj dite. Financat do jene mjaft delikate kështu qe bëni kujdes!