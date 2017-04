Horoskopi, 7 prill 2017

Dashi – Kokëfortësia dhe këmbëngulja juaj edhe për gjera te kota do e acaroje pafund partnerin. Mundohuni te jeni disi me te arsyeshëm sepse përndryshe keni për te pasur probleme serioze. Beqaret me shume gjase do realizojnë një takim me një person te ardhur nga jashtë dhe jeta do ju ndryshoje për mire. Buxheti nuk ka për te qene i shkëlqyer, por as shume delikat.

Demi – Dite e favorshme, harmonike dhe e mbushur me qëndrueshmëri do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni mire ne çdo moment dhe nuk do keni për çfarë te qaheni. Beqaret do jene me shume fat ne dashuri dhe sot do mund te takojnë një person i cili do i beje t’iu rrahe zemra fort. Për te stabilizuar financat do ju duhet ta pranoni ndihmën qe do iu japin te afërmit.

Binjakët – Do jeni shume me te hapur dhe bashkëpunues me partnerin tuaj gjate kësaj dite, prandaj çdo gjë mes jush ka për te ecur me se miri. Edhe beqaret do kalojnë një dite interesante. Ata do argëtohen pafund me personat qe do takojnë dhe mund te hedhin edhe hapa drejt një lidhjeje. Ne planin financiar duhet te bëni një pakt me veten për te mos shpenzuar kuturu.

Gaforrja – Sot do përballeni me partnerin tuaj dhe do mundoheni qe t’i zgjidhni njëherë e mire problemet qe keni pasur. Nuk do jete diçka e lehte, megjithatë me pak durim dhe këmbëngulje mund t’ia dilni. Beqaret do kenë fat me shumice dhe do realizojnë takimin e jetës. Financat do i mbroni gjate gjithë kohe dhe ne këtë sektor nuk do priten aspak turbullira.

Luani – Do jeni shume me te favorizuar nga yjet sot ju te dashuruarit dhe do ndiheni me te qete. Me vullnet te mire, largpamësi dhe pozitivizëm çdo gjë ka për te qene me e bukur. Beqaret do kenë një dite te ndërlikuar dhe nuk do mundin dot ta ndryshojnë statusin e tyre. Për financat do jete dite goxha e mire. Disa familjare do ju dhurojnë një shume te konsiderueshme te ardhurash.

Virgjëresha – Përfitoni sa me shume nga ambienti i qete qe ka mbizotëruar sot ne jetën tuaj ne çift dhe filloni te bëni plane afatgjata me partnerin tuaj. Beqaret nuk duhet ta mendojnë lidhjen si një zinxhir ne gryke qe do i pengoje te bëjnë gjerat qe kane dashur sepse ne këtë mënyrë kane për te mbetur gjithmonë vetëm. Me financat do ju ndihmoje gjithë kohës Plutoni dhe nuk do keni vështirësi.

Peshorja – Asnjë planet nuk do mund ta rrezikoje jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite nëse ju deri me sot i keni mare te gjitha masat. Dashurohuni ashtu si do e ndieni pa menduar për te ardhmen. Beqaret ka mundësi te fiksohen keq pas një kolegu zyre dhe nuk do ndalen derisa ta bëjnë për vete atë. Me financat do jeni tejet vigjilente dhe do shpenzoni shume me pak nga disa dite me pare.

Akrepi – Mos ëndërroni me shume nga sa duhet gjate kësaj dite sepse me pas rezultati do ju duhet shume me i trishte. Mos kërkoni edhe qe partneri t’ua plotësojë te gjitha dëshirat sepse do jete e pamundur. Beqaret me ne fund do mund te bëhen dy dhe jeta do ju marre kuptimin e duhur. Me financat do keni goxha tronditje dhe kjo do ua prishe disi humorin sidomos ne orët e mesditës.

Shigjetari – Sot nuk ka rrezik te mërziteni aspak ju te dashuruarit sepse partneri do ju beje propozime interesante për t’u argëtuar edhe me shume me njeri-tjetrin. Beqaret pa u lodhur shume do mund te fillojnë një lidhje shume te bukur dhe afatgjate. Financat here pas here do kenë edhe ndonjë tronditje te vogël, por ne tërësi gjendja nuk do jete shume problematike.

Bricjapi – Do jeni tej mase tërheqës sot ju qe keni një lidhje dhe ka mundësi qe te bëni për vete edhe persona qe do ju rrethojnë ne pune apo ne shkolle. Kujdes me çdo veprim nëse vërtet e dashuroni atë qe keni ne krah sepse mund te shkatërroni gjithçka. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te hedhur hapa. Nëse me financat tregoheni gjithë kohës te kujdesshëm gjendja do vazhdoje te mbetet e mire.

Ujori – Për sa i përket jetës ne çift asgjë e rëndësishme nuk ka për te ndodhur. Beni thjesht atë qe do ndieni dhe nuk do jeni te plotësuar. Beqaret nuk do ndihen ende te sigurte për te hedhur hapa, kështu qe me disa persona do pranojnë thjesht te shoqërohen si shoke. buxheti do përmirësohet mjaft fale një trashëgimie te madhe nga gjyshërit tuaj.

Peshqit – Do jeni shume te shqetësuar për jetën profesionale gjate kësaj dite dhe kjo do beje qe te mos i kushtoni aq shume rëndësi jetës sentimentale. Here pas here mes jush mund te lindin edhe mosmarrëveshje. Beqaret duhet te tregohen me te duruar sepse nuk do mund ta gjejnë dot sot atë qe kane ëndërruar gjithë këto kohe. Financat do kërkojnë shume me tepër përkujdes.