Horoskopi, 7 shkurt 2017

Dashi – Marredhenia me partnerin do jete shume e mire gjate kesaj dite. Tregohuni edhe pak me te ngrohte me partnerin dhe do ndiheni akoma me mire. Beqaret do kene nje takim te papritur i cili co ua heqe oreksin dhe nuk do i lere te flene. Gjate gjithe kohes do e mbani mendjen atje. Financat pritet te permiresohen dalngadale. Behuni te duruar dhe mos u nxitoni per asgje.

Demi – Ne krahet e partnerit njk do merziteni aspak gjate kesaj dite. Do perkedheleni mjaft me njeri-tjetrin dhe do kaloni momente pasiononte se bashku. Beqaret do jene magnetike dhe do e bejne per vete cilindo qe do iu pelqeje. Pergetituni per disa ndryshime ne jeten tuaj. Financat nuk do jene te keqija sepse planetet do iu ndihmojne ta gjeni ekuilibrin. Do jeni me shume fat.

Binjakët – Do e perforconi lidhjen me partnerin tuaj gjate kesaj dite dhe do ndiheni me te qete se kohet e fundit. Do kujtoni me nostalgji gjithcka qe keni kaluar dhe do enderroni. Beqaret do kene mundesi te shumta per te filluar nje lidhje, por nuk do deshirojne te angazhohen. Ne planin financiar shmangni sa te mundni operacionet e medha. Nuk eshte koha te ndermerrni rreziqe.

Gaforrja – Klima per te dashuruarit do jete e zymte. Do debatoni mjaft me partnerin tuaj dhe asnjeri prej jush nuk toleroje. Kujdes me kokefortesine sepse nuk do i beje aspak mire lidhjes. Beqaret do benin mire ta linin veten te lire dhe te mos kerkonin asgje me ngut. Fiannacat do jene goxha te mira. Yjet do iu mbeshtesin mjaft ne kete plan dhe nuk do keni aspak veshtiresi.

Luani – Do jeni me te qarte pe rate qe doni ne lidhjen tuaj sot dhe do merrni disa vendime te rendesishme. Ne fakt kishte ardhur koha ta benit kete. Beqaret do jene joshes dhe terheqes. Do jene te shumte personat qe do mundohen t’iu bejne per vete keshtu qe ju do keni mundesi per te zgjedhur. Buxheti pritet te kete permiresime. Kujdes, kjo nuk do te thote qe te shpenzoni me teper.

Virgjëresha – Nese keni pasur mosmarreveshje te medha kohet e fundit ne cift, sot do mundoheni t’i sqaroni te gjitha me qetesi dhe maturi. Do kuptoheni me mire me ate qe keni ne ktah dhe do e keni me te lehte per te folur. Beqaret do marrin bekimin e yjeve dhe do kene mundesi te mira per takime. Financat do jene te mbrojtura dhe nuk do perballeni me veshtiresi. Menaxhojini me kujdes ato qe keni.

Peshorja – Me ne fund do i rrezoni te gjitha tabute qe kishit ngritur ne jeten ne cift dhe do dashuroheni lirisht. Edhe pse duhet ta kishit bere prej kohesh kete gje, asnjehere nuk eshte shume vone. Beqaret do pelqejne disa persona shume te urte te cilet do kene turp te shprehin ndjenjat. Do jete e veshtire te merrni propozimin e tyre sot. Tregohuni me te matur edhe me financat.

Akrepi – Do i ndryshoni disa zakone te perditshme sot ne jeten tuaj ne cift ne menyre qe te ndiheni me mire. Me ne fund rutina do largohet. Nese jeni ende te vetmuar, duhet te perfitoni nga te gjitha mundesite qe do iu jepen per takime. Ne planin financiar pritet te keni me shume fat sesa mendonit. Do i kaloni sa hap e mbyll syte te gjitha veshtiresite qe keni pasur.

Shigjetari – Merkuri do kete ndikim negativ sot ne jeten tuaj ne cift keshtu qe beni kujdes me gjithcka qe do thoni. Mos u mundoni ne asnje moment ta acaroni ate qe keni ne krah sepse do keni probleme te medha. Beqaret nga ana tjeter do kene surpriza te kendshme dhe do ndihen mjaft mire. Te ardhurat do permiresohen ndjeshem dhe do keni mundesi te blini ate qe keni menduar.

Bricjapi – Nese nuk doni te perballeni me zhgenjime gjate kesaj dite, mos enderroni me shume sesa duhet. Ndermjet endres dhe realitetit ka nje diference te madhe. Beqaret do kene mudnesi vetem per aventura. Nese deshironi mund te perfitoni! Financat do i menaxhoni me kujdes me maturi. Per kete arsye cdo gje do shkoje me se miri dhe do jeni te qete ne kete plan.

Ujori – Nese doni qe lidhja juaj te jete sa me e mire sot nuk duhet t’i kerkoni partnerit gjera te pamundura. Vertet ai iu dashuron, por gjithcka e ka nje kufi. Beqaret do jene me te privilegjuar ne jeten sentimentale. Jo vetem qe do keni takime, por emocionet do jene te papershkrueshme. Financat do jene kryesisht te qendrueshme. Mund te beni edhe ndonje investim me teper.

Peshqit – Me ne fund pas disa diteve te mbushura me keqkuptime do arrini te rivendosni komunikimin ne cift. Nuk do iu ngelet qejfi per gjera te vogla dhe do tregoheni me te kuptueshem. Per beqaret do jete serish nje dite e zakonshme dhe pa takime impresionuese. Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire, prandaj beni cmos qe te ulni ne minimum shpenzimet. Mund t’ia dilni!