Horoskopi, 8 shkurt 2017

Dashi – Nuk do tregoheni shumë realiste sot në jetën tuaj në çift dhe kjo shumë shpejt do iu përballë me zhgënjime të mëdha. Jo çdo gjë që shihni nëpër filma mund të realizohet në jetën realë. Beqarët do vazhdojnë të kërkojnë ende shpirtin binjak, por nuk do e gjejnë. Bëni durim! Jupiteri do ndikojë më së shumti në planin financiar dhe do iu ndihmoje të zgjidhni të gjitha problemet.

Demi – Edhe pse jeta juaj sentimentale nuk do jetë aq pasionante sa mendonit, do kaloni momente të këndshme dhe do ndiheni mire. Nëse jeni ende të vetmuar dhe po kërkoni personin e duhur, mundësitë do jenë të shumta. Përfitoni sa më shumë që të mundeni dhe do arrini të bëni dikë për vete. Në planin financiar mos e lini frikën t’iu pushtojë sepse nuk do ia dilni ta stabilizoni situatën.

Binjakët – Asnjë planet nuk do ndikojë negativisht në jetën sentimentale të çifteve. Do e ruani gjatë gjithë kohës klimën e ngrohtë dhe bashkëpunimi do vazhdojë si më parë. Beqarët do kenë një takim impresionues dhe i veçantë. Përfitoni! Planetët që merren me sektorin e parave do iu ndihmojnë të realizoni operacione të mëdha financiare. Shumë shpejt do këtë përmiresime të jashtëzakonshme.

Gaforrja – Do bëni gjithçka që keni në dorë gjatë kësaj dite vetëm e vetëm që ta stabilizoni jetën sentimentale. Rutina më në fund do largohet dhe do ndiheni më mirë. Për beqaret jo vetëm që do ketë takime, por mund të hidhen edhe hapat e para drejt një lidhjeje pasiononte. Nën influencën e Uranit, disa nga projektet e mëdha financiare do fillojnë të realizohen.

Luani – Asnjë planet nuk do ketë ndikim të drejtpërdrejtë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj ditë. Çdo gjë do jetë në dorën tuaj kështu që tregohuni të kujdesshëm dhe të matur. Plutoni do jetë planeti që do i nxitë beqarët të kërkojnë gjatë gjithë kohës personin e duhur dhe të mos dorëzohen. Priten disa surpriza. Nga ana tjetër, me financat nuk do i keni punët shumë mirë. Kujdes me shpenzimet e tejskajshme.

Virgjëresha – Një klime e ftohte dhe e mbushur me mosmarrëveshje kjo e sotmja për çiftet. Diskutoni me qetësi dhe mos ja lini çdo gjë kohës qe ta rregulloje. Beqaret do pëlqejnë shume dike, por do kenë konkurrence shume te forte. Tregohuni me dinake dhe gjeni mënyrën e duhur për ta bere për vete atë person. Paratë do jene te stabilizuara dhe nuk pritet te keni asnjë vështirësi.

Peshorja – Ata qe janë ne një lidhje do kuptohen shume mire me personin qe kane ne krah sot. Te dy jeni besnike dhe as qe iu shkon ne mendje te mendoni ndonjë aventure te re. Beqaret do kenë mundësi te shumta zgjedhjeje. Reflektoni mire dhe me pas vendosni për te duhurin. Financat do jene mjaft delikate. Për këtë arsye do bënit mire te tregoheshit te kujdesshëm me çdo shpenzim.

Akrepi – Te shumte do jene planetët qe do ndikoje sot ne jetën tuaj ne çift. Do joshni pa pushim dhe do ia shprehni ne çdo moment ndjenjat partnerit tuaj. Edhe ata qe kane pasur debate do jene me te qete. Zemrat e vetmuara do jene me te gatshëm te dalin neper takime. Sektori i financave do jete i privilegjuar. Pas një periudhe me vështirësi, tashme do jeni me te qete dhe do shpenzoni me lirisht.

Shigjetari – Nëse jeni ne një lidhje do i jepni një fryme origjinaliteti asaj. Si ju ashtu edhe partneri do tregoheni me tolerante dhe do bëni lëshime. Edhe pse këtë duhet ta kishit bere prej kohesh, asnjëherë nuk është vone. Beqaret nuk duhet ta humbin shpresën edhe nëse nuk do e gjejnë shpirtin binjak. Ne planin financiar do arrini suksesin qe keni pritur. Do shpenzoni edhe pak me tepër.

Bricjapi – Ata qe janë ne një lidhje do kenë një dite te paqëndrueshme dhe me disa mosmarrëveshje. Gjithsesi nuk është momenti te merrni vendime te nxituara. Beqaret do fillojnë aventura te këndshme dhe do ndihen me te plotësuar. Për sa i përket planit financiar dita do jete me e mire. Edhe pse do shpenzoni me tepër nuk do keni vështirësi. Vazhdoni ne këtë mënyre.

Ujori – Do jeni mjaft sensuale sot ju te dashuruar dhe do i shtoni dozat e fantazisë. Se bashku me partnerin do kaloni momente te paharrueshme. Beqaret me ne fund do marrin kurajën dhe do ia shprehin ndjenjat atij qe kane pëlqyer prej kohesh. Ne planin financiar intuita nuk do iu gënjeje. Pritet qe do çdo gjë do shkoje ashtu si duhet dhe ju te ndiheni me te qete se kohet e fundit.

Peshqit – Nuk do iu mungoje aspak entuziazmi sot ne jetën tuaj ne çift dhe priten momente romantike pranë partnerit. Shfrytëzojeni ditën deri ne sekondën e fundit. Beqaret do kenë takime interesante, por do i lëne pas dore duke qene se do jene te angazhuar me pune. Me financat tregohuni me te matur nëse doni qe gjithçka te shkoje mire. Kushtet do jene te favorshme.