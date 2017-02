Horoskopi, 9 Janar 2017

Dashi – Jeta ne cift nuk do jete shume e mire gjate kesaj dite. Asgje nuk do shkoje ashtu si jue kishit menduar dhe do merziteni tej mase. Beqaret duhet te bejne edhe pak durim nese duan te gejjne dike qe i meriton me te vertete. Ne planin financiar, Saturni do iu nxite te tregoheni me te arsyeshem dhe me te organizuar. Vazhdoni ne kete udhe dhe do arrini ta stabilizoni situaten.

Demi – Klima per ciftete do jete pergjithesisht e ngrohte. Pritet te kaloni momente emocionuese dhe ne mbremje do keni surpriza te kendshme. Shfrytezojeni cdo minute. Beqaret do tregohen te vendosur per ta bere per vete ate qe pelqejne dhe do ia dalin me sukses. Per financat atmosfera nuk do jete e favorshme. Beni kujdes me cdo veprim sepse do keni probleme.

Binjakët – Kjo dite pritet te jete shume e mire per te dashuruarit. Neptuni dhe Urani do ta mbrojne lidhjen tuaj dhe nuk do keni as me te voglin debat. Nese jeni ende beqaret, nuk duhet te nxitoheni. Mos iu besoni te gjitha komplimantave qe do iu bejne personat e seksit tjeter. Ne planin financar do keni fat me shumice dhe do arrini te kryeni investimet e menduara prej kohesh.

Gaforrja – Bashkepunimi do mbizoteroje gjate gjithe kesaj dite sot ne jeten tuaj ne cift. Do ia shprehni partnerit gjithcka qe ndjeni dhe nuk do i mbani asgje te fshehte. Per beqaret priten takime te bukura dhe qe mund t’ua ndryshojjne njehere e pergjithmone jeten. Sektori i financave nuk do kete ndryshime te medha. Vazhdoni te tregoheni te patur me shpenzimet qe mos keni probleme.

Luani – Nese nuk doni qe lidhja juaj te perkeqesohet tregohuni me tolerante dhe me te kuptueshem me partnerin. Mundohuni mos prekni as tema delikate te se kaluares. Beqaret do joshen mjaft nga disa persona me te medhenj ne moshe dhe qe nuk jane simpatike. Vertet bukuria nuk eshte gjithcka, por dhe asgje nuk eshte. Financat do jene me te stabilizuara.

Virgjëresha – Do keni me shume nevoje per qetesi gjate kesaj dite. Flisni me partnerin dhe ai do iu kuptoje. Beqaret do argetohen mjaft dhe do kene mundesi te shumta per te gjetur personin ideal. Shfrytezojeni secilen nese doni te ndryshoni status. Financat do i menaxhoni me maturi dhe kujdes. Po vazhduat ne kete rruge shume shpejt do keni permiresime.

Peshorja – Jeta ne cift nuk do kete ndryshime te medha nga nje dite me pare. Merrini gjerat si t’iu vijne dhe mos u nxitoni te merrni vendime. Beqaret, ne kushtet ne te cilat ndodhen, do benin mire te mos fillonin asnje angazhim. Nuk ka ardhur ende koha e duhur. Parate nuk do ndikohen aspak nga planetet. Mundohuni t’i menaxhoni me kujdes ato nese nuk doni te keni probleme.

Akrepi – Per sa i perket jeten sentimentale te cifteve, jo vetem qe ajo do jete e bukur, por ehde deshira seksuale do te shtohet fale ndikimit te disa planeteve. Beqaret do jene me humor te mire dhe do tentojne per disa aventura te kendshme. Financat do jene gjate gjithe kohes te mbrojtura sot. Nuk do keni as problemin me te vogel, keshtu qe qetesohuni.

Shigjetari – Influenca negative e yjeve do e perkeqesoje jeten tuaj sentimentale. Kujdes me cdo gje qe do thoni dhe mos iu besoni atyre qe iu rrethojne. Per beqaret nuk do jete dite e favorshme per te filluar histori dashurie. Mire do benit te prisnin akoma. Ne planin financiar do perballeni me goxha veshtiresi. Kerkoni ndihmen e specialisteve nese doni t’ia dilni.

Bricjapi – Do benit mire ta zgjidhnit me qetesi cdo mosmarreveshje me partnerin. Nese e ngrini zerin me shume sesa duhet edhe ai mund te acarohet keq. Beqaret nuk duhet t’iu besojne aspak takimeve qe do kryejne. Pjesa me e madhe do kerkojne vetem te tallen dhe te perfitojne nga ata. Me financat duhet akoma dhe me shume maturi. Nese e teproni me shpenzimet do keni probleme.

Ujori – Mos luani shume me ndjenjat e partnerit tuaj sot sepse do perballeni me debate te zjarrta qe mund te cojne edhe ne ndarje. Beqaret do kene edhe mundesi te fillojne nje histori dashurie, por ajo do jete afatshkurter. Nuk do perjetoni ato emocione qe keni deshiruar. Me financat do keni shume fat. Do shpenzoni si zakonisht, por do keni mundesi te hiqni edhe disa lek menjane.

Peshqit – Qetesia do mbizoteroje gjate kesaj dite ne jeten tuaj ne cift. Plutoni do iu ndihmoje te zgjidhni te gjitha mosmarreveshjet qe keni pasur dhe do ndiheni me te qete. Nese jeni ende vetem, do filloni aventura te kendshme qe do iu bejne te ndiheni me mire. Ne planin financiar do e dini mire cfare hapash te hidhni ne menyre qe ta stabilizoni situaten. Dite mjaft pozitive.