Horoskopi, e premte17 shkurt

Dashi – Ju qe jeni ne cift nuk duhet t’i lini problemet t’iu pushtojne sepse do e keni te veshtire te dilni nga kjo situate. Beqaret do kene nje takim te rendesishem i cili mund t’ua ndryshoje shume shpejt jeten. Perfitoni sa me shume qe te mundeni. Ne planin financiar, e mira do ishte te hiqnit disa lek menjane per te ardhmen. Ne kete bote qe jetojme asnjehere nuk i dihet.

Demi – Ata qe kane kohe qe jane ne cift do kene nje rizgjim te pasionit dhe sensualitetit. Edhe njehere tjeter do iu duket sikur do e filloni lidhjen nga e pare dhe do perjetoni emocione pa fund. Beqaret do kene surpriza shume te kendshme gjate kesaj dite. Do ndiheni mire dhe me ne fund te plotesuar. Sektori i financave nuk do jete shume i qendrueshem. Kujdes!

Binjakët – Ciftet do kalojne nje dite te kendshme dhe plot momente emocionuese. Do ndiheni me fat qe keni partnerin ne krah dhe iu mbeshtet per gjithcka. Beqaret mund te kene edhe dashuri me shikim te pare, por duhet te mos nxitohen te marrin vendime. Juoiteri do jete planeti me i favorshem ne planin financiar. Ka mundesi qe buxheti te permiresohet ndjeshem.

Gaforrja – Pas nje periudhe te gjate me debate dhe zenka, me ne fund do pajtoheni me ate qe keni ne krah dhe do ndiheni me te qete. Degjojini gjithmone ato qe do t’ju thote zemra. Beqaret do kene takime sharmante dhe impresionuese, te cilat nuk duhen humbur per asnje moment. Financat ne pergjithesi do jene te qendrueshme. Mund te beni shpenzimet e menduara.

Luani – Venusi do ndikoje mjaft pozitivisht gjate kesaj dite ne jeten tuaj ne cift. Do flisni me hapur me ate qe keni ne krah dhe nuk do nguroni te merrni as disa vendime te domosdoshme. Beqaret do bejne mire ta kuptojne njehere vete cfare duan te bejne dhe me pas te hedhin hapa drejt krijimit te nje lidhjeje. Financat do jene me te stabilizuara, por maturia duhet te mbizoteroje ende.

Virgjëresha – Do ndiheni shume te vetmuar gjate kesaj dite sepse parteri do iu kushtoje shume rendesi familjareve. Tregohuni me te kuptueshem sepse te gjithe kane vendin e tyre. Beqaret duhet te bejne ende durim nese duan te krijojne nje lidhje serioze. Financat nuk do influencohen me nga Saturni dhe ka mundesi te vijne disa permiresime. Gjithsesi cdo gje bejeni me maturi.

Peshorja – Ne jeten sentimentale do iu lindin dyshime. Do jeni gjate gjithe dites nen tension dhe do debatoni ashper me ate qe keni ne krah. Pjesa me e madhe e beqareve nuk do kene fat ne dashuri dhe do mbeten serish vetem. Ne planin financiar duhet te tregoheni te kujdesshem dhe largpames. Mos e perkeqesoni me doren tuaj situaten sepse nuk do dilni dot me pas.

Akrepi – Per ciftet qe kane pasur nje jete rutine kohet e fundit do rindizet pasioni dhe emocionet do jene te zjarrta. Shfrytezojeni diten deri ne sekonden e fundit. Konfigurimi i yjeve do jete pozitiv edhe per beqaret. Do keni nje takim serioz i cili shume shpejt mund te shnderrohet ne dicka me teper. Ne planin financiar gjerat do shkojne mire nese tregoheni te kujdesshem me shpenzimet.

Shigjetari – Sektori i dashurise nuk do influencohet nga asnje planet sot. Veproni ashtu si e mendoni dhe mos i mbani te fshehta partnerit. Pritet qe ai t’iu pergatise nje surprize te kendshme. Beqaret do kene fat dhe me ne fund do njohin personin qe kane enderruar prej kohesh. Dite e mire edhe per financat. Do beni investimet e duhura dhe situata do jete shume e qendrueshme.

Bricjapi – Historite e cmendura te dashurise iu joshin pa fund, por thelle brenda vetes preferoni maturine dhe qetesine. Pritet nje dite e kendshme per ata qe jane ne nje lidhje. Beqaret do jene te angazhuar me disa probleme familjare dhe nuk do mendojne per jeten sentimentale. Financat do jene te mira dhe nuk do keni probleme. Do tregoheshit me mend po te hiqnin edhe disa para menjane.

Ujori – Merkuri do merret me jeten tuaj sentimentale gjate kesaj dite dhe do iu nxite te beni cmos per ta larguar rutinen. Mendoni edh per nje darke me qirinj. Nese ju beqare jeni duke pritur nje histori serioze, duhet te beni ende pak durim. Dite me te mira se kjo e sotmja ju presin. Sektori i financave nuk do jete i mire dhe mund te perballeni me surpriza te keqija. Kujdes!

Peshqit – Kjo dite do jete me e bukur per ata qe sapo kane krijuar nje lidhje. Do e thelloni bashkepunimin dhe do flisni hapur per gjithcka me partnerin. Beqaret nuk duhet te presin qe personi ideal t’iu bjere nga qielli. Po nuk kerkuar nuk kane per te gjetur. Ne planin financiar planetet do sjellin permiresime. Do kryeni disa transaksione te rendesishme dhe afatgjata.