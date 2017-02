Horoskopi, e shtunë 18 shkurt 2017

Dashi – Nese keni nje lidhje te qendrueshme, Venusi do ua beje diten edhe me te bukur dhe harmonike. Emocionet do vijne njera pas tjetres. Beqaret do jene mjaft terheqes dhe do kene mundesi te shumta per te njohur persona interesante. Me shpenzimet duhet te tregoheni sa me te kursyer nese nuk doni te perballeni me probleme. Mund t’ia dilni edhe me pak.

Demi – Kjo dite do jete shume e pershtatshme per te thurur endrra ne cift. Do qendroni me prane njeri-tjetrit dhe Ka gjasa qe zjarri i pasionit te ndizet edhe me vrullshem. Beqaret nuk do duan te fillojne asnje angazhim sepse nuk do ndihen ende gati. Ne planin financiar do kryeni transaksione afatgjata te cilat do fillojne pak nga pak ta permiresojne buxhetin.

Binjakët – Edhe binjaket qe jane ne nje lidhje, fale ndikimit pozitiv te Neptunit, do kalojne momente te paharruara. Do shprehni gjithcka pa dorashka. Dielli do i beje beqaret sharmante dhe do t’ua shtoje mundesite per takime. Do jete ne doren tuaj me pas nese do perfitoni apo jo. Ne planin financiar do jete dite e qete dhe pa probleme, gjithsesi maturine me shpenzimet mos e humbni.

Gaforrja – Dita e sotme per te dashuruarit do jete e mbushur me debate dhe mosmarreveshje. Nuk do prekti tema delikate, por gjithcka do vije si pasoje e kokefortesise se te dyve. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si jane. Per kete arsye nuk do interesohen aspak per te bere njohje te reja. Financat do kene goxha tronditje. Nese nuk doni te ngeleni pa asnje lek, shmangni shpenzime e medha.

Luani – Jeta juaj sentimentale nuk do jete aq e qete sa ju e mendonit sot. Do kaloni momente romantike me partnerin, por nuk do mungojne as debatet e zjarrta. Kujdes me ato qe do thoni! Per beqaret, nje pasion i momentit mund te shnderrohen ne nje dashuri te madhe dhe afatgjate. Nese keni bere shpenzime te tejskajshme, mos thoni pastaj pse do keni probleme me financat.

Virgjëresha – Asnje planet nuk do ndikoje sot ne jeten tuaj sentimentale, keshtu qe do e keni ju ne dore cdo gje. Mbajini disa premtime qe i keni bere partnerit dhe mos kerkoni gjera te pamundura. Beqaret do bejne disa gabime te pafalshme, pasojat e te cilave do i ndjejne me vone. Ne planin financiar tregohuni realiste dhe mos shpenzoni me teper sesa i keni mundesite.

Peshorja – Ju dhe partneri do jeni si nje ekip i forte gjate kesaj dite dhe askush nuk do mund t’ua prishe harmonine. Zilia dhe inati i te tjereve do jete si ushqim per dahsurine tuaj. Beqaret do kene mundesi te takojne personin qe kane enderruar gjithmone. Plutoni do iu ndihmoje mjaft ne planin financiar. Do i qarkulloni me se mira parate dhe nuk priten probleme.

Akrepi – Per pjesen me te madhe te atyre qe jane ne cift, jeta sentimentale do jete harmonike dhe pa asnje problem. Merrini gjerat si t’iu vijne. Nga ana tjeter, beqaret do jene gjate gjithe kohes ne kerkim te dashurise se madhe. Nese beni durim do e gjeni shume shpejt. Financat do jene te mira. Kjo do iu jape mundesine te shpenzoni edhe me teper dhe te mos keni tronditje.

Shigjetari – Hena do jete mjaft harmonike sot per jeten ne cift. Bashkepunimi dhe komunikimi do mbizoteroje gjithe kohes dhe do kaloni momente te kendshme. Beqaret do kene mundesi te mira per takime, por duhet te gjejne menyre e duhur per te joshur dhe per t’i bere ata persona per vete. Financat do i menaxhoni me maturi dhe kujdes. Nuk pritet asnje tronditje.

Bricjapi – Me ne fund, pas kaq kohesh tensioni ne cift do te shterroje dhe ju do ndiheni me optimiste. Disa mund te marrin edhe vendime te rendesishme te cilat do ua ndruyshojne rrjedhen e jetes. Beqaret do kene flirte me shumice, por nuk do arrijne ende te krijojne lidhjen e deshiruar. Situata financiare do jete me e mire sesa e mendonit. Ruajeni sa me shume kete situate.

Ujori – Projektet ne cift do jene te privilegjuara gjate kesaj dite, por gjithsesi ende nuk jeni te sigurte per te bere dikcka me serioze. Mos u ngutni, por bejini gjerat ashtu si t’i ndjeni. Beqaret ende nuk do e kene mundesine ta thone fjalen te dua. Situata financiare do jete me e favorizuar sesa ju mendonit. Do arrini te shpenzoni sa doni dhe te hiqni edhe disa lek menjane.

Peshqit – Sot do e vertetoni njehere e mire se ai qe keni ne krah nuk iu tradhton. Kjo do iu qetesoje se tepermi, por nga ana tjeter do ndiheni paksa ne fat qe keni dyshuar per kaq kohe. Beqaret mund te kene vetem mundesi per aventura te shkurtra. Mos beni gjera per te cilat te pendoheni. Ne planin financiar do iu buzeqeshe fati. Fale nje cmimi apo trashegimie buxheti do rritet.