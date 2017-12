Horoskopi për ditën e sotme, e diel 24 Dhjetor

Dashi

Ditë shumë e zakonshme kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Gjithçka do vazhdojë të jetë po njësoj. Për beqarët nga ana tjetër gjërat do ndryshojnë tërësisht. Ata do kenë disa njohje mbresëlënëse. Në planin financiar duhet të shpenzoni me maturi nëse nuk doni probleme më vonë me buxhetin.

Demi

Perspektivat për jetën tuaj në çift do jenë shumë të mira gjatë kësaj dite. Do bini dakord për gjithçka me atë që keni në krah dhe disa mund të marrin vendime me rëndësi. Edhe beqarët do kenë një ditë të këndshme dhe të mbushur me takime. Situata financiare do jetë goxha e qëndrueshme.

Binjakët

Nuk do jeni në humor të mirë gjatë kësaj dite dhe do debatoni edhe për gjënë më të vogël me atë që keni në krah. Disa mund të kenë partnerë të duruar, por disa të tjerë jo. Kujdes sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit. Beqarët do kenë vetëm njohje të reja dhe asgjë më tepër. Në planin financiar nuk duhet të shpenzoni me sy mbyllur.

Gaforrja

Ditë e paqëndrueshme dhe herë pas here me debate të forta. Nuk do ju pëlqejë aspak që partneri/ja t’iu komandojë dhe do keni përballje me të. Beqarët nuk do ndalen së kërkuari personin ideal edhe pse do jenë të ngarkuar me punë. Jupiteri do ndikojë pozitivisht tek financat dhe do ju nxitë të tregoheni të kujdesshëm.

Luani

Ditë shumë më e favorshme për beqarët sesa për çiftet kjo e sotmja. Planetët do favorizojnë takimet interesante dhe emocionuese kështu që duhet të përfitoni. Të dashuruarit nuk do kenë probleme, por as ndonjë surprizë të madhe. Në planin financiar shpenzoni aq sa ua mban xhepi jo aq sa keni dëshirë. Vetëm kështu do shmangni vështirësitë e nesërme.

Virgjëresha

Jeni në çift? Dita e sotme do jetë e qetë dhe e bukur njëkohësisht. Komunikimi dhe bashkëpunimi do mbizotërojë gjatë gjithë kohës. Dashuriçkat e beqarëve do jenë të ndërlikuara gjatë kësaj dite. Takime do ketë, por asnjeri nuk do ua mbushë mendjen. Në planin material do iu jepet një mundësi e mirë për të stabilizuar situatën. Shfrytëzojeni.

Peshorja

Shtojini dozat e fantazisë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do jetoni në një ambient më të ngrohtë në çift. Partneri/ja nga ana e tij ka menduar t’iu bëjë një propozim interesant. Mendohuni mirë para se të përgjigjeni. Takimet për beqarët do jenë të pafundme. Në planin financiar ndiqni intuitën tuaj.

Akrepi

Klima yjore nuk do jetë shumë e favorshme gjatë kësaj dite për ata që janë vetëm. Do e keni të vështirë të vendosni kontakte me persona të panjohur dhe nuk do shfrytëzoni asnjë mundësi që do iu jepet për takime. Çiftet do kalojnë një ditë të qetë dhe pa asnjë të re. Në planin financiar do keni sukses të garantuar.

Shigjetari

Dashuria do jetë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Do i kushtoni më tepër kohë atij që keni në krah dhe emocionet do jenë të shumëfishuara. Nëse jeni vetëm, do keni takimin që keni pritur prej kohësh. Tregohuni të duruar para se të hidhni një hap më tej. Me financat duhet më tepër maturi dhe kujdes.

Bricjapi

Mos kërkoni me ngulm gjatë kësaj dite që partneri/ja të ketë për çdo gjë, të njëjtin mendim me ju. Lëreni atë të shprehet lirisht dhe mos impononi asgjë nëse nuk doni ta humbni së shpejti. Nëse jeni beqarë, nuk do keni fat as gjatë kësaj dite. Bëni ende durim. Në planin financiar do ketë ndryshime mjaft pozitive.

Ujori

Në jetën tuaj në çift do merrni vendime shumë të rëndësishme. Mjaft më duke qëndruar gjithsecili më vete, ka ardhur koha të jetoni bashkë. Beqarët edhe pse do kërkojnë gjithë kohës, nuk do e gjejnë dot personin ideal. Në planin financiar nuk priten vështirësi, për disa situata do jetë në gjendjen më të mirë.

Peshqit

Çiftet do ia kalojnë për mrekulli sot. Jo vetëm që do dashuroheni ashtu si vetëm ju dini, por do merrni edhe një vendim të rëndësishëm për të ardhmen. Ka shumë gjasa që disa persona të bien pre e sharmit tuaj gjatë kësaj dite. Shfrytëzojini takimet për t’u njohur më mirë me personat. Në planin financiar duhet të bëni kujdes nga influenca negative e Saturnit.